અમુલે ફરી એકવાર દૂધના ભાવમાં વધારો કર્યો, આવતીકાલથી પ્રતિ લીટર 2થી 4 રૂપિયા વધુ ચુકવવા પડશે
ફેડરેશને ભાવમાં આ વધારા પાછળ પશુ આહાર, ઘાસચારો, પેકેજિંગ સામગ્રી અને ઈંધણ સહિતના ઇનપુટ અને પ્રોસેસિંગ ખર્ચમાં થયેલા વધારાને કારણભૂત ગણાવ્યું
Published : November 11, 2026 at 8:38 PM IST
નવી દિલ્હી: મધર ડેરી બાદ હવે અમુલે પણ દૂધના ભાવમાં પ્રતિ લિટર બે થી ચાર રૂપિયાનો વધારો કરવાની જાહેરાત કરી છે. આ નવા દરો 12 નવેમ્બરથી અમલમાં આવશે. બુધવારે એક નિવેદનમાં, ગુજરાત કો-ઓપરેટિવ મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશન (GCMMF) એ સમગ્ર ભારતમાં તાજા પાઉચ દૂધ (જેમાં દૂધના મુખ્ય પ્રકારો/પેકનો સમાવેશ થાય છે) ના ભાવમાં 4 થી 5 ટકાનો વધારો કરવાની જાહેરાત કરી છે, જે 12 નવેમ્બર, 2026થી લાગુ થશે.
GCMMF એ જણાવ્યું હતું કે, "અમારા સૌથી વધુ વેચાતા 'અમુલ તાજા' ટોન્ડ મિલ્ક (જેમાં 3 ટકા મિલ્ક ફેટ હોય છે) ના ભાવમાં પ્રતિ લિટર ₹2 (3.3 ટકા) નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે 'અમુલ ગોલ્ડ' મિલ્ક (જેમાં 6 ટકા મિલ્ક ફેટ હોય છે) ના ભાવમાં પ્રતિ લિટર ₹4 (5.5 ટકા) નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે."
ફેડરેશન (GCMMF) એ ભાવમાં આ વધારા પાછળ પશુ આહાર, ઘાસચારો, પેકેજિંગ સામગ્રી અને ઈંધણ સહિતના ઇનપુટ અને પ્રોસેસિંગ ખર્ચમાં થયેલા વધારાને કારણભૂત ગણાવ્યું છે. સંસ્થાએ નોંધ્યું છે કે આ ફેરફારથી દૂધ ઉત્પાદકોને વધુ સારું વળતર મળી રહેશે, કારણ કે વધેલી આવકનો મોટો હિસ્સો ખેડૂતોને પરત આપવામાં આવશે. દૂધના ભાવમાં છેલ્લો ફેરફાર આ વર્ષના મે મહિનામાં કરવામાં આવ્યો હતો.
The Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation (GCMMF), marketer of milk and milk products under the brand name Amul, has increased the prices of fresh pouch milk by approx. 4-5% in major milk-selling variants/packs in our markets across India, effective from 12th Nov 2026. The price of our largest-selling Amul Taaza toned milk with 3% milk fat has been increased by only Rs 2 per litre (3.3% increase) and Amul Gold Milk with 6% milk fat by Rs 4 per litre (5.5% increase).— ANI (@ANI) November 11, 2026
દૂધની અછતને કારણે ભાવમાં વધારો
છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી દૂધની અછતને કારણે 'મિલ્ક ફેટ' (દૂધમાં રહેલી ચરબી)ના ભાવમાં 20-25%નો વધારો થયો છે, જેના પરિણામે ડેરી ઉત્પાદનનો એકંદરે ખર્ચ વધી ગયો છે.
તેની સાથે જ, પશુઓના ઘાસચારાના ભાવમાં થયેલો વધારો ડેરી પશુપાલકો પર આર્થિક બોજ વધારી રહ્યો છે. આ સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, ડેરી કંપનીઓ દૂધના ખરીદ ભાવમાં વધારો કરી રહી છે, જેથી પશુપાલકો ઉત્પાદન વધારવા અને દૂધનું સંકલન (સંગ્રહ) સુધારવા માટે પ્રોત્સાહિત થાય.
મળતી માહિતી મુજબ, 'અમૂલ' દ્વારા દૂધમાં રહેલા ફેટના પ્રમાણના આધારે ચૂકવવામાં આવતા ખરીદ ભાવમાં વધારો કરીને તેને ₹1,000 પ્રતિ કિલોગ્રામ કરવામાં આવ્યો છે. આનાથી પશુપાલકોને તેમના દૂધના બદલામાં પ્રતિ લિટર ₹60થી વધુ રકમ મળી શકશે.
દૂધની ઉપલબ્ધતા પર અસર
દૂધના પુરવઠાની વર્તમાન સ્થિતિએ ડેરી પશુઓની ઉત્પાદકતા અંગે પણ ચિંતાઓ ઊભી કરી છે. દૂધની કુલ ઉપલબ્ધતામાં ઘટાડો થવાથી 'મિલ્ક ફેટ'નો પુરવઠો પણ ઘટ્યો છે, જેના કારણે ડેરી કંપનીઓ માટે તેમની સપ્લાય ચેઇન જાળવી રાખવી વધુ મોંઘી બની રહી છે.
જ્યારે તાજા દૂધની પ્રાપ્તિ ઓછી હોય છે, ત્યારે ડેરી કંપનીઓ સામાન્ય રીતે પ્રવાહી દૂધ તૈયાર કરવા માટે મિલ્ક પાવડર અને મિલ્ક ફેટના મિશ્રણનો ઉપયોગ કરતી હોય છે. જોકે, ફેટના ભાવમાં થયેલા તીવ્ર વધારાને કારણે આ વિકલ્પ પણ વધુ ખર્ચાળ બની ગયો છે. આના પરિણામે ડેરી કંપનીઓ પર ગ્રાહકો માટે દૂધના છૂટક ભાવ વધારવાનું દબાણ વધી ગયું છે.
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