'જો અમે EVMથી જીતીએ છીએ... તો તેલંગાણામાં કોંગ્રેસ કેવી રીતે જીતી ગઈ?': અમિત શાહએ આપ્યો રાહુલ ગાંધીને પકડાર
હૈદરાબાદમાં ભાજપની મહાપદયાત્રા દરમિયાન ગૃહ મંત્રી અમિત શાહે EVM અને નકલી વોટને લઈને કોંગ્રેસ પર કટાક્ષ કર્યો.
Published : November 2, 2026 at 9:58 PM IST
હૈદરાબાદ: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે જાહેરાત કરી છે કે તેઓ ઈવીએમ (EVM) અંગે ચર્ચા કરવા માટે તૈયાર છે. તેમણે પ્રશ્ન કર્યો કે, જો ભાજપ ઈવીએમ દ્વારા ચૂંટણી જીતતું હોય, તો પછી તેલંગાણામાં કોંગ્રેસ કેવી રીતે જીતી શકી? અમિત શાહે કોંગ્રેસ પક્ષની વોટ બચાવો રેલીઓની પણ આકરી ટીકા કરી. સોમવારે, 2 નવેમ્બરે, તેમણે હૈદરાબાદમાં પક્ષ દ્વારા આયોજિત 'લોકશાહી બચાવો, અરાજકતા હટાવો' પદયાત્રામાં ભાગ લીધો હતો.
અમિત શાહે ટિપ્પણી કરી, "જો અમે ઈવીએમ દ્વારા જીતતા હોઈએ, તો પછી તેલંગાણામાં કોંગ્રેસ કેવી રીતે જીતી? કેરળ અને તમિલનાડુમાં બિન-ભાજપ સરકારો કેવી રીતે રચાઈ? સમગ્ર દેશ કોંગ્રેસ પક્ષની ટીકા કરી રહ્યો છે. કોંગ્રેસના 10 વર્ષના શાસન દરમિયાન 12 લાખ કરોડ રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર થયો હતો. કોંગ્રેસ પક્ષ હાલમાં વેન્ટિલેટર પર છે. શું આવો પક્ષ મોદીનો સામનો કરી શકે? શું તે તેમની સાથે સ્પર્ધા પણ કરી શકે? હૈદરાબાદથી હું પડકાર ફેંકું છું: હું ઈવીએમ પર ચર્ચા કરવા માટે તૈયાર છું."
આ કૂચ નિઝામ કોલેજથી શરૂ થઈ અને મોઝમજાહી માર્કેટ ખાતે સંપન્ન થઈ. અમિત શાહે 1.5 કિલોમીટર લાંબા આ પદયાત્રામાં ભાગ લીધો અને દરેક પગલે પક્ષના કાર્યકરોનું અભિવાદન કરીને તેમનો ઉત્સાહ વધાર્યો. તેમની સાથે કેન્દ્રીય મંત્રી જી. કિશન રેડ્ડી, બંદી સંજય, રાજ્ય પક્ષ પ્રમુખ રામચંદ્ર રાવ તેમજ ભાજપના વિવિધ સાંસદો, ધારાસભ્યો અને વિધાન પરિષદના સભ્યો (MLCs) પણ જોડાયા હતા.
#WATCH | Hyderabad, Telangana: Union Home Minister Amit Shah says, "The Congress party itself is on a ventilator. Can this ventilator party run a marathon alongside Modi ji? Rahul ji, forget Modi ji. Even my Telangana Yuva Morcha president will defeat you." https://t.co/0xJczpp9Eh— ANI (@ANI) November 2, 2026
મોઝમજાહી માર્કેટ ખાતે એક જાહેર સભાને સંબોધતા, અમિત શાહે કોંગ્રેસ પક્ષના વલણ સામે ભારે રોષ વ્યક્ત કર્યો. તેમણે લોકશાહીનું રક્ષણ કરવા અને અરાજકતાનો અંત લાવવા માટે તેલંગાણામાંથી કોંગ્રેસ સરકારને ઉખાડી ફેંકવાનો સંકલ્પ લેવા આહ્વાન કર્યું. તેમણે એ પણ યાદ અપાવ્યું કે સરદાર પટેલે નિઝામને કડક પાઠ ભણાવ્યા પછી જ હૈદરાબાદને આઝાદી મળી શકી હતી. "રેવંત રેડ્ડીએ તેલંગાણાને કોંગ્રેસ પક્ષ માટે એક ATMમાં ફેરવી નાખ્યું છે. રાહુલ અને રેવંત અહીં ટેક્સ ઉઘરાવી રહ્યા છે. આ 'RR' ટેક્સ ક્યાં જઈ રહ્યો છે? અહીં માત્ર રાહુલ માટે જ ટેક્સ ઉઘરાવવામાં આવી રહ્યો છે. શું ઓવૈસી કોંગ્રેસના ભ્રષ્ટાચાર પર રોક લગાવશે? શું BRS તેને અટકાવશે? માત્ર ભાજપ જ કોંગ્રેસના ભ્રષ્ટાચારનો અંત લાવી શકે છે. આપણે તેલંગાણામાં ભાજપની સરકારને સમર્થન આપવું જોઈએ." - અમિત શાહ
અમિત શાહે ટિપ્પણી કરી કે કોંગ્રેસ પક્ષની રેલીનો ઉદ્દેશ્ય મત મેળવવાનો નથી, પરંતુ ઘૂસણખોરોને બચાવવાનો છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે, રાહુલ ગાંધી અને રેવંત રેડ્ડી ગમે તેટલો પ્રયાસ કરે, તેમને ઘૂસણખોરો માટે મત મેળવવા દેવામાં આવશે નહીં. અમિત શાહે પ્રશ્નો પૂછ્યા: "શું મૃત વ્યક્તિઓના નામ મતદાર યાદીમાંથી દૂર કરવા જોઈએ કે નહીં? શું મતદાર યાદી શુદ્ધ થવી જોઈએ કે નહીં? શું એક કરોડથી વધુ બોગસ મત દૂર કરવા જોઈએ કે નહીં?"
#WATCH | Telangana: During BJP's ‘Loktantra Bachao, Arajakta Hatao’ march in Hyderabad led by Union Home Minister Amit Shah, party workers display posters showing Chief Minister Revanth Reddy sleeping as a patient with a saline bottle. https://t.co/pHzyqGvCIw— ANI (@ANI) November 2, 2026
તેમણે જણાવ્યું કે, દેશભરમાંથી 13 કરોડ મત દૂર કરવાના આરોપોમાં કોઈ સત્ય નથી; હકીકતમાં, તેમાંથી 3 કરોડથી વધુ મત એવા લોકોના હતા જેઓ દેશમાં હાજર પણ નથી. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે, ઘૂસણખોરોને ભારતમાંથી બહાર કાઢી મૂકવામાં આવશે. કોંગ્રેસ પક્ષનો આરોપ છે કે ભાજપ 'SIR' ને કારણે જીત્યો છે. જોકે, તેમણે વળતો જવાબ આપ્યો કે, જો આવું હોત, તો 2014 કે 2019માં 'SIR' કેમ અસ્તિત્વમાં નહોતું, તે સમયગાળા દરમિયાન પણ વડાપ્રધાન મોદી વિજયી થયા હતા? તેમણે ઉમેર્યું કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી સમગ્ર દેશમાં ભાજપની લોકપ્રિયતા સતત વધી રહી છે.
આ પહેલા, અમિત શાહ સોમવારે બપોરે 1 વાગ્યે હૈદરાબાદ પહોંચ્યા હતા, જ્યાં બેગમપેટ એરપોર્ટ પર પક્ષના નેતાઓ દ્વારા તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ, તેમણે ચારમિનારની મુલાકાત લીધી અને ત્યાં દેવી ભાગ્ય લક્ષ્મી સમક્ષ પ્રાર્થના કરી. ત્યારબાદ તેઓ ITC કાકતીયા હોટેલ ગયા, જ્યાં બપોરના ભોજન બાદ તેમણે પક્ષના ટોચના નેતાઓ સાથે બેઠક યોજી. બાદમાં, ટોલિવુડના મેગાસ્ટાર ચિરંજીવી અને તેમના પુત્ર રામ ચરણે અમિત શાહ સાથે મુલાકાત કરી. ત્યારબાદ, અમિત શાહ 'મહાપદયાત્રા'માં ભાગ લેવા માટે રવાના થયા હતા.
#WATCH | Hyderabad, Telangana: Union Home Minister Amit Shah says, "Revanth Reddy ji, you have turned the entire Telangana into an ATM for the Congress leaders sitting in Delhi. The people of Telangana will never forgive you for this. Rahul ji had promised six guarantees. Not even one guarantee has been fulfilled. Modi ji had said that terrorism would be eliminated. Through surgical strikes, airstrikes and Operation Sindoor, did we take action against terrorism or not?...We once again say that before December 31, 2029, we will eliminate drugs from this country and make India drug-free...Can the Congress party stop the corruption taking place in Telangana and the conspiracy to sell the state? Can Owaisi stop it? Can the BRS stop it? No. Only the Bharatiya Janata Party, under the leadership of Modi ji, can stop it."— ANI (@ANI) November 2, 2026
આ પ્રસંગે, તેમણે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર પોસ્ટ કર્યું: "ચૂંટણીઓમાં સતત પરાજયને કારણે કોંગ્રેસ પક્ષ નબળો પડી ગયો છે, અને હવે તે અરાજકતા ફેલાવીને સત્તામાં પાછા ફરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. કોંગ્રેસ લોકશાહીની હત્યા કરીને પણ સત્તા મેળવવા મથી રહી છે. આપણે કોંગ્રેસના ષડયંત્રને નિષ્ફળ બનાવવું જોઈએ અને આપણી લોકશાહીનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. આજે, લોકશાહીના રક્ષણ માટે અમે હૈદરાબાદમાં એક કૂચ (માર્ચ)નું આયોજન કરી રહ્યા છીએ. 'ચાલો લોકશાહીનું રક્ષણ કરીએ... ચાલો અરાજકતાનો અંત લાવીએ."
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