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અમરનાથ યાત્રા માટે નોંધણી શરૂ થતાં જ મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટી પડ્યા

અમરનાથ યાત્રાળુઓનો પહેલો જથ્થો 2 જુલાઈના રોજ જમ્મુના ભગવતી નગર યાત્રી નિવાસ બેઝ કેમ્પથી રવાના થશે.

અમરનાથ યાત્રા માટે નોંધણી શરૂ
અમરનાથ યાત્રા માટે નોંધણી શરૂ (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 30, 2026 at 7:50 AM IST

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અનંતનાગ: અમરનાથની પવિત્રા યાત્રા શરૂ થાય તે પહેલાં શ્રી અમરનાથ યાત્રા માટે હાલની નોંધણી પ્રક્રિયા અને ટોકન વિતરણ શરૂ થઈ ગયું છે. સોમવારે જમ્મુના નોંધણી કેન્દ્ર પર મોટી સંખ્યામાં યાત્રાળુઓ ઉમટી પડ્યાં હતાં.

યાત્રાળુઓનું પહેલું જુથ 2 જુલાઈના રોજ જમ્મુના ભગવતી નગર યાત્રા નિવાસ બેઝ કેમ્પથી રવાના થશે, જ્યારે બાલતાલ અને પહેલગામ બેઝ કેમ્પથી યાત્રા 3 જુલાઈના રોજ શરૂ થશે. વહીવટીતંત્રે જમ્મુ તાવી રિવરફ્રન્ટ ખાતે હાલની નોંધણી માટે વિસ્તૃત વ્યવસ્થા કરી છે, જ્યાં શ્રદ્ધાળુઓ ટોકન લેવા અને નોંધણી ઔપચારિકતાઓ પૂર્ણ કરવા માટે આવી રહ્યાં છે.

અધિકારીઓએ યાત્રાળુઓની સરળ અવરજવર અને સુવિધા સુનિશ્ચિત કરવા માટે ટોકન વિતરણ અને નોંધણી કેન્દ્રો પર પીવાનું પાણી, લંગર સેવા અને સુરક્ષા માટે પણ વિસ્તૃત વ્યવસ્થા કરી છે. યાત્રાના સલામત અને સુગમ સંચાલનને સુનિશ્ચિત કરવા માટે વધારાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

CRPF કમાન્ડન્ટ રાજેશ કુમારે જણાવ્યું હતું કે, યાત્રાળુઓની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે બહુ-સ્તરીય સુરક્ષા પગલાં લેવામાં આવ્યા છે, જેમાં એક્સ-રે સ્ક્રીનીંગ, બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડ, ડોગ સ્ક્વોડ અને બહુ-સ્તરીય સુરક્ષાનો સમાવેશ થાય છે.

સોમવારે ANI સાથે વાત કરતા, કુમારે જણાવ્યું હતું કે, યાત્રા પર આગળ વધતા પહેલા દરેક યાત્રાળુની ફ્રિસ્કિંગ પોઈન્ટ પર સુરક્ષા સ્ક્રીનીંગ કરવામાં આવે છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે સુરક્ષા પ્રોટોકોલ મુજબ તમામ સામાન અને વાહનોની સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવે છે.

કુમારે કહ્યું, "સૌથી પહેલા, યાત્રાળુઓ અમારા ફ્રિસ્કિંગ પૉઈન્ટ પર પહોંચે છે, જ્યાં તેમનું એક્સ-રે સ્ક્રીનીંગ કરવામાં આવે છે. CRPF બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડ અને ડોગ સ્ક્વોડની ઘણી ટીમો સ્થળ પર તૈનાત કરવામાં આવી છે. દરેક સામાન અને વાહનની તપાસ કરવામાં આવે છે."

તેમણે કહ્યું કે CRPF, જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસ અને અન્ય સુરક્ષા એજન્સીઓ યાત્રાને સરળ અને સલામત બનાવવા માટે સાથે મળીને કામ કરી રહી છે. તેમણે કહ્યું, "CRPF, જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસ અને અન્ય સુરક્ષા દળો સમગ્ર યાત્રાનું સંચાલન કરવા માટે ઉત્સાહ અને સતર્કતા સાથે કામ કરી રહ્યા છે." કુમારે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે શ્રદ્ધાળુઓની સુવિધા માટે પહેલગામ શહેરમાં નોંધણી સુવિધા પણ શરૂ કરવામાં આવી છે.

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