અમરનાથ યાત્રા 3 જુલાઈથી શરૂ થશે, રજિસ્ટ્રેશન 15 એપ્રિલથી
અમરનાથ યાત્રા માટે 13થી 70 વર્ષની ઉંમરના યાત્રાઓળુઓ યાત્રા કરી શકે છે. યાત્રા 57 દિવસ ચાલશે.
Published : April 12, 2026 at 4:31 PM IST
શ્રીનગર: દક્ષિણ કાશ્મીરમાં સ્થિત અમરનાથ ગુફા મંદિરની યાત્રા 3 જુલાઈથી શરૂ થવાની છે. આ માહિતી રવિવારે જમ્મુ અને કાશ્મીરના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર મનોજ સિન્હા દ્વારા શેર કરવામાં આવી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, યાત્રા 3 જુલાઈથી શરૂ થશે અને 57 દિવસ પછી, 28 ઓગસ્ટના રોજ પૂર્ણ થશે.
યાત્રા માટેની તારીખો અંગેનો નિર્ણય મનોજ સિન્હાની અધ્યક્ષતામાં શ્રી અમરનાથજી શ્રાઈન બોર્ડ (SASB) ની બેઠક દરમિયાન લેવામાં આવ્યો હતો. તેમણે જાહેરાત કરી હતી કે યાત્રા માટે નોંધણી ફરજિયાત રહેશે અને તે 15 એપ્રિલથી શરૂ થવાની છે. શ્રદ્ધાળુઓ માટે લઘુત્તમ વય મર્યાદા 13 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી છે, જ્યારે મહત્તમ વય મર્યાદા 70 વર્ષ છે.
#WATCH | Jammu, Jammu and Kashmir: On Amarnath Yatra 2026, Lieutenant Governor Manoj Sinha says, " the pilgrimage will begin on july 3rd and conclude on rakshabandhan on august 28th. overall, this year's pilgrimage will be slightly longer. it will span 57 days. the pratham puja… pic.twitter.com/6D9YYQ5EwW— ANI (@ANI) April 12, 2026
સિંહાએ જણાવ્યું કે, "ભગવાન શિવના આશીર્વાદ મેળવવા માટે પહેલી પૂજા - મોટી પૂર્ણિમ દિવસે 29 જૂન, 2026 ના રોજ યોજાશે. યાત્રા 28 ઓગસ્ટના રોજ રક્ષા બંધનના તહેવાર સાથે સમાપ્ત થશે." તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, યાત્રા માટે અગાઉથી નોંધણી 15 એપ્રિલ, 2026થી શરૂ થશે, જે ઓફલાઇન અને ઓનલાઈન બંને રીતે ઉપલબ્ધ થશે. તેમણે વધુમાં નોંધ્યું હતું કે, આ સુવિધા દેશભરમાં જમ્મુ અને કાશ્મીર બેંક, પીએનબી, એસબીઆઈ અને યસ બેંકની 554 શાખાઓ પર ઉપલબ્ધ રહેશે.
તેમણે જણાવ્યું કે, યાત્રા બે માર્ગો પર સંચાલિક થશે. પહેલો અનંતનાગ જિલ્લામાં પરંપરાગત 48 કિલોમીટરનો નુનવાન-પહલગામ માર્ગ, અને બીજો - ગાંદરબલ જિલ્લામાં પ્રમાણમાં ટૂંકો છતાં વધુ ઊંચો 14 કિલોમીટરનો બાલતાલ માર્ગ.
યાત્રાના શેડ્યૂલ પહેલા, જમ્મુ અને કાશ્મીર વહીવટીતંત્ર યાત્રાળુઓ માટે સરળ અને સલામત યાત્રા સુનિશ્ચિત કરવા માટે સુરક્ષા અને લોજિસ્ટિક્સ અંગે વ્યાપક વ્યવસ્થા કરી રહ્યું છે.
આ વર્ષના ફેબ્રુઆરીમાં, SASB ની 50મી બેઠક દરમિયાન, સિંહાએ જાહેરાત કરી હતી કે શ્રીનગર અને જમ્મુમાં 'બાબા બર્ફાની' - ભગવાન શિવને સમર્પિત લેસર અને સાઉન્ડ શોનું આયોજન કરવામાં આવશે. સિંહાએ જણાવ્યું હતું કે, આ શો "સાંસ્કૃતિક લાઈટહાઉસ" તરીકે કામ આપશે, જે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ જમ્મુ અને કાશ્મીરના સમૃદ્ધ આધ્યાત્મિક વારસાને દર્શાવે છે.
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, બોર્ડર રોડ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન (BRO) એ યાત્રાળુઓની સરળ અવરજવરને સરળ બનાવવા માટે ગાંદરબલમાં બાલતાલ અને અનંતનાગમાં પહેલગામ તરફ જતા રસ્તાઓનું પેવિંગ અને પહોળું કરવાનું કામ હાથ ધર્યું છે. SASB એ નોંધાયેલા યાત્રાળુઓ, સેવા પ્રદાતાઓ, અધિકારીઓ, મોસમી કામદારો અને પૂજારીઓ માટે અકસ્માત વીમા કવર પણ ₹5 લાખથી વધારીને ₹10 લાખ કર્યું છે.
