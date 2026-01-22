બંગાળ પ્રવાસ પર અમિત શાહ નહીં કરે કોઈ જાહેર રેલી, આ બાબત પર રહેશે ફોકસ, મિશન બંગાળમાં જોડાયા નિતિન નબીન
કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને નિતિન નબીન બંગાળ પ્રવાસ દરમિયાન સંગઠનની બેઠકમાં સામેલ થશે.
Published : January 22, 2026 at 1:09 PM IST
કોલકાતા: ભારતીય જનતા પાર્ટીના નવા ચૂંટાયેલા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીન મહિનાના અંતમાં પશ્ચિમ બંગાળની તેમની પહેલી મુલાકાત લેશે. ત્યારબાદ આ મહિનાના અંતમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહની મુલાકાત લેશે. આ મુલાકાતો મુખ્યત્વે આ વર્ષના અંતમાં રાજ્યની વિધાનસભા ચૂંટણી માટે પાર્ટીની રણનીતિ અંગે આંતરિક સંગઠનાત્મક બેઠકો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. આ મુલાકાતોમાંથી કોઈ પણ, ખાસ કરીને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી, આ મહિને બંગાળની તેમની મુલાકાત દરમિયાન એક પણ જાહેર રેલી કરશે નહીં.
પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપની રાજ્ય સમિતિના એક સભ્યએ જણાવ્યું હતું કે, "તેમાંથી કોઈ પણ, ખાસ કરીને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી, આ મહિને બંગાળની તેમની મુલાકાત દરમિયાન એક પણ જાહેર રેલી કરશે નહીં. તેઓ બંને રાજ્યના ભાજપ નેતાઓ સાથે આંતરિક સંગઠનાત્મક બેઠકો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. આમાં આ વર્ષે રાજ્યની વિધાનસભા ચૂંટણી માટે અપનાવવામાં આવનારી રણનીતિ અને રાજ્યને લગતા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવશે."
નીતિન નવીન 27 જાન્યુઆરીએ બે દિવસની મુલાકાત માટે કોલકાતા પહોંચવાના છે. તે દિવસે, તેઓ પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપના ટોચના રાજ્ય નેતૃત્વ સાથે બંધ બારણે બેઠક કરશે. બીજા દિવસે, પૂર્વ બર્દવાન જિલ્લાના બર્દવાનમાં તેમનો એક કાર્યક્રમ નક્કી છે, અને ત્યાં તેમનો વિગતવાર કાર્યક્રમ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવ્યો નથી. તેઓ તે સાંજે નવી દિલ્હી પાછા ફરશે.
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી 30 જાન્યુઆરીએ પશ્ચિમ બંગાળની એક દિવસની મુલાકાત લેશે. નવીનની જેમ, તેઓ પણ તે એક દિવસની મુલાકાત દરમિયાન કોઈપણ જાહેર રેલીઓને સંબોધવા કે કોઈપણ રોડ શોમાં ભાગ લેવાને બદલે બંધ બારણે સંગઠનાત્મક બેઠકો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.
નવીન અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી બંનેનું સમગ્ર કાર્યક્રમ સંગઠનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ પર આધારિત હશે. પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખો આ વર્ષે ફેબ્રુઆરીના અંતમાં અથવા માર્ચની શરૂઆતમાં જાહેર થવાની ધારણા છે. રાજ્ય સમિતિના એક સભ્યએ કહ્યું, "તે પહેલાં, અમારા પક્ષના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી બંને ચૂંટણી રણનીતિ પર આંતરિક બેઠક પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે."
યાદ કરો કે ગૃહમંત્રી શાહ ગયા મહિને વર્ષના અંતમાં પશ્ચિમ બંગાળની મુલાકાતે ગયા હતા, અને તે મુલાકાત દરમિયાન, તેમણે જાહેર રેલીઓ અથવા રોડ શો પણ ટાળ્યા હતા, પક્ષની આંતરિક સંગઠનાત્મક બેઠકો પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું હતું. પ્રવાસ દરમિયાન તેમનો એકમાત્ર જાહેર કાર્યક્રમ પ્રેસ કોન્ફરન્સ હતો.
આ પણ વાંચો: