રાજીનામાની ચર્ચાઓ વચ્ચે સિદ્ધારમૈયાએ ગુરુવારે કર્ણાટકના રાજ્યપાલ સાથે મુલાકાતનો સમય માંગ્યો

કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડ તેમને મુખ્યમંત્રી પદ છોડવા માટે સમજાવી રહ્યા હોવાના અહેવાલો બાદ સિદ્ધારમૈયાનું આ પગલું આવ્યું છે.

કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયા (PTI)
Published : May 27, 2026 at 5:33 PM IST

બેંગલુરુ: પોતાના રાજીનામાની અટકળો વચ્ચે, કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયાએ ગુરુવારે સવારે રાજ્યપાલ થાવરચંદ ગેહલોત સાથે મુલાકાતનો સમય માંગ્યો. આનાથી રાજકીય વર્તુળોમાં એવી અટકળો શરૂ થઈ ગઈ છે કે જો તેમને મુલાકાતનો સમય મળશે, તો તેઓ કાલે રાજ્યપાલને પોતાનું રાજીનામું સુપરત કરશે.

સિદ્ધારમૈયાનો રાજ્યપાલને મળવાનો નિર્ણય એવા અહેવાલો વચ્ચે આવ્યો છે કે કોંગ્રેસ હાઇકમાન્ડ 2023ની કર્ણાટક વિધાનસભા ચૂંટણી પછી તરત જ તેમને મુખ્ય પ્રધાન પદ છોડી દેવા માટે સમજાવી રહ્યું છે.

20 મેના રોજ ત્રણ વર્ષ પૂર્ણ કરનારા સિદ્ધારમૈયાને મંગળવારે ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટી (AICC) ના પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી દ્વારા દિલ્હી બોલાવવામાં આવ્યા હતા અને તેમને પદ છોડવાનું કહેવામાં આવ્યું હોવાનું કહેવાય છે.

પોતાનો નિર્ણય જાહેર કરતા પહેલા, રાહુલ અને ખડગેએ સિદ્ધારમૈયા સાથે લગભગ ચાર કલાક સુધી વાત કરી, 2028ની વિધાનસભા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને કર્ણાટક માટેની પાર્ટીની યોજનાઓ સમજાવી.

એવું કહેવાય છે કે રાહુલે સિદ્ધારમૈયાને રાજ્યસભા બેઠકની ઓફર કરી હતી અને કોંગ્રેસ કાર્યકારી સમિતિ (CWC)માં સ્થાન આપવાનું વચન આપ્યું હતું. 11 જૂને યોજાનારી રાજ્યસભાની ચૂંટણી માટે સિદ્ધારમૈયા પાર્ટીના ઉમેદવાર હોવાની અપેક્ષા છે. વિધાનસભામાં તેમની વર્તમાન સંખ્યાના આધારે, કોંગ્રેસ રાજ્યસભામાં ત્રણ સભ્યો મોકલી શકે છે.

દિલ્હીમાં કોંગ્રેસ હાઇકમાન્ડ સાથેની તેમની બેઠકમાં શું થયું તે પત્રકારો દ્વારા પૂછવામાં આવતા, સિદ્ધારમૈયાએ કહ્યું કે તેઓ કાલે આ બાબતે વિગતવાર ચર્ચા કરશે.

ભારતના પ્રથમ વડા પ્રધાન પંડિત જવાહરલાલ નેહરુની પુણ્યતિથિ પર પંડિત જવાહરલાલ નેહરુની પ્રતિમાને માળા ચઢાવ્યા બાદ સિદ્ધારમૈયાએ કહ્યું, "હું કાલે દિલ્હીની બેઠક વિશે તમારી સાથે વાત કરીશ."

જો સિદ્ધારમૈયા કાલે રાજીનામું આપે છે, જેમ કે અનુમાન કરવામાં આવી રહ્યું છે, તો કર્ણાટકના નાયબ મુખ્ય પ્રધાન ડી.કે. શિવકુમારને મુખ્યમંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે. હાઇકમાન્ડ સિદ્ધારમૈયા સાથે વાટાઘાટો કરી રહી હતી ત્યારે શિવકુમાર દિલ્હીમાં હતા, અને ગુરુવારે સવારે બેંગલુરુ પાછા ફરવાની અપેક્ષા છે.

દરમિયાન, સિદ્ધારમૈયાએ ગુરુવારે સવારે તેમના તમામ કેબિનેટ સાથીદારોને નાસ્તા માટે આમંત્રણ આપ્યું છે. નાસ્તાની બેઠક પછી, તેઓ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરે તેવી અપેક્ષા છે જેમાં તેઓ પાર્ટી હાઇકમાન્ડના નિર્ણયની સત્તાવાર જાહેરાત કરશે.

"સિદ્ધારમૈયાના રાજીનામાની વાતો માત્ર અટકળો છે"

કર્ણાટકના ઉદ્યોગ મંત્રી એમ.બી. પાટીલે સિદ્ધારમૈયાના મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામાના અહેવાલોને ફગાવી દીધા, તેમને માત્ર અટકળો ગણાવી.

પાટીલે કહ્યું, "સિદ્ધારમૈયાના રાજીનામા અંગે ચાલી રહેલી ચર્ચા માત્ર અટકળો છે. રણદીપ સુરજેવાલા અને કે.સી. વેણુગોપાલ (AICC મહાસચિવ) એ દિલ્હીમાં પત્રકારોને સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે સિદ્ધારમૈયા અને પાર્ટી હાઇકમાન્ડ વચ્ચેની બેઠકમાં ફક્ત આગામી રાજ્યસભા અને વિધાન પરિષદની ચૂંટણીઓ પર ચર્ચા થઈ હતી. તેથી, સિદ્ધારમૈયાના રાજીનામાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી."

ધારાસભ્યો અને મંત્રીઓ મુખ્યમંત્રીના નિવાસસ્થાને પહોંચ્યા

મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયા બુધવારે દિવસના મોટા ભાગના સમય માટે તેમના સત્તાવાર નિવાસસ્થાનમાં જ સીમિત રહ્યા, સિવાય કે જવાહરલાલ નહેરુની પુણ્યતિથિ પર તેમની પ્રતિમાને માળા ચઢાવવા માટે વિધાનસભાની મુલાકાત લીધી. તેમણે કર્ણાટક પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ (KPCC) કાર્યાલયમાં આયોજિત નહેરુ પુણ્યતિથિ સમારોહમાં પણ ભાગ લીધો ન હતો.

ઘણા મંત્રીઓ અને કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો સિદ્ધારમૈયાના નિવાસસ્થાને ગયા અને પૂછ્યું કે શું પાર્ટી હાઇકમાન્ડે ખરેખર તેમને મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપવા કહ્યું છે.

મંત્રીઓ ઝમીર અહેમદ ખાન, એચ.સી. મહાદેવપ્પા, એમ.સી. સુધાકર, સંતોષ લાડ, એચ.કે. પાટિલ, એમ.બી. પાટિલ, આર.બી. તિમ્માપુર, કે.જે. જ્યોર્જ અને કે. વેંકટેશે બુધવારે સિદ્ધારમૈયાને મળ્યા.

પત્રકારો સાથે વાત કરતા, એચ.કે. પાટીલે જણાવ્યું કે મંત્રીઓ સિદ્ધારમૈયાના રાજીનામાના સંકેત આપતા મીડિયા અહેવાલો અંગે તેમની ચિંતા વ્યક્ત કરવા માટે સિદ્ધારમૈયાના નિવાસસ્થાને ગયા હતા. "અમે તેમને અમારી ચિંતાઓ અને વિનંતીઓ જણાવી. પરંતુ મુખ્યમંત્રી ચૂપ રહ્યા. તેમણે કોઈ જવાબ આપ્યો નહીં," પાટીલે કહ્યું.

