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CJP ના વિરોધ વચ્ચે, PM મોદીએ "પેપર લીક સામે વધુ કડક કાર્યવાહી" નું વચન આપ્યું

PM મોદીએ જાહેરાત કરી કે પેપર લીક સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની જોગવાઈ કરતું બિલ સંસદમાં રજૂ કરવામાં આવશે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 24, 2026 at 8:51 AM IST

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નવી દિલ્હી: NEET-UG-2026 પરીક્ષામાં કથિત ગેરરીતિઓ અંગે CJP ના નેતૃત્વ હેઠળના વિરોધ પ્રદર્શનો ચાલુ હોવાથી, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુવારે પેપર લીક સામે "વધુ કડક" કાર્યવાહીનું વચન આપ્યું હતું.

ટ્વિટર પર શેર કરાયેલા એક સ્વ-રેકોર્ડેડ વિડિઓમાં, વડા પ્રધાને જાહેરાત કરી હતી કે કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળ ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટ અને ગુનેગારો માટે કડક સજાની જોગવાઈ ધરાવતા ડ્રાફ્ટ બિલ પર વિચાર કરશે. તેમણે કહ્યું, "મેં વિભાગોને ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટ સ્થાપવા માટે સૂચનાઓ જારી કરી છે."

વિપક્ષ સંસદના ચાલુ ચોમાસા સત્રમાં કેન્દ્રીય શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા અને NEET પેપર લીક મુદ્દા પર વિગતવાર ચર્ચાની માંગ કરી રહ્યું છે. આ વિવાદે ગૃહની અંદર અને બહાર વિરોધ પ્રદર્શનોને વેગ આપ્યો છે. વિડિઓ સાથે, વડા પ્રધાને લખ્યું, "કાલની કેબિનેટ બેઠકમાં પેપર લીક સામે વધુ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે!"

વીડિયોમાં, પીએમ મોદીએ કહ્યું, "મિત્રો, હું જાણું છું કે પેપર લીકની ઘટના અસામાન્ય નથી. લાખો વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના વાલીઓ માટે, આ ખૂબ જ પીડાદાયક છે." તેમણે ઉમેર્યું કે પેપર લીકની ઘટનાઓ બાદ સરકારે ઝડપી કાર્યવાહી કરી. અને તેથી જ છેલ્લા અઢી મહિનામાં ઘણા મોટા પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. ગુનેગારો પકડાયા છે. તેઓ હાલમાં જેલમાં છે.

વિદ્યાર્થીઓનું શૈક્ષણિક વર્ષ બગાડે નહીં તે સુનિશ્ચિત કરવાના સરકારના પ્રયાસો પર ભાર મૂકતા, પીએમએ કહ્યું, "અમારી સૌથી મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી એ હતી કે વિદ્યાર્થીઓનું આખું વર્ષ બગાડે નહીં. પરીક્ષાઓ ઝડપથી યોજવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હતી. સરકારે ઓછામાં ઓછા સમયમાં આશરે 22 લાખ વિદ્યાર્થીઓ માટે પરીક્ષાઓ યોજવા માટે તેના તમામ પ્રયાસો કર્યા. અને માત્ર પાંચ કે છ દિવસ પહેલા, 19મી તારીખે, પરિણામો જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. દેશભરમાંથી સફળ વિદ્યાર્થીઓના ખુશખબર આવી રહ્યા છે."

સરકાર ત્યાં અટકી રહી નથી તેના પર ભાર મૂકતા, પીએમ મોદીએ કહ્યું, "પરંતુ, અમે ફક્ત આટલાથી સંતુષ્ટ થવાના નથી." અને તેથી, આજે મેં વિભાગોને ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટ સ્થાપવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. વિભાગોએ ખૂબ મહેનત કરી અને મોડી રાત્રે મને એક ડ્રાફ્ટ આપ્યો.

આ ડ્રાફ્ટ, જેમાં ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટ અને કડક સજા માટેની જોગવાઈઓનો સમાવેશ થાય છે, તેની ચર્ચા કાલે (એટલે ​​કે આજે) કેબિનેટમાં કરવામાં આવશે.' પ્રધાનમંત્રીએ વધુમાં કહ્યું, 'કેબિનેટ સાથીદારોના સૂચનોનો સમાવેશ કર્યા પછી, તેને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવશે. સોમવારથી સંસદ સત્રનો બીજો સપ્તાહ શરૂ થઈ રહ્યો હોવાથી, આ બિલને શક્ય તેટલી વહેલી તકે ગૃહમાં પસાર કરવાના પ્રયાસો કરવામાં આવશે.'

પીએમ મોદીએ કહ્યું, 'આપણા યુવાનોના કલ્યાણ અને ભવિષ્યથી વધુ મહત્વનું કંઈ નથી! જે લોકો આપણા યુવાનોના ભવિષ્યને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરે છે તેમને બક્ષવામાં આવશે નહીં.' વહેલી સવારે, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આ વિવાદ પર પોતાનું મૌન તોડ્યું અને જાહેરાત કરી કે સરકાર પરીક્ષાના પેપર લીકમાં સામેલ લોકોને ઝડપી સજા સુનિશ્ચિત કરવા માટે ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટની સ્થાપના કરશે.

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