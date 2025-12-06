ETV Bharat / bharat

500 કિમીના અંતર માટે 7500 રૂપિયા ભાડું, ઈન્ડિગો સંકટ વચ્ચે સરકારે ફ્લાઈટના મહત્તમ ભાડા નક્કી કર્યા

સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ ભાડા મર્યાદામાં એરપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ફી (UDF), પેસેન્જર સર્વિસ ફી (PSF) અને કરનો સમાવેશ થતો નથી.

ઇન્ડિગો કટોકટી વચ્ચે, સરકારે ફ્લાઇટ ભાડા નક્કી કર્યા
ઇન્ડિગો કટોકટી વચ્ચે, સરકારે ફ્લાઇટ ભાડા નક્કી કર્યા (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 6, 2025 at 6:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: ઇન્ડિગો ફ્લાઇટ્સમાં વિક્ષેપને કારણે વધતા જતા વિમાન ભાડા વચ્ચે, સરકારે શનિવારે અંતરના આધારે વિમાન ભાડા ₹7,500 થી ₹18,000 સુધી મર્યાદિત કર્યા છે. આ મર્યાદા હેઠળ, 500 કિલોમીટર સુધીની ફ્લાઇટ્સ માટે ભાડા ₹7,500 અને 500 થી 1,000 કિલોમીટર વચ્ચેની ફ્લાઇટ્સ માટે ₹12,000 સુધી મર્યાદિત કરવામાં આવ્યા છે.

નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયે એક આદેશમાં જણાવ્યું હતું કે લાગુ ફી સિવાય ભાડાની મર્યાદા બિઝનેસ ક્લાસ અને ઉડાન ફ્લાઇટ્સ માટે લાગુ પડતી નથી. જોકે, આદેશમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી નથી કે, આ મર્યાદા ઇકોનોમી ક્લાસ ટિકિટો પર લાગુ થાય છે અથવા ઇકોનોમી અને પ્રીમિયમ ઇકોનોમી ક્લાસ ટિકિટો બંને પર લાગુ થાય છે.

1,000 થી 1,500 કિલોમીટર વચ્ચેની ફ્લાઇટ્સ માટે ભાડું ₹15,000 અને 1,500 કિલોમીટરથી વધુની ફ્લાઇટ્સ માટે, મર્યાદા ₹18,000 છે.

આ મર્યાદાનો અર્થ એ છે કે 1,300 કિલોમીટરથી વધુ અંતર કાપતી દિલ્હી-મુંબઈ ફ્લાઇટ માટે લઘુત્તમ ઇકોનોમી ક્લાસ ભાડું ₹18,000 સુધી મર્યાદિત કરવામાં આવ્યું છે. મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે પરિસ્થિતિ સ્થિર થાય ત્યાં સુધી આ મર્યાદા યથાવત રહેશે.

ઇન્ડિગો કટોકટી અને વધતા વિમાન ભાડા વચ્ચે, સરકારે સ્થાનિક ઉડાન માટે મહત્તમ ભાડા મર્યાદા નક્કી કરી છે. આ નિયમ 6 ડિસેમ્બર, 2025 થી તાત્કાલિક અમલમાં આવશે. નવી કિંમતો નીચે મુજબ છે:

અંતર (કિલોમીટર) મહત્તમ ભાડું

  • 0–500 કિમી ₹7,500
  • 500–1000 કિમી ₹12,000
  • 1000–1500 કિમી ₹15,000
  • 1500 કિમીથી વધુ ₹18,000

આમાં વપરાશકર્તા વિકાસ ફી (UDF), પેસેન્જર સેવા ફી (PSF) અને વિમાન ભાડા ટેક્સનો સમાવેશ થતો નથી. ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટ કામગીરી ઓછામાં ઓછા સતત પાંચ દિવસથી ખોરવાઈ ગઈ છે, જેમાં અસંખ્ય ફ્લાઇટ રદ અને વિલંબને કારણે હજારો મુસાફરોને અસુવિધા થઈ છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં, સામાન ખોવાઈ ગયો છે. શનિવારે, દેશની સૌથી મોટી એરલાઇન્સે 400 થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ કરી હતી, જ્યારે શુક્રવારે રદ કરવાની સંખ્યા 1,000 ને વટાવી ગઈ હતી.

મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, તે રીઅલ-ટાઇમ ડેટા અને એરલાઇન્સ અને ઓનલાઈન ટ્રાવેલ પ્લેટફોર્મ્સ સાથે સક્રિય સંકલન દ્વારા ભાડા સ્તરનું નજીકથી નિરીક્ષણ કરવાનું ચાલુ રાખશે.

તેમાં ઉમેર્યું હતું કે, સ્થાપિત નિયમોથી કોઈપણ વિચલન જાહેર જનતાના હિતમાં તાત્કાલિક સુધારાત્મક કાર્યવાહીમાં પરિણમશે. બે પાનાના હવાઇભાડા મર્યાદા નક્કી કરવાના આદેશમાં, મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, સુનિશ્ચિત એરલાઇનના ફ્લાઇટ કામગીરીમાં વિક્ષેપને કારણે ફ્લાઇટ રદ થઈ છે, જેના પરિણામે ક્ષમતામાં ઘટાડો થયો છે અને ઘણા ક્ષેત્રોમાં ભાડામાં ગેરવાજબી વધારો થયો છે.

તેમાં કહેવાયું છે કે, "આ ભાડા મર્યાદા તમામ બુકિંગ પર લાગુ થશે, પછી ભલે તે એરલાઇનની સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા કરવામાં આવી હોય અથવા વિવિધ ઓનલાઈન ટ્રાવેલ એજન્ટ પ્લેટફોર્મ દ્વારા."

મંત્રાલયે એરલાઇન્સને રદ થવાથી પ્રભાવિત ક્ષેત્રો પર ભાડામાં નોંધપાત્ર વધારો ન કરવા પણ કહ્યું છે. શુક્રવારે એરલાઇન વેબસાઇટ્સ પર ભાડાના વિશ્લેષણમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે, 6 ડિસેમ્બર માટે સ્પાઇસજેટ કોલકાતા-મુંબઈ ફ્લાઇટ, વન-વે, વન-સ્ટોપ ઇકોનોમી-ક્લાસ ટિકિટની કિંમત ₹90,000 સુધી છે, અને એર ઇન્ડિયા મુંબઈ-ભુવનેશ્વર ટિકિટની કિંમત ₹84,485 સુધી છે.

ઇન્ડિયન એસોસિએશન ઓફ ટૂર ઓપરેટર્સ (IATO) ના પ્રમુખ રવિ ગોસૈને જણાવ્યું હતું કે અચાનક વધારાથી મુસાફરોનો વિશ્વાસ ઓછો થાય છે અને ટૂર ઓપરેટરોમાં ગભરાટ ફેલાય છે.

આ પણ વાંચો:

ઇન્ડિગોની કટોકટીમાં હજારો વિદ્યાર્થી ફસાયા, જમ્મુ કાશ્મીરમાં JKPSCની પરીક્ષા પર સંકટ; CM ઓમર અબ્દુલ્લાએ કર્યો હસ્તક્ષેપ

નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયે તમામ એરલાઇન્સના ભાડા મર્યાદિત કર્યા, કહ્યું-"મુસાફરોનું શોષણ ન કરો"

TAGGED:

CIVIL AVIATION MINISTRY FARE LIMITS
INDIA AIRFARE CAP
DOMESTIC FLIGHT PRICE SURGE INDIA
INDIGO FLIGHT CANCELLATION
CIVIL AVIATION MINISTRY FARE LIMITS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.