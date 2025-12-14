ETV Bharat / bharat

એક જ પરિવારના સદસ્ય ત્રણ અલગ-અલગ દેશોના નિવાસી નિકળ્યા, કેવી રીતે થયો ખુલાસો?

પશ્ચિમ બંગાળના દક્ષિણ 24 પરગણા જિલ્લાના કાકદ્વીપમાં રહેતા એક જ પરિવારના લોકો 3 અલગ-અલગ દેશના નિવાસી મળ્યા છે.

આયે થાંડર ઉર્ફે કૃષ્ણા દાસનું મ્યાનમારનું ઓળખ ID
આયે થાંડર ઉર્ફે કૃષ્ણા દાસનું મ્યાનમારનું ઓળખ ID (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 14, 2025 at 3:45 PM IST

પશ્ચિમ બંગાળ: પત્ની મ્યાનમારની છે, પતિ બાંગ્લાદેશનો છે, અને સાસરિયાં ભારતના છે. એક જ પરિવારના ત્રણ સભ્યો ત્રણ અલગ અલગ દેશોના નાગરિક છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં ચાલી રહેલી SIR (સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ વેટિંગ) પ્રક્રિયા વચ્ચે, દક્ષિણ 24 પરગણાના કાકદ્વીપના ગણેશપુરમાં આ કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે.

સ્થાનિક સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ગણેશપુરની રહેવાસી કૃષ્ણા દાસ હાલમાં પાંચ મહિનાની ગર્ભવતી છે. ગર્ભવતી મહિલાઓની આરોગ્ય સંભાળ માટે આરોગ્ય કાર્ડ સિસ્ટમ કાર્યરત છે. સ્થાનિક આરોગ્ય ઉપ-કેન્દ્રમાં તબીબી સારવાર ઉપલબ્ધ છે. જોકે, કૃષ્ણા પાસે આ કાર્ડ નહોતું. તેથી તે પોતાના દસ્તાવેજો ચકાસવા માટે સબ-કેન્દ્રમાં ગઈ, ત્યારે જ તેને ખબર પડી કે તે મહિલા મ્યાનમારની છે.

એવું જાણવા મળ્યું છે કે કૃષ્ણા બે મહિના પહેલા તેના પતિ સાથે મ્યાનમારથી કાકદ્વીપ આવી હતી. તેની પાસે મ્યાનમારનું મતદાર ઓળખપત્ર પણ છે. તેનું સાચું નામ આયે થાંડર છે, પરંતુ હવે તે કૃષ્ણા દાસ તરીકે ઓળખાય છે. કૃષ્ણાના પતિનું નામ રામ દાસ છે. તે પહેલા બાંગ્લાદેશમાં રહેતો હતો. જોકે, કૃષ્ણાના સસરા, રાજુ દાસ અને સાસુ, સુમતિ દાસ, લગભગ 15 વર્ષ પહેલા સરહદ પાર કરીને કાકદ્વીપ આવ્યા હતા. હાલમાં, તેઓ ગણેશપુરમાં ભાડાના મકાનમાં રહે છે. તેમની પાસે ભારતીય મતદાર ઓળખપત્ર અને આધાર કાર્ડ છે.

કૃષ્ણાના પતિ, રામ દાસ, બાંગ્લાદેશમાં વ્યવસાય ચલાવતા હતા. તેઓ વ્યવસાય માટે નિયમિતપણે મ્યાનમાર જતા હતા. આ સંબંધમાં, તેઓ ત્યાં રહેતા મ્યાનમારના આયે તંદર ઉર્ફે કૃષ્ણાને મળ્યા અને લગ્ન કર્યા. ત્યારબાદ આ દંપતી મ્યાનમારથી સરહદ પાર કરીને મિઝોરમ ગયું. ત્યાંથી, રામ દાસ અને તેમની પત્ની બે મહિના પહેલા તેમના માતાપિતા સાથે જોડાવા માટે કાકદ્વીપ ગયા. જોકે તેઓ હજુ પણ ત્યાં રહે છે, તેમ છતાં બંનેમાંથી કોઈ પાસે ભારતીય મતદાર ઓળખપત્ર કે આધાર કાર્ડ નથી. રામ દાસની માતા, સુમતિ દાસ અને તેમની પત્ની, કૃષ્ણાએ આ વાતની પુષ્ટિ કરી.

પરિવારના સભ્યોના નિવેદનો

સુમતી દાસે કહ્યું, "અમે 15 વર્ષ પહેલાં બાંગ્લાદેશથી કાકદ્વીપ આવ્યા હતા. અમારી પાસે આધાર અને મતદાર કાર્ડ છે. મારો દીકરો બે મહિના પહેલાં બાંગ્લાદેશથી અહીં આવ્યો હતો. મારી પુત્રવધૂ તેની સાથે છે. મારી પુત્રવધૂ મ્યાનમારથી અહીં આવી હતી. અમે મારી પુત્રવધૂ માટે આધાર અને મતદાર કાર્ડ માટે અરજી કરી છે."

કૃષ્ણા દાસે કહ્યું, "હું મારા પતિ સાથે મારા સાસરિયાના ઘરે આવીને બે મહિના થઈ ગયા છે. મારા પતિ બાંગ્લાદેશથી છે. તે વ્યવસાય માટે મ્યાનમાર આવતા હતા. આ રીતે અમે મળ્યા, અને મેં તેની સાથે લગ્ન કર્યા. લગ્ન પછી, હું ભારત આવી ગઈ."

ઘરની માલિક શિખા દાસે કહ્યું, "કૃષ્ણા બે મહિના પહેલા અહીં ઘર ભાડે લેવા આવી હતી, પરંતુ અમે તેને ના પાડી દીધી. હવે તે બીજા પડોશમાં રહે છે. કૃષ્ણાના પતિ તેને છોડીને કેરળ કામ માટે ગયા હતા. અમને તેનાથી વધુ કંઈ ખબર નથી."

કાકદ્વીપ સબ-ડિવિઝનલ ઓફિસર (SDO) પ્રીતમ સાહાએ કહ્યું, "મેં આ બાબત વિશે સાંભળ્યું છે. કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે."

રાજકીય પક્ષોની પ્રતિક્રિયાઓ

મથુરાપુરના તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સાંસદ બાપી હલદરે કહ્યું, "બીએસએફ સરહદ સુરક્ષા માટે જવાબદાર છે. ગૃહ મંત્રાલય સરહદ પર યોગ્ય રીતે દેખરેખ રાખી રહ્યું નથી. તેથી જ બાંગ્લાદેશ અથવા મ્યાનમારથી ઘૂસણખોરો ભારતમાં પ્રવેશી રહ્યા છે. બીએસએફે સરહદી વિસ્તારોમાં દેખરેખ વધારવી જોઈએ."

ભાજપના નેતા કૌશિક દાસે કહ્યું કે, SIR (સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ વેટિંગ) ની રજૂઆત પછી ઘણી ઘટનાઓ બની છે. કેટલા બાંગ્લાદેશી ઘૂસણખોરો લાંબા સમયથી આ દેશમાં તેમના નામ બદલીને રહી રહ્યા છે? રાજ્યના શાસક પક્ષના નેતાઓએ આ ઘૂસણખોરોને સરકારી સમર્થનથી લઈને મતદાન અધિકાર સુધી બધું જ આપ્યું છે. અગાઉ, કાકદ્વીપમાં બાંગ્લાદેશી ઘૂસણખોરીના અસંખ્ય કિસ્સાઓ નોંધાયા છે. હવે, મ્યાનમાર પણ આ યાદીમાં જોડાયું છે. આ ઘૂસણખોરો આ વિસ્તારમાં મતદાર કાર્ડ અને અન્ય સરકારી દસ્તાવેજો કેવી રીતે મેળવી રહ્યા છે તેની તપાસ થવી જોઈએ.

પશ્ચિમ બંગાળમાં આવતા વર્ષે વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે. આ ચૂંટણી પહેલા, ચૂંટણી પંચ રાજ્યની મતદાર યાદીનું SIR કરી રહ્યું છે જેથી અયોગ્ય મતદારોને દૂર કરી શકાય અને લાયક નાગરિકો ઉમેરી શકાય.

