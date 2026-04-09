અનંત અંબાણી ગુરુવાયુર મંદિરની મુલાકાતે; ₹6 કરોડનું દાન, રાજરાજેશ્વરમના પુનઃસ્થાપન માટે ₹12 કરોડ માટે પ્રતિબદ્ધ; વંતાર દ્વારા પશુ કલ્યાણને પ્રોત્સાહન
Published : April 9, 2026 at 5:55 PM IST
અમદાવાદ: અનંત અંબાણીએ ભગવાન ગુરુવાયુરપ્પનના આશીર્વાદ મેળવવા માટે પવિત્ર ગુરુવાયુર મંદિરની મુલાકાત લીધી અને ભારતના સમૃદ્ધ આધ્યાત્મિક અને સાંસ્કૃતિક વારસાને જાળવવાની તેમની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો. આ પ્રસંગે, તેમણે મંદિરને ₹6 કરોડનું દાન આપ્યું અને રાજરાજેશ્વરમ મંદિરના ઐતિહાસિક પૂર્વ ગોપુરમના પુનઃસ્થાપન માટે વધારાના ₹12 કરોડનું વચન આપ્યું.
મંદિર વહીવટીતંત્ર દ્વારા અનંત અંબાણીનું પરંપરાગત સ્વાગત કરવામાં આવ્યું, જેમાં દેવાસ્વોમના અધ્યક્ષ ટી.પી. વિનોદ કુમાર, કાર્યકારી અધિકારી કે.પી. વિનયન, મુખ્ય પૂજારી ઇ.પી. કુબેરન નમ્બુથિરી અને દેવસ્વોમ બોર્ડના અન્ય સભ્યો હાજર રહ્યા. ધાર્મિક વિધિઓના ભાગ રૂપે, તેમણે પોન્નુમકુડમ, પટ્ટમ, થાળી અને નેય્યમૃતુ જેવા પરંપરાગત પ્રસાદ ચઢાવ્યા, અને પવિત્ર અશ્વમેધ નમસ્કાર પણ કર્યા, જે પ્રાચીન મંદિર પરંપરાઓ પ્રત્યેના તેમના ઊંડા આદરને દર્શાવે છે.
મંદિરમાં તેમના યોગદાનની સાથે, અનંત અંબાણીએ ગુરુવાયુરમાં હાથીઓના કલ્યાણ માટે એક વ્યાપક પહેલની પણ જાહેરાત કરી. આ યોજનામાં મંદિરના હાથીઓના સ્વાસ્થ્ય અને સલામતીને સુનિશ્ચિત કરવા માટે સમર્પિત હાથી હોસ્પિટલ, સાંકળ-મુક્ત આશ્રયસ્થાનો અને આધુનિક, માનવીય સંભાળ સુવિધાઓનો વિકાસ શામેલ છે. આ પહેલ તેમની સંસ્થા, વંતારા દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી રહેલા ચાલુ કાર્ય સાથે સુસંગત છે.
આ પ્રસંગે બોલતા તેમણે કહ્યું “ભારતની આધ્યાત્મિક પરંપરાઓ ફક્ત પૂજા સ્થાનો નથી, પરંતુ જીવંત સંસ્થાઓ છે જે શ્રદ્ધા, સમુદાય, કરુણા અને પ્રકૃતિ સાથેના આપણા ઊંડા જોડાણને મજબૂત બનાવે છે. ભવિષ્યની પેઢીઓ માટે આ પવિત્ર વારસાનું જતન અને સશક્તીકરણ કરવાની આપણી સામૂહિક જવાબદારી છે. આ પહેલ અને વાંટારા દ્વારા, અમે નમ્રતાપૂર્વક સેવા કરવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ - ભક્તોના અનુભવને વધારીને, જ્યારે ખાતરી કરીએ છીએ કે પ્રાણીઓ, જે આપણી પરંપરાઓનો અભિન્ન ભાગ છે, તેમની સંભાળ ગૌરવ, કરુણા અને વૈજ્ઞાનિક અભિગમ સાથે કરવામાં આવે છે.”
શ્રદ્ધા અને સેવાની ભાવનામાં મૂળ ધરાવતા, આ યોગદાન મંદિરના માળખાને મજબૂત બનાવવા, વારસા સ્થળોનું સંરક્ષણ કરવા, ભક્તોના અનુભવને વધારવા અને મંદિરો સાથે સંકળાયેલા પ્રાણીઓના કલ્યાણને પ્રોત્સાહન આપવાના વ્યાપક દ્રષ્ટિકોણને પ્રતિબિંબિત કરે છે.