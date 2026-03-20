ભારતમાં પેટ્રોલના ભાવ વધ્યા, આજથી 2.30 રૂપિયા પ્રતિ લીટર મોંઘું થયું પ્રીમિયમ પેટ્રોલ

ઓઇલ કંપનીઓએ પ્રીમિયમ પેટ્રોલના ભાવમાં 2થી 2.30 રૂપિયા પ્રતિ લીટર સુધીનો વધારો કર્યો છે.

পেট্রোল পংপের ফাইল তসবীর
পেট্রোল পংপের ফাইল তসবীর (AFP)
Published : March 20, 2026 at 3:39 PM IST

નવી દિલ્હી: ઈરાનમાં યુદ્ધની પરિસ્થિતિ વચ્ચે દેશમાં પહેલાથી જ LPG સંકટ જોવા મળી રહ્યું છે. આ વચ્ચે હવે ઓઇલ કંપનીઓએ પ્રીમિયમ પેટ્રોલના ભાવમાં વધારો કર્યો છે.

ઓઇલ કંપનીઓના અહેવાલો અનુસાર, BPCLના 'સ્પીડ' અને HPCLના 'પાવર' જેવા પ્રીમિયમ પેટ્રોલ બ્રાન્ડના ભાવમાં પ્રતિ લિટર ₹2.09થી 2.35 સુધીનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. આ વધારો વિવિધ શહેરોમાં લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. સુધારેલા દર 20 માર્ચ, 2026 થી અમલમાં આવ્યા હતા.

પ્રીમિયમ પેટ્રોલના ભાવમાં બે રૂપિયાથી વધુના વધારા બાદ, ઉત્તર પ્રદેશની રાજધાની લખનૌમાં કિંમત હવે પ્રતિ લિટર ₹103.92 પર પહોંચી ગઈ છે. દરમિયાન, પુણેમાં, પ્રીમિયમ પેટ્રોલનો ભાવ પ્રતિ લિટર ₹113.77 પર પહોંચી ગયો છે.

તેલ કંપનીઓએ પ્રીમિયમ પેટ્રોલના ભાવમાં વધારો કર્યો હોવા છતાં, નિયમિત પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ હજુ સુધી વધારવામાં આવ્યા નથી. વૈશ્વિક સ્તરે, ઈરાનમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ $119 પ્રતિ બેરલને વટાવી ગયા છે.

આ બ્રાન્ડ્સ પર સીધી અસર
અહેવાલો અનુસાર, આ ભાવ વધારાની અસર મુખ્યત્વે આ હાઇ-ગ્રેડ બ્રાન્ડેડ ફ્યૂલ પર પડી છે. હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (HPCL)નું 'પાવર' પેટ્રોલ અને ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (IOCL)નું 'XP95' જેવા મુખ્ય નામો તેમાં શામેલ છે. આ વધારા બાદ, માસિક ઇંધણ ખર્ચમાં થોડો વધારો થવાની શક્યતા છે.

નિયમિત પેટ્રોલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર નથી

નોંધનીય છે કે આ ભાવ વધારો ફક્ત ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા પ્રીમિયમ પેટ્રોલ સુધી મર્યાદિત છે. જો તમે તમારા વાહનને તમારા દૈનિક મુસાફરી માટે નિયમિત પેટ્રોલથી ભરાવતા હોય, તો તમારે ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs) એ સ્પષ્ટતા કરી છે કે નિયમિત પેટ્રોલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી.

આ પણ વાંચો:

  1. ઘરેથી ભાગેલા યુવક-યુવતી રીલ જોઈને લગ્ન માટે SC પહોંચ્યા, CJI પાસે માંગ્યું રક્ષણ, જાણો પછી શું થયું?
  2. ઈરાન કટોકટીની અસર: કતારની LNG ઉત્પાદન ક્ષમતા 5 વર્ષથી ઘટી, શું ભારતે ચિંતા કરવી જોઈએ?

