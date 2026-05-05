બંગાળમાં ભાજપની જીત બાદ કોણ બનશે મુખ્યમંત્રી? અમિત શાહને સોપાઇ મોટી જવાબદારી
Published : May 5, 2026 at 2:28 PM IST|
Updated : May 5, 2026 at 2:37 PM IST
નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભામાં ભાજપની ઐતિહાસિક જીત બાદ નવી સરકાર રચવાની કવાયત શરૂ કરવામાં આવી છે. બંગાળમાં ભાજપના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી બનાવવાની જવાબદારી અમિત શાહને સોપવામાં આવી છે જ્યારે ઓડિશાના મુખ્યમંત્રી મોહન ચરણ માંઝીને સહ-પર્યવેક્ષક બનાવવામાં આવ્યા છે.
ભાજપે આ બે નેતાઓને સોપી મોટી જવાબદારી
પશ્ચિમ બંગાળમાં વિધાનસભા પક્ષના નેતાની ચૂંટણી માટે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહને કેન્દ્રીય નિરીક્ષક તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ઓડિશાના મુખ્યમંત્રી મોહન ચરણ માઝીને કેન્દ્રીય સહ-નિરીક્ષક તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
Union Home Minister Amit Shah has been appointed as the Central Observer for the election of the Leader of the Party's Legislative Party in West Bengal.— ANI (@ANI) May 5, 2026
બંગાળમાં ભાજપ સરકાર 9 મેના રોજ શપથ લઇ શકે છે
ભારતીય જનતા પાર્ટી 9મેના રોજ પશ્ચિમ બંગાળમાં નવી સરકાર બનાવવા માટે શપથ લેવા માટે તૈયાર છે. નોબેલ પુરસ્કાર વિજેતા રવિન્દ્રનાથ ટાગોરની જન્મજયંતિ રવિન્દ્ર જયંતી પણ છે. ન્યૂઝ એજન્સી ANI સાથે વાત કરતા ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ સમિક ભટ્ટાચાર્યએ જણાવ્યું હતું કે, "પશ્ચિમ બંગાળના નવા મુખ્યમંત્રીનો શપથ ગ્રહણ સમારોહ 9મેના રોજ થશે."
#WATCH | Kolkata | BJP State President Samik Bhattacharya says, " the oath-taking ceremony of the new chief minister of west bengal will take place on 9th may..." pic.twitter.com/KVyR0AwN5y— ANI (@ANI) May 5, 2026
બંગાળના મુખ્યમંત્રી બનવા માટે આ નામ ચર્ચામાં
પશ્ચિમ બંગાળમાં પ્રથમ વખત ભાજપ સરકાર બનાવવા જઇ રહી છે. બંગાળના ભાજપના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી બનવા માટે કેટલાક નામ ચર્ચામાં છે. મુખ્યમંત્રીની રેસમાં નંદીગ્રામ અને ભવાનીપુર બેઠક પરથી જીતનારા સુવેન્દુ અધિકારીનું નામ સૌથી આગળ ચાલી રહ્યું છે. સુવેન્દુ અધિકારી મમતા બેનરજીને હરાવીને ચૂંટણી જીત્યા છે.
દિલીપ ઘોષનું નામ પણ ચર્ચામાં
ભાજપમાં બીજા નંબર પર મુખ્યમંત્રી બનવાની રેસમાં દિલીપ ઘોષનું નામ ચર્ચામાં છે. દિલીપ ઘોષ પૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષ રહી ચુક્યા છે અને તેમની પકડ મજબૂત છે. એવામાં પાર્ટી તેમણે આ જવાબદારી સોપી શકે છે.
સમીક ભટ્ટાચાર્ય
બંગાળમાં ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ સમીક ભટ્ટાચાર્યનું નામ પણ મુખ્યમંત્રીની રેસમાં સામેલ છે, તેમના નેતૃત્ત્વમાં જ પાર્ટીએ આ વિધાનસભા ચૂંટણી જીતી છે.
અગ્નિમિત્રા પોલ અને રૂપા ગાંગુલી
ભાજપ પશ્ચિમ બંગાળમાં કોઇ મહિલાને મુખ્યમંત્રી બનાવે છે તો બે નામ ચર્ચામાં છે. અગ્નિમિત્રા પોલ અને રૂપા ગાંગુલી. ફેશન ડિઝાઇનર અગ્નિમિત્રા પોલ અને પૂર્વ રાજ્યસભા સાંસદ સિવાય સોનારપુર દક્ષિણના ધારાસભ્ય રૂપા ગાંગુલી પણ મુખ્યમંત્રી પદના રેસમાં સામેલ છે. અગ્નિમિત્રા પોલ આક્રમક નેતા તરીકે જાણીતી છે જ્યારે રૂપા ગાંગુલીએ પ્રદેશમાં મહિલા મોરચા પાર્ટીના અધ્યક્ષ તરીકે કામ કર્યું છે.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાની 293 બેઠકમાંથી ભાજપે 206 બેઠક જીતી છે જ્યારે મમતા બેનરજીની TMCએ 81 બેઠક જીતી હતી.
