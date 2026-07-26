'ભાજપના કાર્યકર્તાઓ માટે પદથી મોટો દેશ અને વિદ્યાર્થી', ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા પર અમિત શાહનું નિવેદન
ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા પર પ્રતિક્રિયા આપતા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું કે ભાજપ દેશ, યુવાનો અને વિદ્યાર્થીઓને કોઈપણ પદ કરતાં વધુ મહત્ત્વપૂર્ણ માને છે.
Published : July 26, 2026 at 10:02 AM IST
નવી દિલ્હી: ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા પર પ્રતિક્રિયા આપતા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું કે ભાજપ દેશ, યુવાનો અને વિદ્યાર્થીઓને કોઈપણ પદ કરતાં વધુ મહત્ત્વપૂર્ણ માને છે. X પર એક પોસ્ટમાં અમિત શાહે કહ્યું, "ભાજપના કાર્યકરો માટે, દેશ, આપણા યુવાનો અને વિદ્યાર્થીઓ કોઈપણ પદ કરતાં વધુ મહત્ત્વપૂર્ણ છે. કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું તેમના પદ પરથી રાજીનામું આ સિદ્ધાંતનું ઉદાહરણ આપે છે."
તેમણે વધુમાં કહ્યું, "મોદી સરકાર દેશના યુવાનોની ભાવનાઓનું સન્માન કરે છે અને પેપર લીક સામે જરૂરી સુધારાઓ લાગુ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. પેપર લીક માટે જવાબદાર લોકોને કડક સજા સુનિશ્ચિત કરવાના મોદીજીના નિર્ણયો પ્રશંસનીય છે. મને વિશ્વાસ છે કે આ પગલાં NEET પરીક્ષા પાસ કરનારા વિદ્યાર્થીઓ માટે સંપૂર્ણ ન્યાય સુનિશ્ચિત કરશે."
ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના શિક્ષણ મંત્રી તરીકેના કાર્યકાળનો ઉલ્લેખ કરતા અમિત શાહે કહ્યું, "તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન, ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસી (NEP)ને અસરકારક રીતે લાગુ કરવા, PM શ્રી શાળાઓનો વિસ્તાર કરવા, ડિજિટલ શિક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવા, કૌશલ્ય વિકાસ અને ઉદ્યોગ-શૈક્ષણિક સહયોગને મજબૂત બનાવવા જેવા મોટા સુધારા કર્યા છે. તેમનો કાર્યકાળ ભારતને વિકસિત દેશ બનાવવાના તેમના વિઝન પ્રત્યેના તેમના સમર્પણનો પુરાવો છે."
भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण देश, हमारी युवा पीढ़ी और विद्यार्थी हैं। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री @dpradhanbjp जी का अपने पद से इस्तीफा इसी को दर्शाता है।— Amit Shah (@AmitShah) July 25, 2026
मोदी सरकार देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है और पेपर लीक के विरुद्ध आवश्यक सुधारों के… https://t.co/p12wLKGUkm
આ દરમિયાન, પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારીએ કહ્યું કે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા બાદ તેઓનું દિલ ભારે છે. મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારીએ X પર કહ્યું, "જ્યારે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું, ત્યારે મારૂ દિલ ભારે છે. જાહેર જીવનમાં ઘણીવાર મુશ્કેલ નિર્ણયોની જરૂર પડે છે, પરંતુ રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં તેમનું યોગદાન પેઢીઓ સુધી યાદ રાખવામાં આવશે.
રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020 દ્વારા, તેમણે એક એવી શિક્ષણ પ્રણાલીનો પાયો નાખ્યો જે મજબૂત પાયાગત સાક્ષરતાને પ્રોત્સાહન આપે છે. તે બહુવિધ શિક્ષણને પ્રોત્સાહન આપે છે અને આપણા યુવાનોને વૈશ્વિક મંચ પર આત્મવિશ્વાસપૂર્વક સ્પર્ધા કરવા માટે અદ્યતન કૌશલ્યોથી સજ્જ કરે છે. તેમનું વિઝન ફક્ત શિક્ષણ આપવાનું નહોતું, પરંતુ દરેક યુવાન ભારતીયને ભારતના મૂલ્યોમાં મૂળ ધરાવતા વૈશ્વિક નાગરિક બનવા માટે સશક્ત બનાવવાનું હતું.
NEET પેપર લીક પર વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ બાદ ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને રાજીનામું આપ્યું. રાજીનામાની જાહેરાત કરતા તેમણે કહ્યું કે તેમણે વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં અને "રાષ્ટ્રવિરોધી શક્તિઓ" પરીક્ષાની અનિયમિતતાઓ પર ચાલી રહેલા વિરોધ પ્રદર્શનનો લાભ ન લે તે માટે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને રાજીનામું સોપ્યું છે.
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