બંગાળમાં દીદીનો ગઢ કેવી રીતે તૂટ્યો? 7.44% મતોના બદલાવે ભાજપને કેવી રીતે અપાવી ઐતિહાસિક જીત
Election 2026 Analysis: ભાજપની જીતમાં શું રહ્યું X ફેક્ટર, મોદી-શાહની જોડી અથવા યોગીની ગર્જના. TMCના હારનું શું છે કારણ?
Published : May 6, 2026 at 1:53 PM IST|
Updated : May 6, 2026 at 1:58 PM IST
West Bengal Election 2026 Results: પશ્ચિમ બંગાળમાં 15 વર્ષ પછી, ફરી એકવાર પરિવર્તનની લહેર જોવા મળી છે. 2011માં તૃણમૂલ કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મમતા બેનરજી મોટું પરિવર્તન લઇને આવ્યા હતા અને તેમણે 34 વર્ષથી સત્તા પર રહેલી કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીને ઉખાડી ફેકી હતી. મમતા મુખ્યમંત્રી બન્યા અને સતત 3 ચૂંટણી જીતીને 15 વર્ષ સુધી પશ્ચિમ બંગાળ પર શાસન કર્યું.
જોકે, 2026 વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મમતા સરકાર સાથે એવું જ કર્યું જે 2011માં થયું હતું. ભાજપ 207 બેઠક જીતીને સાંસ્કૃતિક, ભૌગોલિક અને રાજકીય રીતે મજબૂત રાજ્યમાં પ્રથમ વખત સરકાર બનાવવા જઇ રહ્યું છે. બીજી તરફ મમતાની TMCને માત્ર 80 બેઠક પર જ જીત મળી છે. આટલું જ નહીં, મમતા દીદી ખુદ પોતાની ભવાનીપુર બેઠક હારી ગયા છે.
તેમને ભાજપના સુવેન્દુ અધિકારીએ 15,000 કરતા વધુ મતોથી હરાવ્યા હતા. હવે સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે 2016માં ફક્ત ત્રણ બેઠકો જીતનાર ભાજપે 10 વર્ષમાં સ્પષ્ટ બહુમતી કેવી રીતે મેળવી? 15 વર્ષ સુધી પશ્ચિમ બંગાળ પર શાસન કરનાર મમતા બેનરજીએ કેવી રીતે સત્તા ગુમાવી? ચાલો ETV Bharatના Explainerમાં સમજીએ કે અંતે આ બધું કેવી રીતે થયું અને દેશના રાજકારણ પર તેની શું અસર પડશે?
ભાજપનું બંગાળ, 7.44% વોટ સ્વિંગે કર્યો ખેલ: 293 વિધાનસભા બેઠકો ધરાવતા પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપે 207 બેઠક કબજે કરી ઐતિહાસિક જીત મેળવી છે, જેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 70% રહ્યો. બીજી તરફ તૃણમૂલ કોંગ્રેસને માત્ર 80 બેઠક પર જીત મળી છે અને તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ આશરે 27.6% રહ્યો છે. 2 બેઠક કોંગ્રેસ અને 2 બેઠક આમ જનતા ઉન્નયન પાર્ટીના ઉમેદવારોએ જીતી છે.
ભારતીય કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી (માર્ક્સવાદી) અને ઓલ ઇન્ડિયા સેક્યુલર ફ્રન્ટે એક-એક બેઠક જીતી છે. ભાજપને 2021માં 38.4% મત મળ્યા હતા જ્યારે 2026માં 45.84% મત મળ્યા છે એટલે કે 7.44% મત ભાજપના વધ્યા છે જ્યારે લગભગ આટલા જ મત મમતા બેનરજીની TMCના ઘટ્યા છે. TMCને 2021માં 48.5% મત મળ્યા હતા જ્યારે આ ચૂંટણીમાં 40.80% મત મળ્યા છે. એટલે કે 7.7% મતમાં ઘટાડો થયો છે. માનવામાં આવે છે કે આ વોટ ભાજપના ખાતામાં ગયા છે અને તેને ઐતિહાસિક જીત અપાવી છે.
જ્યાં મતદાન વધુ ત્યાં ભાજપને ફાયદો: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં વધઉ મતદાન પણ ભાજપના પક્ષમાં ગયું છે. પરિણામો અનુસાર માત્ર એક બેઠક એવી હતી જ્યા વોટર ટર્નઆઉટ 40-50% રહ્યો જેના પર TMCને જીત મળી હતી. 4 બેઠક એવી હતી જેના પર વોટર ટર્નઆઉટ 50-60% રહ્યો જેમાં ભાજપે 1 અને TMCએ 3 બેઠક જીતી હતી. 60-70% ટર્નઆઉટ ધરાવતી 11 બેઠક હતી જેમાં ભાજપે 5 અને TMCએ 6 બેઠક જીતી હતી.
70-80% ટર્નઆઉટ ધરાવતી 30 બેઠકમાં ભાજપે 19, TMCએ 10 અને AISFએ એક બેઠક જીતી હતી. બીજી તરફ 136 બેઠક પર 80-90% ટર્નઆઉટ રહ્યો હતો જેમાં ભાજપે 102 બેઠક અને TMCએ 34 બેઠક જીતી હતી. ચૂંટણીમાં 111 બેઠક એવી હતી જ્યા વોટર ટર્નઆઉટ 90% અથવા તેના કરતા પણ વધારે રહ્યો હતો, જેમાં ભાજપને 79,TMCને 27, કોંગ્રેસને 2 અને આમ જનતા ઉન્નયન પાર્ટીને 2 અને CPI(M)એ એક બેઠક જીતી હતી.
મમતા બેનરજી પોતે ચૂંટણી હાર્યા, 12 મંત્રી પણ પોતાની બેઠક બચાવી ના શક્યા: બંગાળ ચૂંટણીના પરિણામમાં ખાસ વાત એ હતી કે મુખ્યમંત્રી મમતા બેનરજી પોતે ચૂંટણી હારી ગયા, પરંતુ તેમના 12 મંત્રીઓ પણ તેમની બેઠકો જાળવી શક્યા નહતા. મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રી શશિ પંજા, ઉદયન ગુહા, બ્રત્ય બાસુ, ચંદ્રિમા ભટ્ટાચાર્ય, સુજીત બસુ, સિદ્દીકુલ્લાહ ચૌધરી, રથિન ઘોષ, બેચારામ મન્ના, બિરબાહા હંસદા, મોલય ઘટકે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
મમતા બેનરજીની હારનું કારણ: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026માં મમતા બેનરજીને મળેલી હારના ઘણા કારણો છે. મહિલાઓની સુરક્ષા, આરજી કર રેપ કેસ, I-PAC પર દરોડા અને મુર્શિદાબાદમાં હિંસા જેવા કેટલાક મુદ્દાને કારણે બંગાળની જનતાએ સત્તા પરિવર્તનનો રસ્તો પસંદ કર્યો હતો.
આરજી કર રેપ કેસ, મહિલા સુરક્ષાનો સવાલ: કોલકાતાની આરજી કર મેડિકલ કોલેજમાં વિદ્યાર્થિની પર દુષ્કર્મ અને હત્યાની ઘટનાએ સમગ્ર દેશને ચોંકાવી દીધી હતી. આ કેસ બાદ મમતા બેનરજીની સરકારમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ પર સવાલ ઉભા થયા હતા. ઘટના બાદ ભાજપ અને કોંગ્રેસે મમતા સરકારને નિશાના પર લીધી હતી. વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપે પાનિહાટી બેઠક પરથી આરજીકર રેપ પીડિતાની માતાને પોતાની ઉમેદવાર બનાવી હતી અને તેમણે જીત પણ મેળવી હતી.
EDની કાર્યવાહી, I-PAC પર દરોડા: જાન્યુઆરી 2026માં પશ્ચિમ બંગાળમાં EDની ટીમ કોલકાતા પહોંચી હતી અને પોલિટિકલ કંસલ્ટન્સી ફર્મ I-PAC સાથે જોડાયેલા ઠેકાણાઓ પર દરોડા પાડ્યા હતા. મમતા બેનરજી ખુદ તે ઓફિસ પહોંચી ગયા હતા જ્યાં ED તપાસ કરતી હતી. 2019 લોકસભા ચૂંટણીથી I-PAC TMC સાથે કામ કરતી હતી. તપાસમાં ખબર પડી કે કોલસા ચોરી કૌભાંડમાંથી મળેલુ ભંડોળ I-PAC સુધી પહોચ્યું છે. ED અનુસાર, આ પૈસાનો ઉપયોગ ગોવા વિધાનસભા ચૂંટણીમાં I-PACએ TMCના પ્રચાર માટે કર્યો હતો. EDની કાર્યવાહીની અસર મમતાની છબી પર પડી હતી. મમતા બેનરજીનું નામ ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં સામે આવ્યું હતું.
મુર્શિદાબાદ હિંસાએ મમતાને પાછા ધકેલ્યા: એપ્રિલ 2025માં, મુર્શિદાબાદમાં હિંસા ફાટી નીકળી હતી, જેનાથી મમતા બેનરજીની છબી
ખરાબ થઇ હતી. મુર્શિદાબાદના જંગીપુરમાં વકફ કાયદા સામે વિરોધ પ્રદર્શન હિંસક બન્યો હતો. તોડફોડ, આગચંપી અને નેશનલ હાઇવે અને ટ્રેન વ્યવહાર રોકવાનો પ્રયાસ પણ કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટના બાદથી વિપક્ષે આરોપ લગાવવાના શરૂ કર્યા હતા કે મમતા બેનરજી પોતાના રાજ્યમાં હિંસા રોકવાની જગ્યાએ તેના પર ભાર મુકે છે.
પાડા ક્લબે મમતાની TMCની છબીને વધુ નુકસાન પહોચાડ્યું: 2026ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભ્રષ્ટાચાર મુખ્ય મુદ્દો રહ્યો હતો. વિવિધ કૌભાંડ અને સ્થાનિક સ્તરે કટ મનીના વિવિધ આરોપોએ મમતા બેનરજીની TMCની છબીને નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું જેમાં પાડા ક્લબની કટ મની વસૂલીએ આગમાં ઘી નાખવાનું કામ કર્યું. પાડા ક્લબ કોલકાતાના ઇતિહાસનો એક મહત્ત્વપૂર્ણ ભાગ રહ્યો છે. વર્ષ 2011માં સત્તામાં આવ્યા બાદ મમતા બેનરજીએ આ પાડા ક્લબોને લોકો સાથે જોડવાનું એક મહત્ત્વપૂર્ણ માધ્યમ બનાવ્યું. પાડા એટલે પડોશી અને તે એક એવી જગ્યા જ્યાં લોકો બેસીને કેરમ, લૂડો અને પત્તા રમવા માટે ભેગા થાય છે. આ પાડા ક્લબો દ્વારા દુર્ગા પૂજાનું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે. મમતા બેનરજીની સરકાર આ પાડા ક્લબોને ભરપૂર ભંડોળ પૂરું પાડતી હતી. આ ક્લબના સભ્ય TMCના કાર્યકર્તાની જેમ કામ કરતા હતા. ક્લબોને વીજળી બીલમાં 80 ટકા છૂટ, સરકારી કેમ્પ લગાવવા પર કમિશન મળે છે. સરકાર કેટલીક યોજનાઓ માટે સીધા આ ક્લબને જ પૈસા આપતી હતી. આ ક્લબ મમતા સરકારમાં કટ મનીનો સૌથી મોટો અડ્ડો બની ગઇ. આ ક્લબ રાજ્યમાં કટ મની વસૂલતા હતા.
SIRનો વિરોધ અને સત્તા વિરોધી લહેરને કારણે મમતાનું પતન થયું: દેશભરમાં સ્પેશ્યલ ઇન્ટેસિવ રિવીઝન (SIR) લાગુ કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ પશ્ચિમ બંગાળમાં સૌથી વધુ રાજકીય વિવાદ ઉભો થયો હતો. મમતા બેનરજી અને તેની સરકારેે તેને લઇને ચૂંટણી પંચની સાથે સાથે ભાજપને પણ ઘેરી હતી. મમતા બેનરજી અને ચૂંટણી પંચ વચ્ચે વિવાદ પણ થયો. આ મુદ્દો સુપ્રીમ કોર્ટ પણ પહોંચ્યો અને ચૂંટણી પહેલા સુધી કોર્ટમાં આ મુદ્દાને લઇને સુનાવણી ચાલતી રહી. SIR પ્રક્રિયા દરમિયાન 90 લાખ કરતા વધુ નામ હટાવવામાં આવ્યા. SIRમાં 63% (લગભગ 57.47 લાખ) હિન્દૂ અને 34% (લગભગ 31.1 લાખ) મુસ્લિમોના નામ કપાયા હતા. મોટી સંખ્યામાં નકલી અથવા મૃત મતદારોના નામ હટાવવામાં આવ્યા. આ સાથે જ રાજ્યમાં સત્તા વિરોધી લહેરને કારણે મમતા દીદીને નુકસાન થયું. મમતા બેનરજી પોતાના 15 વર્ષના કાર્યકાળ દરમિયાન ભ્રષ્ટાચાર, હિંસા જેવા મુદ્દા સાથે ઘેરાયેલા રહ્યા જેને કારણે તેમને આ ચૂંટણીમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો.
ભાજપની ઐતિહાસિક જીતમાં ક્યા મુદ્દાઓનું યોગદાન રહ્યું?: પશ્ચિમ બંગાળના રાજકારણમાં હંમેશા પ્રાદેશિક વિરૂદ્ધ રાષ્ટ્રીય મુદ્દો રહ્યો છે. જોકે, પ્રાદેશિક પક્ષો હંમેશા જીતતા રહ્યા છે. જોકે, આ વખતે મોટું પરિવર્તન જોવા મળ્યું. આ વખતે ભાજપે માત્ર પોતાનું સંગઠન જ મજબૂત ના કર્યું પણ ચૂંટણી રણનીતિ, નેરેટિવ અને બૂથ સ્તર સુધી પહોંચમાં પણ સુધારો કર્યો, તેની અસર બેઠકોની સંખ્યા પર પણ જોવા મળી રહી છે. બંગાળમાં ભાજપના સત્તામાં આવવાના અન્ય પણ ઘણા મહત્ત્વપૂર્ણ કારણ છે.
મમતા વિરૂદ્ધ સત્તા વિરોધી લહેર: મમતા બેનરજી 2011માં સ્ટ્રીટ ફાઇટરની છબી સાથે સત્તામાં આવ્યા હતા પરંતુ મમતા પોતાના 15 વર્ષના કાર્યકાળ દરમિયાન ભ્રષ્ટાચાર, કટ મની અને હિંસા જેવા મુદ્દાઓથી ઘેરાયેલા રહ્યા. 2026ની ચૂંટણીમાં ભાજપે ભ્રષ્ટાચાર, બેરોજગારી, ગુના અને TMC કાર્યકર્તાઓની ઉદ્ધતાઇને પોતાના મુદ્દા બનાવ્યા અને તેને જનતા સુધી પહોંચાડ્યા. ભાજપે આરોપ લગાવ્યો કે TMCના કાર્યકર્તા હિંસામાં સામેલ રહે છે. સંદેશખાલી જેવી ઘટનાઓને ભાજપે મુદ્દો બનાવ્યો. ભાજપે કાયદાનું રાજ વિરૂદ્ધ રાજકીય સંરક્ષણના રૂપમાં રજૂ કર્યું.
બમ્પર મતદાને સમીકરણ બદલી નાખ્યા: પશ્ચિમ બંગાળમાં આ વખતે પ્રથમ તબક્કામાં 93.19 ટકા મતદાન થયું જ્યારે બીજા તબક્કામાં 92.67 ટકા લોકોએ મતદાન કર્યું એટલે કે કૂલ એવરેજ મતદાન 92.93 ટકા થયું જે દેશમાં કોઇ પણ રાજ્યમાં મતદાનનો નવો રેકોર્ડ છે. આ બમ્પર વોટિંગ પણ સમીકરણ બદલનારૂ ફેક્ટર રહ્યું છે. આંકડાની વાત કરીએ તો રાજ્યમાં લગભગ દર પાંચમો મતદાર વોટ આપવા બહાર નીકળ્યો હતો. રાજ્યના સંવેદનશીલ વિસ્તાર, જંગલમહલ, ઉત્તર બંગાળ અને સરહદી વિસ્તારમાં ભારે મતદાન થયું. મહિલાઓની સાથે પ્રથમ વખત મત આપનારા યુવાઓની ભાગીદારી પણ આ વખતે વધી છે.
યુવાઓએ TMCને નકારી: ચૂંટણીમાં યુવા મતદારો નિર્ણાયક બન્યા હતા. ચૂંટણી પંચના જણાવ્યા અનુસાર, રાજ્યમાં કૂલ મતદાર 6.44 કરોડ છે જેમાંથી 1.4થી 1.7 કરોડ યુવા (18-29 વર્ષ)ના છે. 18થી 19 વર્ષના 5.2 લાખ કરતા વધુ યુવા મતદારોએ પ્રથમ વખત મતદન કર્યું હતું. એટલે કે દર ચોથો મતદાર યુવા હતો. એવામાં બેરોજગારી, ભરતી કૌભાંડ, સિસ્ટમમાં ભ્રષ્ટાચાર જેવા મુદ્દાથી આ વર્ગ નારાજ જોવા મળ્યો. 2026માં યુવાઓની ભાગીદારી 22-26% વચ્ચે પહોંચી ગઇ. ભલે આ સંખ્યા મોટી ના હોય પરંતુ ચૂંટણી પરિણામ બદલવા તેને જરૂર અસર કરી. શિક્ષક ભરતી કૌભાંડ સાથે જોડાયેલી 26 હજાર ભરતી રદ થવાના નિર્ણય બાદ યુવાઓમાં ગુસ્સો જોવા મળ્યો હતો. લાંબા સમય સુધી ચાલેલા આંદોલને સરકાર વિરૂદ્ધ માહોલ તૈયાર કર્યો હતો.
ચૂંટણી પંચની રણનીતિએ હિંસા ના થવા દીધી: જ્યારે પણ પશ્ચિમ બંગાળમાં ચૂંટણી યોજાઇ છે ત્યારે હિંસા જોવા મળી છે. આ સૂચવે છે કે ચૂંટણીઓ અને હિંસા એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે. જોકે, આ વખતે પ્રમાણમાં શાંતિપૂર્ણ મતદાને ચૂંટણી પરિણામોને પ્રભાવિત કર્યા. ચૂંટણી પંચ દ્વારા કેન્દ્રીય દળોની ભારે તૈનાતી, સંવેદનશીલ બૂથની ઓળખ અને વહીવટી અધિકારીઓની બદલીથી વાતાવરણ બદલાઇ ગયું. સુરક્ષા દળોની ભારે તૈનાતીએ એવા મતદારોને પણ બહાર કાઢ્યા જેઓ સત્તા વિરોધી હતા પરંતુ ભયને કારણે મતદાન કરવાનું ટાળતા હતા. સુરક્ષા દળોની ભારે હાજરીને કારણે રેકોર્ડ મતદાન થયું, જેના કારણે સત્તા વિરોધી લહેર વાસ્તવિક મતદાનમાં બદલાઇ ગઇ.
ભાજપે રણનીતિ બદલી, પરિણામ પણ બદલાયું: ભાજપે આ ચૂંટણીમાં પોતાની રણનીતિમાં બદલાવ કર્યો હતો. ભાજપે વ્યક્તિગત પ્રહારોની જગ્યાએ 15 વર્ષની એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી અને વહીવટી વિસંગતતાઓને ઢાલ બનાવી. મમરા-ચાય પર ચર્ચા, ઝાલમુડીનો સ્વાદ, ફ્લેટ માટે 5 લાખનો દાંવ, મમતાની રાજનીતિનો વિરોધ કરવા માટે ચાલી ગયું. PM મોદી અને ભાજપના ટોચના નેતૃત્ત્વએ મમતા બેનરજી પર સીધો હુમલો કરવાનું ટાળ્યું, જે ગત ચૂંટણીમાં હારનું મુખ્ય કારણ માનવામાં આવતું હતું. ભાજપે આ વખતે ચૂંટણી મોદી વિરૂદ્ધ મમતા ના બનાવી દીધી જેનાથી ધ્રુવીકરણ મર્યાદિત બન્યું.
સરકારી કર્મચારીઓની નારાજગીએ પણ પરિણામ પર અસર કરી: બંગાળમાં TMCની હારનું એક મોટું કારણ સરકારી કર્મચારીઓની નારાજગીને પણ માનવામાં આવી રહ્યું છે. રાજ્ય કર્મચારીઓને છઠ્ઠા વેતન આયોગના હિસાબથી પગાર આપવામાં આવી રહ્યો છે. મમતા બેનરજીએ હજુ સુધી સાતમો પગાર પંચ લાગુ કર્યો નથી. દેશભરમાં આઠમો પગાર પંચ લાગુ કરવાની વાત ચાલી રહી છે જ્યારે બંગાળમાં સાતમો પગાર પંચ પણ મળ્યો નથી જેનાથી કર્મચારીઓ નારાજ હતા. ભાજપે પોતાના પ્રચારમાં આશ્વાસન આપ્યું હતું કે સાતમો પગાર પંચ તરત લાગુ કરવામાં આવશે.
