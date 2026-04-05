હોર્મુઝને લઈને ચિંતાઓ વચ્ચે સરકારે એલપીજીની સપ્લાય વધારી
એલપીજી સંકટ વચ્ચે સરકારે જણાવ્યું છે કે સપ્લાયને સંકટ પહેલાંના સ્તરના 70 ટકા સુધી મર્યાદિત રાખવામાં આવી છે.
Published : April 5, 2026 at 8:32 PM IST
નવી દિલ્હી: સરકારે રસોઈ ગેસની વધતી માંગને પૂરી કરવા માટે પાંચ કિલોગ્રામના નાના એલપીજી સિલિન્ડરોની વેચાણ પ્રક્રિયા ઝડપી કરી છે. પેટ્રોલિયમ મંત્રાલય મુજબ, 23 માર્ચથી અત્યાર સુધીમાં આવા લગભગ 6.6 લાખ સિલિન્ડરો વેચાઈ ચૂક્યા છે।
સબસિડીવાળા 14.2 કિલોગ્રામના ઘરેલુ સિલિન્ડરોની સરખામણીમાં, પાંચ કિલોગ્રામના નાના સિલિન્ડરો, જેને FTL સિલિન્ડર કહેવામાં આવે છે, બજાર ભાવે મળે છે અને તેને નજીકની ગેસ એજન્સીમાંથી લેવા માટે સરનામાનો પુરાવો આપવાની જરૂર નથી।
પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં કહ્યું, “ગઈકાલે (4 એપ્રિલ) પાંચ કિલોગ્રામના 90,000થી વધુ FTL સિલિન્ડરો વેચાયા. 23 માર્ચ 2026થી અત્યાર સુધીમાં લગભગ 6.6 લાખ પાંચ કિલોગ્રામ FTL સિલિન્ડરો વેચાઈ ચૂક્યા છે.”
મંત્રાલયે જણાવ્યું કે એલપીજી વિતરકો પાસે કોઈપણ પ્રકારની અછત અંગે કોઈ માહિતી નથી. એક જ દિવસે 51 લાખથી વધુ ઘરેલુ સિલિન્ડરોની સપ્લાય કરવામાં આવી હતી અને કુલ માંગનો લગભગ 95 ટકા હિસ્સો ઑનલાઇન બુકિંગ દ્વારા પૂર્ણ થયો હતો.
પ્રશાસને જથ્થાબંધ સંગ્રહ (જમાખોરી) અને કાળાબજારી સામે કાર્યવાહી વધુ કડક બનાવી છે. માર્ચથી અત્યાર સુધીમાં 50,000થી વધુ સિલિન્ડરો જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે, એલપીજી વિતરકોને 1,400થી વધુ શો-કૉઝ નોટિસ આપવામાં આવ્યા છે અને અત્યાર સુધીમાં 36 ડીલરશિપ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવી છે.
મંત્રાલયે વધુમાં જણાવ્યું કે વ્યાપારી એલપીજીની સપ્લાયને સંકટ પહેલાંના સ્તરના 70 ટકા સુધી મર્યાદિત રાખવામાં આવી છે, જ્યારે નાના સિલિન્ડરોની ઉપલબ્ધતા વધારવામાં આવી રહી છે જેથી માંગનો દબાણ ઘટાડવામાં આવે.
પ્રાકૃતિક ગેસ અંગે સરકારે જણાવ્યું કે ઘરેલુ ઉપયોગ અને પરિવહન માટે પૂરતી સપ્લાય ચાલુ છે, જ્યારે ખાતર કારખાનાઓ માટે સપ્લાય 6 એપ્રિલથી સરેરાશ વપરાશના લગભગ 90 ટકા સુધી વધારવામાં આવશે, જેને આવનારા એલએનજી કાર્ગોનો આધાર મળશે.
મંત્રાલયે જણાવ્યું કે તમામ રિફાઇનરીઓ ઊંચી ક્ષમતાએ કાર્યરત છે અને દેશભરના પેટ્રોલ પંપ પર પૂરતું ઈંધણ ઉપલબ્ધ છે. સાથે જ લોકોએ ગભરાઈને ખરીદી ન કરવા અને માત્ર સત્તાવાર માહિતી પર જ વિશ્વાસ રાખવાની અપીલ કરવામાં આવી છે.
