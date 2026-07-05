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અમરનાથ યાત્રા: જમ્મુથી શ્રદ્ધાળુઓનો ચોથો સમૂહ રવાના, તંત્રએ કરી શ્રદ્ધાળુઓને નોંધણી કરાવવા વિનંતી

અમરનાથ યાત્રાના પહેલા બે દિવસ દરમિયાન 26,000 થી વધુ શ્રદ્ધાળુઓએ 3,880 મીટર ઉંચી પવિત્ર ગુફા મંદિરમાં બાબા બર્ફાનીના દર્શન કર્યા.

અમરનાથ યાત્રા 2026
અમરનાથ યાત્રા 2026 (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 5, 2026 at 12:46 PM IST

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જમ્મુ: રવિવારે સવારે કડક સુરક્ષા વચ્ચે દક્ષિણ કાશ્મીર હિમાલયના ભગવતી નગર બેઝ કેમ્પથી શ્રદ્ધાળુઓનો વધુ એક સમૂહ અમરનાથ મંદિર માટે રવાના થયો. જેમાં 6,700 થી વધુ શ્રદ્ધાળુઓ હતાં જેમાં 87 વિદેશી શ્રદ્ધાળુઓ પણ સામેલ છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું, શ્રદ્ધાળુઓમાં 1,310 મહિલાઓ અને 22 બાળકોનો સમૂહ સવારે 3 વાગ્યે અને 3:40 વાગ્યે બે અલગ-અલગ કાફલામાં જમ્મુ બેઝ કેમ્પથી રવાના થયો હતો.

2 જુલાઈ, જ્યારે લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર મનોજ સિન્હાએ જમ્મુથી યાત્રાને લીલી ઝંડી આપી હતી, ત્યારથી જમ્મુથી કાશ્મીર જવા માટે યાત્રાળુઓનો આ ચોથો સમૂહ હતો. આ સાથે, અત્યાર સુધીમાં કુલ 20,220 શ્રદ્ધાળુઓ જમ્મુ બેઝ કેમ્પથી ખીણ માટે રવાના થયા છે.

ગત 3 જુલાઈથી શરૂ થયેલી 57 દિવસની વાર્ષિક અમરનાથ યાત્રાના પહેલા બે દિવસમાં 26 હજાર થી વધુ યાત્રાળુઓએ 3,880 મીટર ઉંચા પવિત્ર ગુફા મંદિરમાં દર્શન કર્યા. આ યાત્રા અનંતનાગ જિલ્લામાં પરંપરાગત 48 કિલોમીટર લાંબા પહેલગામ રૂટ અને ગાંદરબલ જિલ્લામાં ટૂંકા 14 કિલોમીટરના બાલટાલ રૂટ દ્વારા એકસાથે કરવામાં આવી રહી છે.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે 152 વાહનોમાં 2,590 યાત્રાળુઓનો સમાવેશ કરતો પહેલો કાફલો બાલટાલ બેઝ કેમ્પ માટે રવાના થયો હતો, જ્યારે બીજો કાફલો, જેમાં 139 વાહનોમાં 4,131 યાત્રાળુઓનો સમાવેશ થતો હતો, યાત્રા માટે પહેલગામ બેઝ કેમ્પ માટે રવાના થયો હતો. જમ્મુ અને કાશ્મીર વહીવટીતંત્રે શનિવારે યાત્રા કરવાનું વિચારી રહેલા બિનનોંધાયેલા યાત્રાળુઓને તેમની યાત્રા થોડા દિવસો માટે મુલતવી રાખવા અપીલ કરી છે.

બાલટાલ રૂટ પરથી પસાર થતાં અમરનાથ યાત્રાળું
બાલટાલ રૂટ પરથી પસાર થતાં અમરનાથ યાત્રાળું (ANI)

તેમણે જણાવ્યું હતું કે, યાત્રાળુઓના મોટા ધસારાને કારણે, 9 જુલાઈ સુધી તમામ નોંધણી સ્લોટ બુક કરવામાં આવ્યા છે. અધિકારીઓએ એવી પણ જાહેરાત કરી હતી કે રવિવારથી, ફક્ત નોંધાયેલા યાત્રાળુઓને જ કાશ્મીર તરફ આગળ વધવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે, જ્યારે નોંધણી વગરના યાત્રાળુઓને નવા નોંધણી ક્વોટા ઉપલબ્ધ ન થાય ત્યાં સુધી નિયુક્ત ચેકપોઇન્ટ પર રોકવામાં આવશે.

ખીણમાંથી મુસાફરી કરતા યાત્રાળુઓની સંપૂર્ણ સલામતી અને સરળ અવરજવર સુનિશ્ચિત કરવા માટે ટ્રાન્ઝિટ કોરિડોર પર એક વિશાળ, બહુ-સ્તરીય સુરક્ષા કવચ સુવિધાજનક રીતે સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે. શ્રદ્ધાળુઓએ પોતાનો પ્રારંભિક પ્રતિસાદ આપતા વ્યાપક સુરક્ષા માળખાની ખૂબ પ્રશંસા કરી, અને કહ્યું કે દૃશ્યમાન સલામતી જાળ તેમને આગળ ઉચ્ચ ઊંચાઈ પર દર્શન કરવા માટે ખુબ પ્રોત્સાહન આપ્યું છે.

ઉચ્ચ ઊંચાઈ પર આરોગ્ય પડકારોનો સામનો કરવા અને પરિવહન કટોકટીનું સંચાલન કરવા માટે, ઉધમપુર આરોગ્ય વિભાગે જમ્મુ શ્રીનગર રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ (NH 44) પર એક મજબૂત તબીબી મેટ્રિક્સને અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યું છે, જે ખાસ કરીને ટિકરી કાલી માતા મંદિરથી ચેનાની નાશરી ટનલ સુધીના ક્ષેત્રને આવરી લે છે.

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યાત્રાળુઓને યાત્રા માટે નોંધણી કરાવવા અપીલ

જમ્મુ અને કાશ્મીરના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર મનોજ સિન્હાએ યાત્રાળુઓને યાત્રા માટે અગાઉથી નોંધણી કરાવવા વિનંતી કરી છે. સિન્હાએ જણાવ્યું હતું કે યાત્રાળુઓએ ગુફા મંદિરમાં જતા પહેલા નોંધણી કરાવવી આવશ્યક છે. સિન્હા શ્રી અમરનાથજી શ્રાઈન બોર્ડ (SASB) ના અધ્યક્ષ પણ છે.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે મોટી સંખ્યામાં યાત્રાળુઓ માન્ય નોંધણી વિના આવી રહ્યા છે, જેના કારણે યાત્રાળુઓને યાત્રા શરૂ કરવા માટે લાંબી રાહ જોવી પડે છે. સિન્હાએ જણાવ્યું હતું કે, સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશો અનુસાર, યાત્રા ટ્રેક પર યાત્રાળુઓની અવરજવર માટે નિર્ધારિત મર્યાદામાં યાત્રા યોજાઈ રહી છે.

શનિવારે યાત્રા વ્યવસ્થાની સમીક્ષા કરતા, સિન્હાએ કહ્યું, "તેથી, બધા યાત્રાળુઓની સલામતી અને સુવિધા સુનિશ્ચિત કરવા માટે નોંધણી સમયપત્રકનું પાલન કરવું આવશ્યક છે. ફક્ત નિર્દિષ્ટ તારીખ માટે માન્ય નોંધણી ધરાવતા યાત્રાળુઓને જ પવિત્ર ગુફા મંદિર તરફ જતા ટ્રેક પર આગળ વધવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે." જ્યારે લેફ્ટનન્ટ ગવર્નરે નોંધણી ન કરાવેલા યાત્રાળુઓને જમ્મુ અને કાશ્મીર પહોંચવામાં કોઈપણ સમસ્યા ટાળવા માટે આગામી થોડા દિવસો માટે તેમની યાત્રા મુલતવી રાખવાની અપીલ કરી હતી.

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