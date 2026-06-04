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"શાકમાં પાણી નાખીને દિવસો પસાર કર્યા", કઠિન પરિસ્થિતિઓ સામે હાર ન માનનાર પાણીપતના અમિત ટૂરની પ્રેરણાદાયી UPSC સફર

પાણીપત કે અમિત ટૂરન ને ગરીબી, સંઘર્ષ અને છહ સાલની કાનૂની લડાઈ લડાઈ. UPSCમાં 272મી રૈંક પ્રાપ્ત થઈ છે.

પાણીપતના અમિત
પાણીપતના અમિત (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 4, 2026 at 3:08 PM IST

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પાણીપત : પાણીપતના અમિત ટૂરને સાબિત કરી દીધું છે કે પરિસ્થિતિઓ કેટલી પણ મુશ્કેલ કેમ ન હોય... જો લક્ષ્ય નક્કી હોય અને મહેનત ઈમાનદાર હોય તો સફળતા જરૂર મળે છે. આર્થિક તંગી, નિષ્ફળતાઓ અને 6 વર્ષ લાંબી કાનૂની લડાઈ બાદ અમિતે યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (UPSC)ના સુધારેલા પરિણામમાં ઓલ ઈન્ડિયા 272મી રેન્ક મેળવી પોતાનું સપનું સાકાર કર્યું છે.

હકીકતમાં, અમિત વર્ષ 2019ની કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર પોલીસ બળ (CAPF) પરીક્ષામાં સામેલ થયા હતા. હવે તેઓ આસિસ્ટન્ટ કમાન્ડન્ટના પદ પર તૈનાત થશે. વર્ષ 2019માં UPSC દ્વારા આયોજિત CAPF પરીક્ષામાં અમિત સહિત ઘણા વિદ્યાર્થીઓએ લેખિત પરીક્ષા અને ઇન્ટરવ્યૂના તમામ તબક્કા પાર કરી લીધા હતા. જોકે છેલ્લી ઘડીએ આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ (EWS)ના પ્રમાણપત્ર પર સહીને લઈને પેચ ફસાઈ ગયો હતો.

બાળપણથી દેશ સેવાનું સપનું

પાણીપતના સામાન્ય પરિવારથી આવતાં અમિત ટૂરનનું સપનું બાળપણથી જ પ્રશાસનિક સેવામાં જઈને દેશની સેવા કરવાનું હતું. પોતાની સફળતા અંગે અમિત કહે છે કે, "માત્ર થોડા સાધનો હોવા છતાં મેં મારો અભ્યાસ ચાલુ રાખ્યો અને દિલ્હી યુનિવર્સિટીથી સ્નાતકની શિક્ષા પૂર્ણ કરી. ત્યારબાદ વર્ષ 2017થી તેમણે UPSC પરીક્ષાની તૈયારી શરૂ કરી."

પહેલા જ પ્રયાસમાં ઈન્ટરવ્યૂ સુધી પહોંચ્યા

અમિતે જણાવ્યું કે, "વર્ષ 2019માં મેં પહેલી વાર UPSC પરીક્ષા આપી અને પહેલા જ પ્રયાસમાં ઈન્ટરવ્યૂ સુધી પહોંચી ગયો. જોકે અંતિમ પસંદગી પહેલાં એક ટેક્નિકલ વિવાદે મારા સપનાને વિરામ આપી દીધો. આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ (EWS) પ્રમાણપત્રને લઈને ઊભા થયેલા વિવાદના કારણે તેમની ઉમેદવારી રદ થઈ ગઈ. હકીકતમાં, હરિયાણામાં EWS પ્રમાણપત્ર સામાન્ય રીતે નાયબ મામલતદાર દ્વારા આપવામાં આવતું હતું, જ્યારે UPSC માત્ર મામલતદાર સ્તરના સહીવાળા પ્રમાણપત્રને માન્યતા આપતું હતું. આ કારણે મારા સહિત ઘણા યોગ્ય ઉમેદવારો પસંદગી યાદીમાંથી બહાર થઈ ગયા. ત્યાર બાદ મેં કોર્ટનો સહારો લીધો."

6 વર્ષ સુધી હાર ન માની

અમિતે આગળ કહ્યું કે, "લગભગ છ વર્ષ સુધી ચાલેલી કાનૂની લડાઈ દરમિયાન મેં ધીરજ ગુમાવી નહીં. અંતે અદાલતથી ન્યાય મળ્યા બાદ UPSCના સુધારેલા પરિણામમાં મારી 272મી રેન્ક જાહેર થઈ."

નોકરી સાથે તૈયારી ચાલુ રાખી

કાનૂની પ્રક્રિયા દરમિયાન અમિતે હરિયાણા સરકારમાં વિવિધ પદો પર સેવા પણ આપી. તેમણે હરિયાણા ભવન અને પંચકૂલામાં કામ કર્યું, પરંતુ પ્રશાસનિક સેવામાં જવાનું સપનું ક્યારેય છોડ્યું નહીં. નોકરી સાથે સાથે તેમણે પોતાની તૈયારી ચાલુ રાખી અને સતત પ્રયાસ કરતા રહ્યા.

ઘણા વખત આર્થિક સંકટનો સામનો કરવો પડ્યો

UPSC તૈયારી દરમિયાન અમિતને ગંભીર આર્થિક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો. અમિત કહે છે કે, "એવા દિવસો પણ આવ્યા જ્યારે અમારા પાસે ખાવા સુધીના પૈસા નહોતા, પરંતુ અમે હિંમત ન હારી. સીમિત સાધનો હોવા છતાં મેં અભ્યાસ અને તૈયારી ચાલુ રાખી."

ભાઈનો ત્યાગ બન્યો મજબૂત સહારો

અમિતના મોટા ભાઈ વિકાસે દરેક મુશ્કેલ સમયમાં તેમનો સાથ આપ્યો. પોતાની ખાનગી નોકરીની કમાણીનો મોટો ભાગ તેઓ અમિતની અભ્યાસમાં ખર્ચતા રહ્યા. અમિતે જણાવ્યું કે, "એક સમય એવો હતો જ્યારે અમારી પાસે માત્ર 400 રૂપિયા બાકી રહ્યા હતા. ઘણા દિવસ સુધી શાકમાં પાણી નાખીને ગુજારો કર્યો, પરંતુ અમે હાર ન માની."

માતાનો વિશ્વાસ આપતો રહ્યો હિંમત

અમિતની માતા બબલી દેવીએ કહ્યું કે, "જ્યારે અમિત નિરાશ થતો હતો ત્યારે હું તેને કહેતી હતી કે ઉગતા સૂરજને સૌ સલામ કરે છે, એક દિવસ તારો પણ સમય આવશે." માતાના આ વિશ્વાસે અમિતને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં આગળ વધવાની શક્તિ આપી.

પિતાએ પણ રાખ્યો વિશ્વાસ

અમિતના પિતા જયપાલે જણાવ્યું કે, "પરિવારે હંમેશા દીકરાની મહેનત પર વિશ્વાસ રાખ્યો. આર્થિક મુશ્કેલીઓ હોવા છતાં ક્યારેય દીકરાને તેના સપનાથી સમાધાન કરવા દીધું નહીં. પરિવારનો આ વિશ્વાસ અમિતની સૌથી મોટી તાકાત બન્યો."

ભાઈએ સફળતાનો શ્રેય અમિતને આપ્યો

અમિતના મોટા ભાઈ વિકાસે કહ્યું કે, "પરિવારે માત્ર સહયોગ આપ્યો છે, સાચી મહેનત અમિતે કરી છે. વર્ષો સુધી સતત અભ્યાસ કરવો અને સંઘર્ષ કરવો સરળ નથી. આ સફળતા તેની લગન અને ધીરજનું પરિણામ છે."

યુવાઓ માટે પ્રેરણાદાયી કહાની

અમિત ટૂરનની સફળતા માત્ર એક પ્રશાસનિક અધિકારી બનવાની કહાની નથી, પરંતુ તે સંઘર્ષ, પારિવારિક સહયોગ, ધીરજ અને ન્યાયની જીતનું ઉદાહરણ પણ છે. તેમની યાત્રા લાખો યુવાઓને પ્રેરણા આપે છે જે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓને કારણે પોતાના સપનાઓ અધૂરા માને છે. અમિતે સાબિત કર્યું છે કે મંઝિલ સુધી પહોંચવામાં મોડું થઈ શકે છે, પરંતુ સાચી મહેનત અને વિશ્વાસ ક્યારેય વ્યર્થ જતા નથી.

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