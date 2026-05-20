અમરાવતી ભવિષ્યના શહેર તરીકે ઉભરી આવશે: આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી ચંદ્રબાબુ નાયડુ
શ્રી શ્રી રવિશંકર દ્વારા સ્થાપિત આર્ટ ઓફ લિવિંગની 45મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે બેંગલુરુમાં સત્સંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : May 20, 2026 at 10:23 PM IST
બેંગલુરુ: આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુએ બુધવારે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે અમરાવતી ભવિષ્યના શહેર તરીકે ઉભરી આવશે. આર્ટ ઓફ લિવિંગની 45મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે અહીં કનકપુરા રોડ પર આવેલા ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટર ખાતે એક સત્સંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આર્ટ ઓફ લિવિંગના સ્થાપક શ્રી શ્રી રવિશંકરના 70મા જન્મદિવસની ઉજવણી પણ આયોજિત કરવામાં આવી હતી. નાયડુએ સત્સંગમાં હાજરી આપી હતી અને શ્રી શ્રીના આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા, જેમને પ્રેમથી "ગુરુજી" કહેવામાં આવે છે.
સભાને સંબોધતા ચંદ્રબાબુ નાયડુએ કહ્યું, "ગુરુજી આજના યુદ્ધગ્રસ્ત સમાજમાં સ્વસ્થ સમાજ અને રાષ્ટ્રના નિર્માણમાં રોકાયેલા છે." તેમણે ગુરુજીને માત્ર આધ્યાત્મિક ગુરુ જ નહીં પરંતુ આધુનિક યુગના વૈશ્વિક નેતા તરીકે પણ પ્રશંસા કરી.
તેલુગુ દેશમ પાર્ટી (ટીડીપી)ના વડા નાયડુએ વધુમાં કહ્યું, "ગુરુજી દાયકાઓથી વધુ સારા રાષ્ટ્રના નિર્માણ માટે કામ કરી રહ્યા છે. આજે, આપણે આંતરિક સંઘર્ષ, અસ્થિરતા અને યુદ્ધના સમયગાળામાંથી પસાર થઈ રહ્યા છીએ. આપણે સકારાત્મક દૃષ્ટિકોણ અને તણાવમુક્ત સમાજ બનાવવાની જરૂર છે. ગર્વની વાત છે કે 'આર્ટ ઓફ લિવિંગ' આ દિશામાં કામ કરી રહી છે."
તેમણે વધુમાં કહ્યું, "આજે આપણે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) અને વૈશ્વિક સ્પર્ધાના યુગમાં છીએ. ભૂરાજકીય સંઘર્ષ ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો છે. યુદ્ધના કારણે તેલ સહિત આવશ્યક ચીજવસ્તુઓના ભાવ વધી રહ્યા છે. આનાથી સામાન્ય લોકો અને તેમના માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર પ્રતિકૂળ અસર પડી છે. આજના યુવાનો માટે માનવતાવાદી અને નૈતિક મૂલ્યો અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે."
નાયડુએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે ભારત ભવિષ્યમાં એક મહાસત્તા તરીકે ઉભરી આવશે. "આપણું લક્ષ્ય આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પર આધારિત એક સંકલિત સમાજનું નિર્માણ કરવાનું હોવું જોઈએ. આ માટે, આંધ્રપ્રદેશમાં ક્વોન્ટમ કમ્પ્યુટર્સ, ડ્રોન, AI ટેકનોલોજી અને ડેટા પાર્ક સ્થાપિત થઈ રહ્યા છે. સિંચાઈ પ્રોજેક્ટ 'પોલાવરમ' આવતા વર્ષ સુધીમાં પૂર્ણ થશે," નાયડુએ કહ્યું.
ગોવાના મુખ્યમંત્રી પ્રમોદ સાવંતે કહ્યું કે આર્ટ ઓફ લિવિંગ 45 વર્ષથી અસ્તિત્વમાં છે. ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા સાવંતે કહ્યું, "આ એક અદ્ભુત યાત્રા છે. આધ્યાત્મિકતા મનમાં શાંતિ લાવે છે. આ સમાજમાં શાંતિ સ્થાપિત કરશે અને દેશની પ્રગતિમાં ફાળો આપશે." શ્રી શ્રી રવિશંકરે પોતાના ભાષણમાં કહ્યું કે ભારતમાં માહિતી ટેકનોલોજી (IT) ક્ષેત્રના વિકાસનો પાયો ચંદ્રાબાબુ નાયડુએ નાખ્યો હતો.
"જ્યારે આંધ્રપ્રદેશ અવિભાજિત હતું, ત્યારે હૈદરાબાદ શહેર આઇટી ક્ષેત્રના વિકાસનું મુખ્ય પ્રેરકબળ હતું. જ્યારે હું પહેલી વાર અમેરિકા ગયો ત્યારે ત્યાંના 60 થી 70 ટકા લોકો તેલુગુ રાજ્યોના હતા. તે એક પ્રકારનો 'નાનો આંધ્રપ્રદેશ' હતો," તેમણે કટાક્ષ કર્યો.
કર્ણાટકના મત્સ્યઉદ્યોગ મંત્રી મનકલ વૈદ્ય અને જમ્મુ અને કાશ્મીર, બિહાર અને મધ્યપ્રદેશ સહિત વિવિધ રાજ્યોના મંત્રીઓ આ પ્રસંગે હાજર રહ્યા હતા.