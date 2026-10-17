નવા IPS અધિકારીઓને અમિત શાહની સલાહ: પાવરને રુઆબ ન સમજો, પબ્લિસિટીથી દૂર રહો...
78મી IPS બેચના કુલ 151 અધિકારીઓએ હૈદરાબાદ સ્થિત સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ નેશનલ પોલીસ એકેડેમીમાં તેમની તાલીમ પૂર્ણ કરી છે. સંપૂર્ણ અહેવાલ વાંચો
Published : October 17, 2026 at 7:15 PM IST
હૈદરાબાદ: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે યુવા IPS અધિકારીઓને દેશની આંતરિક સુરક્ષાને લગતા બદલાતા પડકારોનો સામનો કરવા માટે સજ્જ થવા અનુરોધ કર્યો છે. તેમણે અધિકારીઓને સલાહ આપી કે તેઓ પોતાના પદ અને સત્તાને 'સ્ટેટસ સિમ્બોલ' (પ્રતિષ્ઠાનું પ્રતીક) તરીકે નહીં, પરંતુ એક જવાબદારી તરીકે જુએ અને પ્રસિદ્ધિ મેળવવાને બદલે પરિણામલક્ષી કામગીરી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે.
અમિત શાહનો આ સંદેશ હૈદરાબાદ સ્થિત સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ નેશનલ પોલીસ એકેડેમીમાં IPS અધિકારીઓની 78મી બેચની 'પાસિંગ-આઉટ પરેડ' દરમિયાન આપવામાં આવ્યો હતો. આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે ઉપસ્થિત રહેલા કેન્દ્રીય ગૃહ સચિવ ગોવિંદ મોહને પરેડની સલામી ઝીલી હતી અને શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનારા અધિકારીઓને પુરસ્કારો એનાયત કર્યા હતા.
સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ નેશનલ પોલીસ એકેડેમીમાં IPSની 78મી બેચના કુલ 151 અધિકારીઓએ તેમની તાલીમ પૂર્ણ કરી છે. આ જૂથમાં 135 ભારતીય IPS અધિકારીઓ ઉપરાંત નેપાળ, ભૂટાન અને માલદીવના 16 અધિકારીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. ખાસ નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે, આ બેચમાં 37 મહિલા અધિકારીઓ પણ સામેલ છે.
મુખ્ય અતિથિ અને કેન્દ્રીય ગૃહ સચિવ ગોવિંદ મોહને અધિકારીઓની પરેડ, તેમનું શિસ્ત અને તેમના વચ્ચેના તાલમેલનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. ત્યારબાદ, તેમણે તાલીમ દરમિયાન ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કરનારા અધિકારીઓને પુરસ્કારો આપી સન્માનિત કર્યા હતા.
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પોતાના સંદેશમાં ભાર મૂક્યો હતો કે પોલીસ અધિકારીઓ માટે સત્તા કરતાં જવાબદારી વધુ મહત્વ ધરાવે છે. તેમણે અધિકારીઓને સલાહ આપી હતી કે નમ્રતા, સંયમ અને બંધારણ પ્રત્યે અટલ પ્રતિબદ્ધતા એ પોલીસ અધિકારીની સાચી તાકાત છે. તેમણે આતંકવાદ પ્રત્યે 'શૂન્ય સહિષ્ણુતા'ની નીતિનો પુનરોચ્ચાર કર્યો, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને બીજા બધાથી ઉપર રાખી.
આ દરમિયાન, કેન્દ્રીય ગૃહ સચિવ ગોવિંદ મોહને ભવિષ્યમાં પોલીસ અધિકારીઓને સામનો કરવો પડશે તેવા પાંચ મુખ્ય પડકારોની રૂપરેખા આપી. તેમણે અધિકારીઓને ડ્રગ હેરફેર નેટવર્કને સંપૂર્ણપણે તોડી પાડવા અને 'ડ્રગ મુક્ત ભારત' ના ધ્યેય તરફ કામ કરવા વિનંતી કરી. બીજું, તેમણે સાયબર ગુનાઓને રોકવા માટે રાજ્ય સ્તરે અસરકારક પગલાં લેવાની સલાહ આપી - ખાસ કરીને 'ખચ્ચર' બેંક ખાતાઓ (અન્ય લોકો દ્વારા રાખવામાં આવેલા અથવા કપટથી બનાવેલા ખાતા) અને નકલી સિમ કાર્ડનો ઉપયોગ.
તેમણે આતંકવાદી ધમકીઓ - પછી ભલે તે દેશની અંદરથી ઉદ્ભવતા હોય કે વિદેશથી ઉશ્કેરવામાં આવતા હોય - અંગે સતત સતર્ક રહેવાની જરૂરિયાત પર પણ ભાર મૂક્યો અને ગેરકાયદેસર વિદેશી નાગરિકોને ઓળખવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે દેશમાં ગેરકાયદેસર રીતે રહેતા અને ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ વ્યક્તિઓની ઓળખ કરવી જોઈએ, અને તેમની સામે કાનૂની કાર્યવાહી કરવી જોઈએ. વધુમાં, ગુના કરતી વખતે પોતાની ઓળખ છુપાવવા માટે ડાર્કનેટ, ક્રિપ્ટોકરન્સી ટ્રાન્ઝેક્શન અને VPN જેવી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરતા ગુનેગારોને પકડવા માટે આધુનિક ટેકનોલોજીકલ સાધનો અપનાવવા સૂચનાઓ જારી કરવામાં આવી હતી.
ગોવિંદ મોહને જણાવ્યું હતું કે, તકનીકી પડકારોની સાથે સાથે, સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી ફેલાતા ખોટા સંદેશાઓ અને 'ડીપફેક' (deepfake) વીડિયો કાયદો અને વ્યવસ્થા માટે એક મોટો ખતરો બનીને ઉભરી આવ્યા છે. તેમણે સલાહ આપી હતી કે, જનતામાં બિનજરૂરી તણાવ પેદા થતો રોકવા માટે આવી સામગ્રી સામે અગાઉથી જ સક્રિય પગલાં લેવા જોઈએ. વધુમાં, તેમણે પોલીસ વ્યવસ્થામાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અને અદ્યતન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ વધારવાની આવશ્યકતા પર ભાર મૂક્યો હતો.
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