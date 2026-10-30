અનંત સિંહને સુપ્રીમ કોર્ટનો મોટો ઝટકો, દુલારચંદ મર્ડર કેસમાં 1 ડિસેમ્બર સુધી કરવું પડશે સરેન્ડર
દુલારચંદ યાદવ હત્યાકાંડમાં બિહારના બાહુબલી ધારાસભ્ય અનંત સિંહને સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી મોટો ઝટકો લાગ્યો છે
Published : October 30, 2026 at 2:19 PM IST
પટણા/નવી દિલ્હી: દુલારચંદ યાદવ હત્યાકાંડમાં બિહારના બાહુબલી ધારાસભ્ય અનંત સિંહને સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. કોર્ટે પટણા હાઇકોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલા જામીનને રદ કરી દીધા છે. અનંત સિંહને તાજેતરમાં જ JDUમાંથી 6 વર્ષ માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા.
1 ડિસેમ્બર સુધી સરેન્ડર કરે અનંત સિંહ-SC
સુપ્રીમ કોર્ટે સુનાવણી દરમિયાન પોતાના કડક નિર્ણયમાં ગુનાની ગંભીર પ્રકૃતિ અને અનંત સિંહના લાંબા ગુનાહિત ઇતિહાસને આધાર બનાવીને ચુકાદો સંભળાવ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા હેઠળ 1 ડિસેમ્બર, 2026 સુધી સરેન્ડર કરવાનો કડક આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.
સુપ્રીમ કોર્ટે શું કહ્યું?
જસ્ટિસ એમએ.સુંદેશ અને જસ્ટિસ પીવી વરાલેની બેન્ચે દુલારચંદ હત્યાકાંડ કેસની સુનાવણી કરતા જણાવ્યું કે, "પટણા હાઇકોર્ટના આરોપીને જામીન આપવાનો નિર્ણય યોગ્ય નહતો, કોર્ટે આરોપીનો ગુનાહિત ઇતિહાસ અને ગુનાહિત પ્રકૃતિ પર ધ્યાન આપ્યું નથી, માટે અમે હાઇકોર્ટના આદેશને રદ કરી રહ્યા છીએ. આરોપી 1 ડિસેમ્બર, 2026 સુધી સરેન્ડર કરે."
કોર્ટે કહ્યું કે, "કેસની તપાસ ચાલી રહી છે, સુનાવણી દરમિયાન સાક્ષીઓનું પરીક્ષણ થશે, એવામાં તમે સરેન્ડર કરો." આ સાથે જ સુપ્રીમ કોર્ટે હાઇકોર્ટના આદેશ પર રોક લગાવતા મોકામાના પૂર્વ ધારાસભ્યના જામીન રદ કર્યા છે.
હું સરેન્ડર કરીશ- અનંત સિંહ
મોકામાના ધારાસભ્ય અનંત સિંહે દુલારચંદ યાદવ હત્યાકાંડ કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા જામીન રદ કરવા અને 1 ડિસેમ્બર સુધી સરેન્ડર કરવાના આદેશ પર કહ્યું, "હું સરેન્ડર કરીશ. કોર્ટનો ચુકાદો મારા માટે માન્ય છે. કોર્ટ મને ફરી જામીન આપશે, મને કોર્ટ પર વિશ્વાસ છે..."
#WATCH पटना, बिहार: मोकामा विधायक अनंत सिंह ने दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी जमानत रद्द किए जाने और 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिए जाने पर कहा, "मैं सरेंडर करूंगा। कोर्ट(का फैसला) मेरे लिए मान्य है...कोर्ट मुझे फिर से बेल देगा, मुझे न्यायालय पर भरोसा है..."— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 30, 2026
દુલારચંદના પૌત્રની અરજી પર સુપ્રીમ કોર્ટનો આદેશ
મૃતક દુલારચંદના પૌત્ર નીરજ કુમાર દ્વારા દાખલ અરજી પર સુનાવણી કરતા કોર્ટે કેસની ગંભીરતા જોતા આગામી ચાર મહિનાની અંદર સમગ્ર હત્યાકાંડની તપાસ પ્રક્રિયાને પણ પૂર્ણ કરવાનો નિર્દેશ જાહેર કર્યો છે.
એક વર્ષ પહેલા આજના દિવસે જ થઇ હતી દુલારચંદ યાદવની હત્યા
દુલારચંદ યાદવની હત્યા ગયા વર્ષે 30 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન થઇ હતી. આ વિસ્તાર મોકામા ટાલ વિસ્તારમાં આવે છે. તે સમયે દુલારચંદ યાદવ પ્રશાંત કિશોરની જન સુરાજ પાર્ટીના ઉમેદવાર પીયૂષ પ્રિયદર્શીના સમર્થનમાં પ્રચાર કરતા હતા.
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