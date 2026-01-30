ETV Bharat / bharat

"કોંગ્રેસે આસામને બંદૂકો, ગોળીઓ અને મૃત્યુ સિવાય બીજું શું આપ્યું?" અમિત શાહે ઉઠાવ્યા સવાલ

અમિત શાહે કહ્યું, કોંગ્રેસે આસામના વિકાસ માટે કંઈ કર્યું નથી, ભાજપ રાજ્યની પ્રગતિ માટે સંપૂર્ણપણે પ્રતિબદ્ધ છે.

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ શુક્રવાર, 30 જાન્યુઆરીના રોજ દિબ્રુગઢમાં એક જાહેર રેલીને સંબોધિત કરશે.
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ શુક્રવાર, 30 જાન્યુઆરીના રોજ દિબ્રુગઢમાં એક જાહેર રેલીને સંબોધિત કરશે. (PTI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 30, 2026 at 5:02 PM IST

દિબ્રુગઢ (આસામ) : કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે શુક્રવારે આસામના દિબ્રુગઢમાં રુ.1,715 કરોડના વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. એક જાહેર સભાને સંબોધતા, તેમણે ઘૂસણખોરી, વિકાસ અને આસામી સંસ્કૃતિ પ્રત્યેના આદર અંગે કોંગ્રેસ પાર્ટી પર આકરા પ્રહારો કર્યા. અમિત શાહે આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપને મત આપવા માટે લોકોને અપીલ કરી.

ગૃહમંત્રીએ આરોપ લગાવ્યો કે, કોંગ્રેસે "વોટ બેંકની રાજનીતિ માટે ઘૂસણખોરીને હથિયાર તરીકે ઉપયોગ કર્યો છે" અને પાર્ટી પર ચૂંટણી લાભ માટે આસામની સુરક્ષા સાથે સમાધાન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો. કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી પર નિશાન સાધતા શાહે કહ્યું, "હું રાહુલ ગાંધીને પૂછું છું કે કોંગ્રેસે બંદૂકો, ગોળીઓ, સંઘર્ષ અને મૃત્યુ સિવાય આસામને બીજું શું આપ્યું છે."

મુખ્યમંત્રી અને અન્ય લોકો કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહનું સ્વાગત કરે છે.
મુખ્યમંત્રી અને અન્ય લોકો કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહનું સ્વાગત કરે છે. (PTI)

રાષ્ટ્રપતિના 'એટ હોમ' સંબોધન દરમિયાન આસામનો પરંપરાગત ગામોસા ન પહેરવા બદલ શાહે રાહુલ ગાંધીની પણ ટીકા કરી હતી, અને દાવો કર્યો હતો કે તે રાજ્યની સાંસ્કૃતિક ઓળખ પ્રત્યે આદરનો અભાવ દર્શાવે છે.

તેમણે કહ્યું કે, "ભાજપ આસામની સંસ્કૃતિનું કોઈપણ અપમાન સહન કરશે નહીં."

અમિત શાહે આ કાર્યક્રમ દરમિયાન શરૂ કરાયેલા અને ઉદ્ઘાટન કરાયેલા પ્રોજેક્ટ્સને ભાજપની આગેવાની હેઠળની કેન્દ્ર સરકારની આસામ પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતાના પુરાવા તરીકે રજૂ કર્યા. આમાં રુ.284 કરોડના ખર્ચે ડિબ્રુગઢમાં બીજા વિધાનસભા સંકુલ અને ધારાસભ્ય છાત્રાલયનો શિલાન્યાસ શામેલ હતો, જે શહેરને આસામના બીજા વહીવટી કેન્દ્ર તરીકે વિકસાવવાની સરકારની યોજનાનો એક ભાગ છે.

અમિત શાહે રુ.238 કરોડના ખર્ચે બનેલા ખાનીકાર મલ્ટિડિસિપ્લિનરી સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સના પ્રથમ તબક્કાનું ઉદ્ઘાટન પણ કર્યું અને તેના બીજા તબક્કાનો શિલાન્યાસ કર્યો, જેનો અંદાજિત ખર્ચ રુ.209 કરોડ છે. તેમણે કહ્યું કે આવી સુવિધાઓ યુવાનો માટે તકો ઉભી કરશે અને આસામની રમતગમત ઇકોસિસ્ટમને મજબૂત બનાવશે.

બીજી મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત ચાબુઆમાં રુ.292 કરોડના વન્યજીવન આરોગ્ય અને સંશોધન કેન્દ્રનો શિલાન્યાસ હતો, જે શાહે કહ્યું હતું કે રાજ્યમાં સંરક્ષણ પ્રયાસો અને વૈજ્ઞાનિક સંશોધનને મજબૂત બનાવશે.

તેમણે રાષ્ટ્રીય આપત્તિ નિવારણ ભંડોળ હેઠળ 692 કરોડ રૂપિયાના વેટલેન્ડ રિસ્ટોરેશન પ્રોજેક્ટનો પણ પ્રારંભ કરાવ્યો અને દાવો કર્યો કે કેન્દ્રએ આસામને પૂરમુક્ત બનાવવા માટે નિર્ણાયક પગલાં લીધાં છે. અમિત શાહે કહ્યું, "કોંગ્રેસે આસામના વિકાસ માટે કંઈ કર્યું નથી, પરંતુ ભાજપ રાજ્યની પ્રગતિ માટે સંપૂર્ણપણે પ્રતિબદ્ધ છે."

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે પ્રસ્તાવિત ભારત-EU વેપાર કરાર યુરોપિયન બજારોમાં નવી નિકાસ તકો ખોલીને આસામના ચા ઉદ્યોગને ફાયદો કરાવશે. મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા સરમાએ કહ્યું કે આ પ્રોજેક્ટ્સ લાંબા ગાળાના વિકાસ પર "ડબલ-એન્જિન સરકાર"ના ધ્યાનને પ્રતિબિંબિત કરે છે. સરમાએ કહ્યું કે ખાનીકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ અરુણાચલ પ્રદેશ અને નાગાલેન્ડ જેવા પડોશી રાજ્યોના રમતવીરોને પણ લાભ આપશે.

