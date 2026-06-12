અમરનાથ યાત્રાની તૈયારીઓને લઈને ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકની સમીક્ષા કરશે અમિત શાહ
આગામી ૩ જુલાઈથી અમરનાથ યાત્રા શરૂ થઈ રહી છે, જે 28 ઓગસ્ટ સુધી ચાલશે. 57 દિવસની આ પવિત્ર યાત્રાને લઈને સુરક્ષા-વ્યવસ્થા સઘન કરાઈ છે.
Published : June 12, 2026 at 10:24 AM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આજે નવી દિલ્હીમાં એક ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકની અધ્યક્ષતા કરશે, જેમાં આગામી અમરનાથ યાત્રાની તૈયારીઓની સમીક્ષા કરવામાં આવશે. આ વાર્ષિક યાત્રામાં હજારો યાત્રાળુઓ જમ્મુ અને કાશ્મીર સ્થિત પવિત્ર ગુફા મંદિરમાં દર્શનાર્થે આવે છે.
આજની બેઠકમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા, લોજિસ્ટિક્સ આયોજન અને કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર પોલીસ દળો, કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ અને જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં તૈનાત પોલીસ સહિત વિવિધ એજન્સીઓ વચ્ચે સંકલન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની અપેક્ષા છે. આનો ઉદ્દેશ્ય 3 જુલાઈથી 28 ઓગસ્ટ સુધી ચાલનારી 57 દિવસની અમરનાથ યાત્રાને સરળ અને સુરક્ષિત રીતે પૂર્ણ કરવાનો છે.
રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર અજિત ડોભાલ, જમ્મુ અને કાશ્મીરના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર મનોજ સિંહા, આર્મી ચીફ જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદી અને સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સના ડિરેક્ટર જનરલ જીપી સિંહ મુખ્ય સુરક્ષા અને વહીવટી એજન્સીઓના અન્ય વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે બેઠકમાં હાજરી આપશે.
અધિકારીઓનું કહેવું છે કે, આ વિસ્તારની સંવેદનશીલ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, સમીક્ષા બેઠકમાં સુરક્ષા દળોની તૈનાતીની વ્યૂહરચના, દેખરેખ પદ્ધતિઓ અને કટોકટી પ્રતિભાવ પ્રણાલીઓનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે જેથી યાત્રાળુઓ ઓછામાં ઓછા વિક્ષેપ સાથે સુરક્ષિત અને સુરક્ષિત વાતાવરણમાં પવિત્ર યાત્રા કરી શકે.
કાશ્મીર હિમાલયમાં પવિત્ર ગુફા મંદિરની વાર્ષિક યાત્રા, 'અમરનાથ યાત્રા 2026', શ્રી અમરનાથજી શ્રાઈન બોર્ડ (SASB) દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવે છે, અને હજારો શ્રદ્ધાળુઓ બાબા બર્ફાનીન દર્શન કરવા માટે ઉમટી પડે છે.
સુરક્ષા કારણોસર, અમરનાથ યાત્રાના માર્ગો - જેમાં પહેલગામ અને બાલતાલ બંને માર્ગોનો સમાવેશ થાય છે. 1 જુલાઈથી યાત્રા પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી 'નો-ફ્લાય ઝોન' જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે શ્રી અમરનાથજી યાત્રા (SANJY) 2026 દરમિયાન યાત્રા વિસ્તારમાં યાત્રાળુઓ માટે હેલિકોપ્ટર સેવાઓ ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.
પવિત્ર મંદિરની મુલાકાત લેવાની યોજના બનાવી રહેલા તમામ યાત્રાળુઓને એ સલાહ આપવામાં આવી છે કે, તેઓ એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખે અને પવિત્ર ગુફા મંદિર સુધી પગપાળા જાય અથવા તો સંપૂર્ણ યાત્રા દરમિયા ખચ્ચર કે પાલખીની સેવાનો ઉપયોગ કરે.
બરફના શિવલિંગના દર્શન અને પૂજા-અર્ચના માટે શ્રદ્ધાળુ જૂન-ઓગસ્ટ મહિનામાં કાશ્મીર હિમાલયમાં સ્થિત પવિત્ર ગુફા મંદિરની મુશ્કેલભરી વાર્ષિક યાત્રા કરે છે.