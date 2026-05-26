અમિત શાહ બિકાનેરમાં: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ સાંચુ પોસ્ટની મુલાકાત લીધી, સૈનિકોનું મનોબળ વધાર્યું, મહિલા બેરેકનું ઈ-ઉદ્દઘાટન કર્યું
અમિત શાહે મંગળવારે બિકાનેરની આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ પર ઐતિહાસિક સાંચુ પોસ્ટની મુલાકાત લીધી, જ્યાં તેમણે સરહદ પર તૈનાત BSF સૈનિકોને પ્રોત્સાહિત કર્યા.
Published : May 26, 2026 at 3:10 PM IST
બિકાનેર: કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહે મંગળવારે બિકાનેરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ પર ઐતિહાસિક BSF સાંચુ પોસ્ટની મુલાકાત લીધી હતી જેથી સૈનિકોને પ્રોત્સાહન મળી શકે. "પ્રહરી સંમેલન" ને સંબોધતા, તેમણે સરહદ પર તૈનાત સૈનિકોની બહાદુરી, શિસ્ત અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષામાં યોગદાનની પ્રશંસા કરી.
મુખ્યમંત્રી ભજન લાલ શર્મા પણ આ પ્રસંગે હાજર હતા. બંને નેતાઓએ સરહદ પર તૈનાત સૈનિકો સાથે વાતચીત કરી અને નાસ્તા વહેંચીને તેમનું મનોબળ વધાર્યું. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન સૈનિકો ખાસ ઉત્સાહિત હતા. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ સરહદી ચોકીઓ પર 14 નવી બનેલી મહિલા બેરેકનું પણ ઇ-ઉદઘાટન કર્યું. એવું માનવામાં આવે છે કે આનાથી સરહદી વિસ્તારમાં તૈનાત મહિલા સૈનિકોને વધુ સારી સુવિધાઓ મળશે અને તેમની કાર્યક્ષમતા અને સુવિધામાં વધારો થશે.
बीकानेर में भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित सांचू बॉर्डर आउटपोस्ट पर BSF के वीर जवानों से संवाद कर रहा हूँ। https://t.co/afD5cPSunn— Amit Shah (@AmitShah) May 26, 2026
સાંચુ માતા મંદિરની મુલાકાત: સાંચુ પોસ્ટ પર પહોંચતા પહેલા, અમિત શાહે સાંચુ માતા મંદિરની મુલાકાત લીધી, પ્રાર્થના કરી અને દેશની સુરક્ષા અને સમૃદ્ધિ માટે પ્રાર્થના કરી. ત્યારબાદ તેમણે પ્રહરી શસ્ત્રો ગેલેરીની મુલાકાત લીધી, જ્યાં BSF દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી આધુનિક શસ્ત્ર પ્રણાલીઓ અને ટેકનોલોજીઓ વિશે માહિતી આપવામાં આવી હતી.
વાતચીત કરી અને માહિતી એકત્રિત કરી: ગૃહમંત્રીએ સરહદ સુરક્ષામાં ઉપયોગમાં લેવાતી આધુનિક ડ્રોન ટેકનોલોજીના કાર્યનું નજીકથી અવલોકન કર્યું અને અધિકારીઓ પાસેથી તેની ઉપયોગિતા અને કામગીરી વિશે પૂછપરછ કરી. તેમણે સરહદ સુરક્ષામાં ટેકનોલોજીના વધતા મહત્વ વિશે પણ ચર્ચા કરી. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન ગૃહમંત્રી અમિત શાહે એક છોડ રોપ્યો અને પર્યાવરણીય સંરક્ષણને પ્રોત્સાહન આપ્યું. તેમણે જણાવ્યું કે સુરક્ષાની સાથે પર્યાવરણીય સંરક્ષણ એ દરેકની સામૂહિક જવાબદારી છે. કેન્દ્રીય કાયદા અને ન્યાય રાજ્યમંત્રી (સ્વતંત્ર હવાલો) અર્જુન મેઘવાલ, બીએસએફના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને વહીવટી અધિકારીઓ પણ આ પ્રસંગે હાજર રહ્યા હતા.
आज बीकानेर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित @BSF_India की सांचू पोस्ट पर आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी के साथ आयोजित प्रहरी सम्मेलन में सहभागिता कर, राष्ट्र की सुरक्षा में दिन-रात समर्पित हमारे वीर जवानों का उत्साहवर्धन किया।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) May 26, 2026
સાંચુ પોસ્ટ શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?: સરહદી જિલ્લામાં બિકાનેરમાં સ્થિત, સાંચુ પોસ્ટ ઐતિહાસિક રીતે 1965 અને 1971 ના ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધો જોયા છે. આ પોસ્ટ ફક્ત એક સરહદ ચોકી નથી, પરંતુ તેને ભારતીય સૈનિકોની બહાદુરી, હિંમત અને વ્યૂહાત્મક પરાક્રમનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. બંને યુદ્ધો દરમિયાન, સાંચુ પોસ્ટે ભારતીય સેના અને સુરક્ષા દળો માટે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી.
1965 ના યુદ્ધ પહેલા, સાંચુ ગામ બિકાનેર સરહદી પટ્ટામાં સૌથી મોટું ગામ માનવામાં આવતું હતું. સરહદી વિસ્તાર હોવાથી, અહીં સુરક્ષા જાળવવામાં આવતી હતી. સાંચુથી લગભગ 25 કિલોમીટર દૂર આવેલા બરસલપુર અને રણજીતપુરા ગામમાં 3જી RAC પોસ્ટ સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી અને સરહદી વિસ્તારની દેખરેખ અને સુરક્ષા માટે જવાબદાર હતી.
1965ના યુદ્ધમાં પાકિસ્તાની સેના દ્વારા કબજો: 1965ના ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધ દરમિયાન, પાકિસ્તાને પશ્ચિમ સરહદ પરના ઘણા વિસ્તારોમાં આક્રમક કાર્યવાહી શરૂ કરી. આ સમયગાળા દરમિયાન, પાકિસ્તાની સેનાએ સાંચુ પોસ્ટ પર હુમલો કરીને કબજો કર્યો. આ પરિસ્થિતિ ભારતીય સુરક્ષા દળો માટે પડકાર ઉભો કરે છે, કારણ કે સાંચુ પોસ્ટ વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવતી હતી.
આ પછી, ભારતીય સેના અને RAC સૈનિકોએ સંયુક્ત વ્યૂહરચના હેઠળ વળતો પ્રહાર કર્યો. 3જી RAC અને 13મી ગ્રેનેડિયર રેજિમેન્ટના સૈનિકોએ એક હિંમતવાન કાર્યવાહી શરૂ કરી અને દુશ્મનનો સામનો કર્યો. મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓ અને સતત ગોળીબાર વચ્ચે, ભારતીય સૈનિકોએ સાંચુ પોસ્ટ પર ફરીથી કબજો મેળવ્યો. આ કાર્યવાહીને તે સમયે સરહદી વિસ્તારમાં એક મોટી લશ્કરી સફળતા માનવામાં આવતી હતી.
1971ના યુદ્ધમાં એક મહત્વપૂર્ણ લશ્કરી થાણું બન્યું: 1971ના ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધ દરમિયાન સાંચુ પોસ્ટનું વ્યૂહાત્મક મહત્વ વધુ વધી ગયું. તે સમયે, આ પોસ્ટ ભારતીય સેના અને સરહદ સુરક્ષા દળ (BSF) માટે એક મુખ્ય ઓપરેશનલ બેઝ તરીકે સેવા આપી હતી. સાંચુ પોસ્ટનો ઉપયોગ બેઝ તરીકે કરીને, ભારતીય સેનાએ અનેક પાકિસ્તાની ચોકીઓ સામે લશ્કરી કાર્યવાહી શરૂ કરી. અહેવાલો અનુસાર, ભારતીય સૈનિકોએ ત્રણ પાકિસ્તાની ચોકીઓ: રાણીહાલ, બિજનોથ અને રુકનપુર સફળતાપૂર્વક કબજે કરી. આ કામગીરીમાં, ભારતીય સેના અને BSFના જવાનોએ અસાધારણ બહાદુરી દર્શાવી.
સાંચુ પોસ્ટ આજે પણ બહાદુરીનું ઉદાહરણ છે: સરહદી વિસ્તારમાં સ્થિત, સાંચુ પોસ્ટને આજે પણ દેશભક્તિ અને લશ્કરી ગૌરવનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. સ્થાનિકો અને ભૂતપૂર્વ સૈનિકોમાં આ પોસ્ટ સાથે સંકળાયેલી યુદ્ધની વાર્તાઓ આજે પણ ગર્વથી સાંભળવામાં આવે છે. 1965 અને 1971ના યુદ્ધોમાં ભારતીય સૈનિકોએ બતાવેલી હિંમત અને બલિદાનને કારણે સાંચુ પોસ્ટને ઇતિહાસના પાનામાં એક ખાસ સ્થાન મળ્યું છે. આ પોસ્ટ ભાવિ પેઢીઓને રાષ્ટ્રની રક્ષામાં સૈનિકોના યોગદાન અને બહાદુરીની યાદ અપાવતી રહેશે.
5 જિલ્લાના કલેક્ટરો અને એસપી સાથે મુલાકાત: મંગળવારે બિકાનેર પરત ફર્યા બાદ, અમિત શાહ બિકાનેરમાં બીએસએફ સેક્ટર હેડક્વાર્ટર ખાતે ભારત-પાકિસ્તાન સરહદ પરના 5 જિલ્લાના કલેક્ટરો અને એસપી સાથે વાતચીત કરશે. આ ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકમાં શસ્ત્રો અને ડ્રગ્સની સરહદ પાર ડ્રોન તસ્કરી, સરહદ સુરક્ષા વ્યવસ્થા અને અન્ય મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થવાની અપેક્ષા છે.