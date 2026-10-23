VIDEO / Elon Muskની ફ્લાઈંગ કારને ટક્કર! ભારતના રવિ ટમ્ટાએ બનાવી પેટ્રોલ-ડીઝલ વગર ઉડતી કાર, હવે મિશન 'ત્રિશક્તિ'
અલ્મોડાના ફ્લાઈંગ કાર ઈનોવેટર રવિ ટમ્ટાએ ઈટીવી ભારતને પોતાના નવા પ્રોજેક્ટ વિશે જણાવ્યું. રિપોર્ટ- કિરણકાંત શર્મા
Published : October 23, 2026 at 10:26 AM IST
દેહરાદૂન (ઉત્તરાખંડ): દુનિયામાં જ્યારે પણ કોઈ નવી ટેક્નોલોજી કે અનોખા આવિષ્કારની ચર્ચા થાય છે તો મોટી કંપનીઓ અને તેના સંસાધનો પર નજર ટકી જાય છે. પણ દેશના નાના શહેરો અને ગામોમાં પણ એવા લોકો છે, જે સીમિત સંસાધનો છતા પોતાની કપ્લનાને ટેકનીકનું રૂપ આપવામાં લાગેલા છે. ઉત્તરાખંડના અલ્મોડા નિવાસી ઈનોવેટર રવિ ટમ્ટા પણ તેમાંથી એક છે.
એલન મસ્ક અને ટેસ્લાની ઉડતી કારને લઈને થઈ રહેલી ચર્ચાઓ વચ્ચે રવિ ટમ્ટા પોતાની વન સીટર ઈલેક્ટ્રિક ફ્લાઈંગ કારના પ્રોટોટાઈપને લઈને ચર્ચામાં છે. ઈટીવી ભારતે તેમના ઈનોવેશન અને ભવિષ્યની યોજનાઓને લઈને રવિ સાથે વાત કરી. રવિ ટમ્ટાનું કહેવું છે કે ભારતમાં પણ એવી ટેક્નોલોજી વિકસિત કરવાની ક્ષમતા છે અને તેના માટે સ્થાનિક પ્રતિભાઓને પ્રોત્સાહન સાથે જરૂરી સંસાધન ઉપલબ્ધ કરાવવાની જરૂર છે.
उत्तराखंड में तैयार हुआ 'Flying' Vehicle, सड़क छोड़ अब आसमान से घर पहुंचाएगी कार, जानिए कैसे @pushkardhami @ukcmo @DmAlmora @DmNainital खबर के लिए क्लिक करें https://t.co/cC3pJe4D5Y https://t.co/5AK7HBXCDy— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) August 7, 2026
આ ફ્લાઈંગ કારને પેટ્રોલ કે ડીઝલની પણ જરૂર નથી
રવિ ટમ્ટાએ પોતાના સ્ટાર્ટઅપ હપિડા સ્કાઈ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અંતર્ગત HAPIDA SKYNeX (હૈપિડા સ્કાઈનેક્સ) નામથી એક ઈલેક્ટ્રિક ફ્લાઈંગ કાર બનાવી અને તેનું ટ્રાયલ પણ કર્યું. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે આ વાહનને ઉડાડવા માટે પેટ્રોલ કે ડીઝલની પણ જરૂરિયાત નથી, પણ તે સંપૂર્ણ રીતે વીજળી પર નિર્ભર છે. તેની ઉડાનની પ્રક્રિયા હેલીકૉપ્ટર જેવી હોવાનું કહેવાય છે. એટલે કે તે સીધા જમીનથી ઉપર ઉડવા અને નીચે ઉતરવાની ક્ષમતાના આધાર પર તૈયાર કરવામા આવી છે. રવિના અનુસાર, આ પ્રોટોટાઈપ પર કામ કર્યા બાદ તેમણે પોતાના વિસ્તારમાં તેના પરિક્ષણ પણ કર્યા છે.
બે મહિનાથી રોજ ટ્રાયલ, હવે આગળની તૈયારી
ઈટીવી ભારત સાથે વાતચીતમાં રવિ ટમ્ટાએ જણાવ્યું કે, તેઓ છેલ્લા લગભગ બે મહિનાથી પોતાની ફ્લાઈંગ કાર પ્રોજેક્ટ પર સતત કામ કરી રહ્યા છે. નિયમિત રીતે તેના ટ્રાયલ કરી રહ્યા છે. આ પરીક્ષણો દરમિયાન ઉડાન સાથે જોડાયેલી તૈયારીઓ સાથે અલગ-અલગ પરિસ્થિતિઓમાં વાહનની ક્ષમતાને પરખવાનો પ્રયાસ કરવામા આવ્યો છે. રવિએ લાંબા અંતર સાથે જોડાયેલા પરીક્ષણો અને અન્ય ટેક્નોલોજી તૈયારીઓનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો.
મારો ઉદ્દેશ ફક્ત એક સીટવાળી ઉડતી મશીન તૈયાર કરવા સુધી સીમિત નથી. હું તેના આગલા વર્ઝન પર કામ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યો છું. મારી યોજના ટૂ-સીટર ફ્લાઈંગ કાર વિકસિત કરવાની છે જેથી ભવિષ્યમાં આ ટેક્નોલોજીને આગળ વધારી શકાય. હું પોતાના હાલના કામથી મળેલા અનુભવના આધાર પર આગલા ચરણની તૈયારીઓમાં લાગ્યો છું અને આવનારા સમયમાં આ પ્રોજેક્ટને વધારે વિકસાવવા માંગુ છું.- રવિ ટમ્ટા, પ્રોટોટાઈપ ફ્લાઈંગ કાર ઈનોવેટર
એલન મસ્કની ટેક્નોલોજી સાથે તુલના
એલન મસ્ક અને ટેસ્લાની ઉડતી કારને લઈને સામે આવી રહેલા દાવા વચ્ચે રવિ ટમ્ટાનું કહેવું છે કે, કોઈ ટેક્નોલોજીને વિકસિત કરવાની ક્ષમતા ફક્ત મોટી કંપનીઓ સુધી સીમીત નથી. ભારતમાં પણ એવા ઈનોવેશન કરનારા લોકોની કમી નથી, જેમને યોગ્ય તક, આર્થિક મદદ અને ટેક્નોલોજીનો સહયોગ મળી શકે તો તેઓ પોતાના વિચારોને વાસ્તવિક ઉત્પાદનોમાં ફેરવી શકે છે.
આવતા 5થી 6 મહિનામાં ત્રણ જગ્યાએ ચાલતી મશીન બનાવવાનું લક્ષ્ય
રવિ ટમ્ટાએ પોતાની આગામી યોજનાને લઈને વધુ એક મોટો દાવો કર્યો છે. તેમણે ઈટીવી ભારતને જણાવ્યું કે, તેઓ આવતા પાંચથી છ મહિનામાં એક એવું મશીન વિકસિત કરવાની દિશામાં કામ કરવા માગે છે, જે રસ્તા પર ચાલવાની સાથે પાણી અને હવામાં પણ ચાલી શકે. જો એવું થાય છે તો તે તેમના હાલના ફ્લાઈંગ કારથી અલગ પ્રોજેક્ટ હશે.
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