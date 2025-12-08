ETV Bharat / bharat

ઈન્ડિગો ફ્લાઇટ કેન્સલ થતા પિતાએ એક રાતમાં 800 KM કાર દોડાવી જેથી દીકરો પરીક્ષા આપી શકે

રોહતકમાં એક પિતાએ પોતાના પુત્રની પ્રી-બોર્ડ પરીક્ષા માટે 800 કિમી કાર ચલાવી હતી, કારણ કે તેની ઇન્ડિગો ફ્લાઇટ રદ થઈ ગઈ હતી.

દીકરાની પરીક્ષા માટે પિતાએ 800 KM કાર ચલાવી
દીકરાની પરીક્ષા માટે પિતાએ 800 KM કાર ચલાવી (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 8, 2025 at 8:59 PM IST

રોહતક: ઈન્ડિગોની ફ્લાઈટ રદ થવાથી દેશભરના મુસાફરોને ભારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, ત્યારે રોહતક જિલ્લાના મૈના ગામના પંઘાલ પરિવારને પણ તેની અસર થઈ છે. ઈન્ડિગો ફ્લાઈટ રદ થયા બાદ, પિતા રાત્રે 800 કિલોમીટર ગાડી ચલાવીને ઈન્દોર પહોંચ્યા જેથી તેમના પુત્રને 12મા ધોરણની પ્રી-બોર્ડ પરીક્ષા માટે સમયસર ઈન્દોર પહોંચાડી શકાય.

ઈન્ડિગો ફ્લાઈટ રદ: મૈના ગામનો યુવાન શૂટર આશિષ ચૌધરી પંઘાલ, ઈન્દોરની પ્રતિષ્ઠિત ડેલી કોલેજમાં 12મા ધોરણનો વિદ્યાર્થી છે. તે વેકેશન માટે રોહતક ઘરે આવ્યો હતો. તેની પરીક્ષા 8 ડિસેમ્બરે શરૂ થવાની હતી. 6 ડિસેમ્બરની સાંજે ઈન્દોરની ડેલી કોલેજમાં તેનું સન્માન થવાનું હતું. દિલ્હીથી ઈન્દોર જતી ફ્લાઈટ પહેલાથી જ બુક થઈ ગઈ હતી. તેથી, તેના વકીલ પિતા રાજનારાયણ પંઘાલ તેને છોડવા માટે દિલ્હી એરપોર્ટ ગયા. એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા પછી, તેમને ખબર પડી કે ઈન્દોરની ઈન્ડિગોની ફ્લાઈટ રદ થઈ ગઈ છે. આ સમાચાર મળતાં, પંઘાલ પરિવાર વધુ ચિંતિત થઈ ગયો. ફ્લાઇટ રદ થવાને કારણે આશિષ એવોર્ડ સમારોહમાં હાજરી આપી શકશે નહીં, પરંતુ તેને 8 ડિસેમ્બરથી શરૂ થયેલી પ્રી-બોર્ડ પરીક્ષાઓનો ડર પણ હતો.

પિતા ઇન્દોર ગયા: ઇન્દોર જતી ટ્રેનમાં તાત્કાલિક સીટ કન્ફર્મ કરાવવી મુશ્કેલ હતી. પિતા રાજનારાયણ પંઘાલે નક્કી કર્યું કે જો ઇન્ડિગો ફ્લાઇટ રદ થાય અને ટ્રેનની સીટ કન્ફર્મ ન થાય, તો પણ તેઓ તેમના પુત્રને સમયસર ઇન્દોર લઈ જશે જેથી તે તેની પ્રી-બોર્ડ પરીક્ષા ચૂકી ન જાય. દિલ્હીથી ઇન્દોરનું અંતર આશરે 800 કિલોમીટર છે. રાજનારાયણે તરત જ જાતે વાહન ચલાવીને તેમના પુત્રને સમયસર ઇન્દોર પહોંચાડવાનું નક્કી કર્યું. તેથી, તેમણે આખી રાત વાહન ચલાવ્યું અને બીજા દિવસે સમયસર ઇન્દોર લાવ્યા. હવે, તે તેની પરીક્ષા આપી શકે છે, જે તે અન્યથા આપી શક્યો ન હોત.

