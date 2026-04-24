એમ્બ્યુલન્સમાં પેટ્રોલ ખતમ થઈ ગયું, પંપવાળાએ સ્ટૉક હોવા છતાં પેટ્રોલ ન આપ્યું, દર્દીનું મોત

નફાખોરોએ માઝા મૂકી, પૂરતો સ્ટૉક હોવા છતાં દર્દીને સારવાર માટે લઈ જતી એમ્બ્યુલન્સને પંપે પેટ્રોલ ન આપ્યું

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 24, 2026 at 5:14 PM IST

બલિયા: એક વૃદ્ધ દર્દીનું હોસ્પિટલ પહોંચતા પહેલા જ મૃત્યુ થયું, કારણ કે તેને લઈ જતી એમ્બ્યુલન્સમાં ઇંધણ ખતમ થઈ ગયું. આ ઘટનાના જવાબમાં, જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ મંગલા પ્રસાદ સિંહે સંબંધિત પેટ્રોલ પંપના સંચાલક સામે કડક કાર્યવાહી કરવાના નિર્દેશો જારી કર્યા છે. આ ઘટના બૈરિયા પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારક્ષેત્રમાં આવેલા પાંડેપુર ગામમાં બની હતી.

22 એપ્રિલની મોડી રાત્રે, છોટુ વર્માને છાતીમાં તીવ્ર દુ:ખાવો થયો. તેમના પરિવારના સભ્યો તેમને એક ખાનગી એમ્બ્યુલન્સમાં હોસ્પિટલમાં લઈ જઈ રહ્યા હતા. ગામથી લગભગ બે કિલોમીટર દૂર પહોંચ્યા પછી, એમ્બ્યુલન્સમાં ઈંધણ ખતમ થઈ ગયું, જેના કારણે તેઓ નજીકના ભૂષણ પેટ્રોલ પંપ તરફ જવા માટે મજબૂર થયા. એવો આરોપ છે કે પેટ્રોલ પંપના કર્મચારીઓએ એમ્બ્યુલન્સમાં ઇંધણ ભરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.

પેટ્રોલ પંપ પર લગાવેલા સીસીટીવી ફૂટેજની તપાસ અને કર્મચારીઓની પૂછપરછ બાદ, એ તથ્ય સામે આવ્યું છે કે, પૂરતો સ્ટૉક હોવા છતાં એમ્બ્યુલન્સને ઈંધણ આપવામાં આવ્યું નહીં. આ ગંભીર બેદરકારીને કારણે પંપ સંચાલક સામે કાર્યવાહીની પ્રક્રિયા શરૂ કરી દેવામાં આવી છે.

જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટે જણાવ્યું હતું કે, પેટ્રોલ પંપ પાસે 4,000 લિટર ડીઝલ અને 8,000 લિટર પેટ્રોલનો અનામત સ્ટોક હોવા છતાં, તેણે ખાનગી એમ્બ્યુલન્સને બળતણ આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. આને ઘોર બેદરકારીનો કેસ ગણાવીને, પેટ્રોલ પંપ સંચાલક સામે કાનૂની કાર્યવાહી શરૂ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે.

જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટે જણાવ્યું હતું કે, એમ્બ્યુલન્સ ડ્રાઇવરે બૈરિયા SDMને પણ ફોન પર આ ઘટના વિશે જાણ કરી હતી, પરંતુ તેમના તરફથી કોઈ યોગ્ય પ્રતિભાવ મળ્યો ન હતો. આ બાબતની પણ નોંધ લેતા, જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટે શો-કૉઝ નોટિસ જારી કરીને સંબંધિત અધિકારી સામે કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

આ ઘટના બાદ, જિલ્લાના તમામ પેટ્રોલ પંપ સંચાલકોની એક બેઠક બોલાવવામાં આવી. બેઠક દરમિયાન, જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટે સ્પષ્ટ નિર્દેશો આપ્યા કે, કે આવશ્યક સેવાઓ સાથે સંકળાયેલા વાહનો - ખાસ કરીને એમ્બ્યુલન્સ - ને ખાસ અનામત સ્ટોકમાંથી ઇંધણ પૂરું પાડવામાં આવે, જેથી ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓનું પુનરાવર્તન ન થાય.

