'મોતના સોદાગરોને પાતાળમાંથી પણ શોધી કાઢીશું', અમિત શાહે ડ્રગ્સ મુદ્દે AAP સરકારને ઘેરી
અત્યાર સુધી ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રના પોર્ટ પરથી 20,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું ડ્રગ્સ જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે.
Published : October 21, 2026 at 7:35 AM IST
લુધિયાણા: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પંજાબના એક દિવસના પ્રવાસે પહોંચ્યા હતા. આ દરમિયાન તેમણે ગુરદાસપુરમાં બિક્રમજીત સિંહ, સંગરૂરના તૂર બંજારા ગામમાં ગુલજાર સિંહ અને માનસામાં સોશિયલ એક્ટિવિસ્ટ પરવિંદર સિંહ ઝોટાના પીડિત પરિવારો સાથે તેમના ઘરે જઇને મુલાકાત કરી હતી. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે આ ત્રણેય નાગરિકોએ રાજ્યમાં ડ્રગ્સના કાળા કારોબાર વિરૂદ્ધ અવાજ ઉઠાવ્યો હતો જેને કારણે અથવા તો તેમની હત્યા કરવામાં આવી અથવા તેમણે આત્મહત્યા માટે મજબૂર થવું પડ્યું.
પીડિત પરિવારો સાથે મુલાકાત કર્યા બાદ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી લુધિયાણા પહોંચ્યા હતા જ્યાં તેમણે પત્રકારો સાથે વાત કરતા રાજ્યની આમ આદમી પાર્ટી (AAP) સરકાર પર પ્રહાર કર્યા હતા અને રાજકીય નિશાન સાધ્યુ હતું.
સફેદ ધંધાનું સત્ય સરકારી રિપોર્ટ કરતા વધુ ભયાનક
પ્રેસ કોન્ફરન્સની શરૂઆતમાં ગૃહમંત્રીએ પંજાબની ધરતી પરથી દેશવાસીઓને દશેરાની શુભકામના પાઠવી હતી. આ પ્રવાસને પોતાના જીવનની સૌથી ભાવુક કરનારી ક્ષણ ગણાવી હતી, તેમણે કહ્યું કે ડ્રગ્સ વિરૂદ્ધ યુદ્ધ લડતા જીવ ગુમાવનારા બિક્રમજીત સિંહ, ગુલજાર સિંહ અને પરવિંદર સિંહ ઝોટાના પરિવારને મળીને તેમણે જે દુ:ખ થયું છે, તેવો આઘાત તેમણે જીવનમાં પહેલા ક્યારેય લાગ્યો નથી.'
અમિત શાહે જણાવ્યું, "જ્યારે હું આ પરિવારો અને આસપાસના બીજા લોકોને મળ્યો, જે સફેદ (ડ્રગ્સ)ના ધંધાથી નષ્ટ અને પીડિત થયા છે, તો તેમણે જે સત્ય જણાવ્યું, તે દિલ્હીમાં સરકારી રિપોર્ટમાં વાંચવામાં આવેલી વાતો કરતા ક્યાય વધુ ભયાનક અને ચોંકાવનારૂ હતું."
#WATCH | Ludhiana, Punjab: Union Home Minister Amit Shah says, "...Today, I make a fresh promise to the people of Punjab: by December 31, 2029, we will completely eradicate the drug trade from Punjab. The Narendra Modi government will ensure that anyone attempting to promote or expand this trade is put behind bars. PM Modi has taken a pledge for a 'Drug-Free India' (Nasha Mukt Bharat). A drug-free India is the very first milestone in the vision of Viksit Bharat... I reiterate today that by December 31, 2029, we will eliminate the drug menace from the entire country—especially from Punjab—and make both Punjab and the nation drug-free. This is our resolve, and we will fulfill it... Regarding the three cases—one of which has already been handed over—we will ensure that the remaining two are also investigated by the CBI, so that everyone involved is put behind bars as soon as possible..."— ANI (@ANI) October 20, 2026
પંજાબમાં નશીલા પદાર્થોનો ધંધો વધી રહ્યો છે
પંજાબની કાયદા વ્યવસ્થા અને નશા તસ્કરોને વધતા ઉત્સાહ પર રાજ્યની સરકારને કઠેડામાં ઉભી કરતા અમિત શાહે મુખ્યમંત્રી ભગવંત માનની સરકારી કાર્યવ્યવસ્થા પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા અને કહ્યું, "આજે, હું અહીં AAP સરકારને પૂછવા માંગુ છું, કોઇએ પોતાનો પુત્ર ગુમાવ્યો છે તો કોઇએ પોતાનો ભાઇ, કોઇએ પોતાનો પતિ. તેના પર તમારી સરકારનો શું જવાબ છે? બહાના બનાવવા સિવાય, મને હજુ સુધી કોઇ યોગ્ય જવાબ મળ્યો નથી."
ગૃહમંત્રીએ જૂના દિવસોને યાદ કરતા કહ્યું કે જ્યારે તે પંજાબ આવ્યા હતા અને ભાજપની 'નશા મુક્ત પંજાબ'ની રેલીને સંબોધતા ડ્રગ્સના નેટવર્કને ધ્વસ્ત કરવાની અપીલ કરી હતી ત્યારે તેમના પર રાજકીય આરોપ લગાવવામાં આવ્યા હતા. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે આજે તેમનો પ્રવાસ કોઇ રાજકીય એજન્ડાનો નહતો પણ તે માત્ર પીડિતોના પરિવારના દુ:ખમાં ભાગીદાર બનવા આવ્યા હતા.
#WATCH | Ludhiana, Punjab: Union Home Minister Amit Shah says, "Our government has a proven track record: we have delivered on every promise we made. Article 370 and Article 35A have been removed, and terrorism is on the verge of being eradicated. We have put an end to Naxalism, and we will not rest until we have eliminated the menace of drugs as well..." He further adds, "I extend my heartfelt appreciation and congratulations to the local Ramlila Committee; for 200 years, with great dedication and grandeur, they have upheld the tradition of burning the effigy of Ravana—a powerful symbol of the victory of good over evil... Let us all take a firm pledge: just as we burn the effigy of Ravana, we shall also eradicate the 'Ravana' of drug abuse from Punjab, ensuring that by 2029, Punjab becomes a drug-free state..."— ANI (@ANI) October 20, 2026
જવાબદાર લોકોને ચેતવણી આપતા અમિત શાહે કહ્યું, "મને ગાળો આપવાથી કે અપમાનિક કરવાથી કંઇ જ હાંસલ નહીં થાય. જો તમને આમ કરવામાં કોઇ સંતોષ મળતો હોય, તો ભલે ચાલુ રાખો પરંતુ ડ્રગ્સના ધંધાનો અંત લાવો. સિન્થેટિક ડ્રગ્સ (સફેદ)નો ધંધો બંધ કરો."
ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રના પોર્ટ પરથી 20 હજાર કરોડનું ડ્રગ્સ જપ્ત કરાયું- અમિત શાહ
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પંજાબ સરકાર દ્વારા કેન્દ્ર પર લગાવવામાં આવેલા આરોપોનો જવાબ આપ્યો છે. તેમણે ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રના પોર્ટમાંથી થતી ડ્રગ્સની તસ્કરીના દાવાને ફગાવતા સીધી રીતે રાજ્ય સરકાર પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે.
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું, "પંજાબની AAP સરકારને શરમ આવવી જોઇએ. તે અમારા પર આરોપ લગાવે છે અને દાવો કરે છે કે ડ્રગ્સ ગુજરાતના પોર્ટ પરથી આવે છે. અત્યાર સુધી ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રના પોર્ટ પરથી 20,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું ડ્રગ્સ જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. આ ડ્રગ્સ નાના-નાના પેકેટમાં વેચવામાં આવ્યા બાદ પંજાબ કેવી રીતે પહોંચે છે? અમે તેને રોકવા માટે કામ કરી રહ્યા છીએ છતા પણ તે અમારી વિરૂદ્ધ બોલી રહ્યા છે."
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