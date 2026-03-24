ઈરાન સંઘર્ષ વચ્ચે ટ્રમ્પે પીએમ મોદી સાથે વાત કરી, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર ચર્ચા કરી

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વડા પ્રધાન મોદી સાથે વાત કરી. તેમણે મધ્ય પૂર્વ સંઘર્ષ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર ચર્ચા કરી.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ ((ફાઇલ ફોટો) (ANI))
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 24, 2026 at 7:11 PM IST

નવી દિલ્હી: ઈરાન યુદ્ધ વચ્ચે, મંગળવારે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે વાત કરી. ભારતમાં અમેરિકાના રાજદૂત સર્જિયો ગોરે આ વાતની પુષ્ટિ કરી. તેમણે જણાવ્યું કે બંને નેતાઓએ મધ્ય પૂર્વની પરિસ્થિતિ પર ચર્ચા કરી.

અમેરિકાના રાજદૂત સર્જિયો ગોરે જણાવ્યું, "રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે હમણાં જ વડા પ્રધાન મોદી સાથે વાત કરી. તેમણે મધ્ય પૂર્વની વર્તમાન પરિસ્થિતિ પર ચર્ચા કરી, જેમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ખુલ્લું રાખવાના મહત્વનો પણ સમાવેશ થાય છે."

બંને નેતાઓ વચ્ચેની આ વાતચીત ટ્રમ્પે કહ્યું કે અમેરિકા અને ઈરાને મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલી દુશ્મનાવટ પર અર્થપૂર્ણ ચર્ચા કરી છે અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવા માટે 48 કલાકનો અલ્ટીમેટમ આપ્યા પછી ઈરાની પાવર પ્લાન્ટ પર હુમલો પાંચ દિવસ માટે મુલતવી રાખ્યો છે તેના 24 કલાકથી ઓછા સમયમાં થઈ.

અગાઉ દિવસે, પીએમ મોદીએ પશ્ચિમ એશિયા કટોકટી પર રાજ્યસભામાં નિવેદન આપ્યું. તેમણે કહ્યું કે ભારત સંઘર્ષ વચ્ચે જહાજોના સુરક્ષિત માર્ગને સુનિશ્ચિત કરવા માટે રાજદ્વારી દ્વારા પ્રયાસો ચાલુ રાખે છે.

વડાપ્રધાન મોદીએ જણાવ્યું કે સરકાર તમામ ઉપલબ્ધ સ્ત્રોતોમાંથી ગેસ અને ક્રૂડ તેલ મેળવવાના પ્રયાસો કરી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે ભારત 40 થી વધુ દેશોમાંથી ઊર્જા આયાત કરી રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે આગામી દિવસોમાં પણ આ પ્રયાસો ચાલુ રહેશે કારણ કે પશ્ચિમ એશિયામાં યુદ્ધે ગંભીર વૈશ્વિક ઊર્જા સંકટ પેદા કર્યું છે.

તેમણે કહ્યું કે ભારતનો ઉદ્દેશ્ય સંઘર્ષ ઓછો કરવાનો અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવાનો છે, અને દેશ તમામ પક્ષોને શાંતિપૂર્ણ રીતે તમામ મુદ્દાઓનું નિરાકરણ લાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી રહ્યો છે.

પીએમ મોદીએ કહ્યું, "ભારત સંવાદ અને રાજદ્વારી દ્વારા પશ્ચિમ એશિયામાં શાંતિ ઇચ્છે છે. અમે ઈરાન, ઇઝરાયલ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે સંપર્કમાં છીએ. અમારું લક્ષ્ય સંવાદ અને રાજદ્વારી છે જેથી પ્રદેશમાં શાંતિ સુનિશ્ચિત થાય. અમે તેમની સાથે સંઘર્ષ ઓછો કરવા અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવા વિશે વાત કરી છે."

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું કે પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષથી ઊભી થયેલી પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે સાત નવા સશક્ત જૂથોની રચના કરવામાં આવી છે. તેઓ નિયમિતપણે LPG, આવશ્યક સેવાઓ અને માલસામાનના પુરવઠા અને વિવિધ ક્ષેત્રોને લગતા અન્ય મુદ્દાઓનું મૂલ્યાંકન કરશે અને ભલામણો આપશે.

પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ અને આ સંઘર્ષને કારણે ભારત સામેના પડકારો પર રાજ્યસભામાં નિવેદન આપતાં વડા પ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે ત્રણ અઠવાડિયાથી વધુ સમય વીતી ગયો છે અને આ સંઘર્ષે વિશ્વમાં ગંભીર ઉર્જા સંકટ પેદા કર્યું છે.

તેમણે કહ્યું કે આ પરિસ્થિતિ ભારત માટે પણ ચિંતાજનક છે. તેમના મતે, આ સંઘર્ષ આપણા વેપાર માર્ગોને વિક્ષેપિત કરી રહ્યો છે અને પેટ્રોલ, ડીઝલ, ગેસ અને ખાતર જેવા આવશ્યક ચીજવસ્તુઓના નિયમિત પુરવઠાને અસર કરી રહ્યો છે.

