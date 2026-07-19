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અમરનાથ યાત્રા આજથી આગામી આદેશ સુધી સ્થગિત, ખરાબ હવામાનનું અનુમાન

ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)ના એલર્ટ બાદ અધિકારીઓએ રવિવારથી પહેલગામ અને બાલટાલ બન્ને રૂટ પરથી વાર્ષિક શ્રી અમરનાથજી યાત્રાને અસ્થાયી રૂપે સ્થગિત કરી દીધી છે.

અનંતનાગમાં અમરનાથ યાત્રામાંથી પરત ભરતા યાત્રાળુઓ
અનંતનાગમાં અમરનાથ યાત્રામાંથી પરત ભરતા યાત્રાળુઓ (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 19, 2026 at 11:28 AM IST

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જમ્મુ: ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)ના એલર્ટ બાદ અધિકારીઓએ રવિવારથી પહેલગામ અને બાલટાલ બન્ને રૂટ પરથી વાર્ષિક શ્રી અમરનાથજી યાત્રાને અસ્થાયી રૂપે સ્થગિત કરી દીધી છે. IMDએ આગામી થોડા દિવસોમાં જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી આપી છે.

પવિત્ર ગુફા મંદિરે જતા યાત્રાળુઓની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે સાવચેતીના પગલા તરીકે શનિવારે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. એક સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, યાત્રા 19 જુલાઇથી સ્થગિત કરવામાં આવશે. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "આગામી થોડા દિવસોમાં ખરાબ હવામાનનું અનુમાન અને યાત્રાળુઓની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખતા શ્રી અમરનાથજી યાત્રા 19 જુલાઇ, 2026થી પહેલગામ અને બાલટાલ બન્ને રસ્તાથી અસ્થાયી રીતે સ્થગિત કરવામાં આવશે."

કાશ્મીરના વિભાગીય કમિશનર અંશુલ ગર્ગે જણાવ્યું હતું કે, રવિવારથી યાત્રાળુઓને બાલટાલ અને નુનવાન-ચંદનવાડી બેઝ કેમ્થી આગળ વધવાની મંજૂરી આપવામાં નહીં આવે. હવામાન પરિસ્થિતિઓનું સંપૂર્ણ મૂલ્યાંકન કર્યા પછી બન્ને રૂટ મુસાફરી માટે સલામત જાહેર થયા પછી જ યાત્રા ફરી શરૂ થશે. સમીક્ષા બાદ વધુ માહિતી આપવામાં આવશે.

શ્રીનગરમાં IMDના હવામાન કેન્દ્ર દ્વારા જારી કરાયેલ હવામાન વિભાગની સલાહને પગલે આ સ્થગિત કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં 19 જુલાઈથી 23 જુલાઈ સુધી જમ્મુ અને કાશ્મીર અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં લાંબા સમય સુધી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.

એડવાઇઝરી અનુસાર, કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદ પડવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. 21 જુલાઇથી 23 જુલાઇ વચ્ચે કાશ્મીર ડિવિઝનમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. જમ્મુ ડિવિઝનમાં કેટલાક ભાગ, ખાસ કરીને રિયાસી અને ઉધમપુર જિલ્લામાં 20 જુલાઇથી 23 જુલાઇ સુધી ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડી શકે છે.

IMDએ જણાવ્યું હતું કે અરબી સમુદ્ર અને બંગાળની ખાડીમાંથી ભેજના પ્રવાહને કારણે, ચોમાસાના પ્રવાહને જમ્મુ તરફ ખસેડવાને કારણે આ હવામાન સિસ્ટમ રચાઈ છે. લાંબા સમય સુધી વરસાદને કારણે સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં ભૂસ્ખલન, કાદવ ધસી પડવા, ખડકો પડવા અને અચાનક પૂર આવી શકે છે - ખાસ કરીને પીર પંજાલ પર્વતમાળા અને કાશ્મીરના ઊંચા ભાગો, જેમાં અનંતનાગ, પહેલગામ, કુલગામ, શોપિયાન, ગુલમર્ગ, સોનમર્ગ-ઝોજિલા ધરી, બાંદીપોરા-રાઝદાન પાસ અને કુપવાડા-સાધના પાસનો સમાવેશ થાય છે.

પ્રવાસીઓને તેમની મુસાફરીનું કાળજીપૂર્વક આયોજન કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોના રહેવાસીઓને ભૂસ્ખલન-સંભવિત વિસ્તારો ટાળવા વિનંતી કરવામાં આવી છે. ખેડૂતોને આગાહી સમયગાળા દરમિયાન ખાતરો અને રાસાયણિક છંટકાવનો ઉપયોગ બંધ કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. દિવસના તાપમાનમાં પણ નોંધપાત્ર ઘટાડો થવાની આગાહી કરવામાં આવી છે.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષની યાત્રા શરૂ થઈ ત્યારથી 3.70 લાખથી વધુ યાત્રાળુઓએ અમરનાથ ગુફા મંદિરની મુલાકાત લીધી છે.

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