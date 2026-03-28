અમિત શાહે TMC વિરુદ્ધ 'ચાર્જશીટ' જાહેર કરી, કહ્યું- મમતા સરકારે બંગળાને 'ઘુસણખોરોનો અડ્ડો' બનાવી દીધું

પશ્ચિમ બંગાળમાં વિધાનસભા ચૂંટણી નજીક આવવાની સાથે જ રાજકારણ તેજ થઈ ગયું છે.

કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રી અમિત શાહની ફાઈલ તસવીર
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 28, 2026 at 10:36 PM IST

કોલકાતા: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે શનિવારે ટીએમસી સરકાર સામે ભાજપના આરોપોનું સંકલન બહાર પાડ્યું, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો કે પશ્ચિમ બંગાળ ઘુસણખોરો માટે એન્ટ્રી પોઈન્ટ બની ગયું છે, જે સમગ્ર ભારતમાં અશાંતિ ફેલાવી રહ્યા છે.

'ચાર્જશીટ' જાહેર કર્યા પછી, શાહે કહ્યું કે, બંગાળની સરહદો પારથી ઘૂસણખોરી રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે ચિંતાનો વિષય છે. તેમણે ટિપ્પણી કરી, "છેલ્લા 15 વર્ષથી, પશ્ચિમ બંગાળમાં ભય, ભ્રષ્ટાચાર અને તુષ્ટિકરણની રાજનીતિ પ્રવર્તી રહી છે." શાહે ઉમેર્યું, "મમતા સરકારે બંગાળને ઘુસણખોરો, ગુનેગારો અને ભ્રષ્ટ વ્યક્તિઓ માટેનું કેન્દ્ર બનાવી દીધું છે, જેનાથી રાજ્ય દાયકાઓ પાછળ ધકેલાઈ ગયું છે. હું ટીએમસી સરકાર સામે આ 'ચાર્જશીટ' જાહેર કરી રહ્યો છું."

'અભિયોગનામા' શીર્ષક ધરાવતું આ દસ્તાવેજ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીના 15 વર્ષના કાર્યકાળ દરમિયાન ભ્રષ્ટાચાર અને ગેરશાસનના કથિત ઉદાહરણો એકઠા કરવામાં આવ્યા છે. શાહે ન્યૂ ટાઉનની એક હોટલમાં આ 'ચાર્જશીટ' બહાર પાડી. તેઓ શનિવારે સવારે કોલકાતા પહોંચ્યા હતા. શુક્રવારે મધ્યરાત્રિની આસપાસ શહેર અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં આવેલા ભારે વાવાઝોડાને કારણે શાહનું શહેરમાં આગમન બે કલાક મોડું થયું હતું.

આ 'ચાર્જશીટ' 14 વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ટીએમસી સરકારની કથિત નિષ્ફળતાઓને ઉજાગર કરે છે. વહીવટમાં 'ભ્રષ્ટાચાર', 'કાયદો અને વ્યવસ્થા ખરાબ થવી', મહિલાઓની સલામતી અંગેની ચિંતાઓ, 'સિન્ડિકેટ શાસનનું વર્ચસ્વ' અને આરોગ્ય અને શિક્ષણ ક્ષેત્રોમાં સંકટ જેવા આરોપો આ 'ચાર્જશીટ'માં મુખ્ય રીતે દર્શાવવામાં આવ્યા છે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ભાજપ આ 'ચાર્જશીટ'નો ઉપયોગ ટીએમસીની કથિત ખામીઓને ઉજાગર કરવા અને ત્યારબાદ તેના ચૂંટણી ઢંઢેરા અથવા 'સંકલ્પ પત્ર'માં વૈકલ્પિક ઉકેલો રજૂ કરવા માટે કરશે. આ ઢંઢેરો એપ્રિલના પહેલા અઠવાડિયામાં રજૂ થવાની અપેક્ષા છે.

શાહ છેલ્લા બે મહિનામાં ઘણી વખત પશ્ચિમ બંગાળની મુલાકાત લઈ ચૂક્યા છે. તેમણે ભાજપના પાયાના નેટવર્કને મજબૂત કરવા અને તેની ચૂંટણી વ્યૂહરચનાને સુધારવા માટે સંગઠનાત્મક બેઠકો, જાહેર રેલીઓ અને જાહેર સંપર્ક કાર્યક્રમો - જેમ કે 'પરિવર્તન યાત્રા'માં ભાગ લીધો છે. પશ્ચિમ બંગાળની 294 બેઠકોવાળી વિધાનસભા માટે બે તબક્કામાં 23 એપ્રિલ અને 29 એપ્રિલના રોજ ચૂંટણી યોજાશે અને મતગણતરી 4 મેના રોજ થશે.

