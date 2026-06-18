વિપક્ષી પક્ષોમાં તોડફોડના આરોપો, ભાજપ પોતાની છબી બચાવવા કરી રહ્યું છે દોડધામ; પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતાએ ચેતવણી આપી
એક વરિષ્ઠ નેતાએ કડક ચેતવણી આપી છે કે પાર્ટીએ હવે મોટા વિલીનીકરણને મંજૂરી આપવી જોઈએ નહીં, પરંતુ ફક્ત નવા જૂથોને પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ.
Published : June 18, 2026 at 8:45 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) ફરી એકવાર વિપક્ષી પાર્ટીઓના હુમલાનો શિકાર બની રહી છે. તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (ટીએમસી), શિવસેના (યુબીટી) અને હવે સમાજવાદી પાર્ટી (એસપી) માં ભાગલા પડવાની અટકળો બાદ, રાજકીય વર્તુળોમાં એવી ચર્ચા ચાલી રહી છે કે ઝારખંડમાં પણ "ઓપરેશન ઝારખંડ" શરૂ કરવામાં આવી શકે છે. વિપક્ષ ભાજપ પર "ઘર તોડવાની રાજનીતિ"નો આરોપ લગાવી રહ્યું છે, જ્યારે પાર્ટી આ આરોપોને નકારી કાઢે છે, તેને "પોતાની ઇચ્છા" ગણાવે છે.
ઉચ્ચ પદ પર રહેલા પક્ષના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ સતત હુમલાઓ ભાજપની છબીને અસર કરી શકે છે તેવો ડર રાખીને, એક વરિષ્ઠ નેતાએ તેના ટોચના નેતૃત્વને કડક સંદેશ આપ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે પાર્ટીની રાષ્ટ્રીય છબી કોઈપણ કિંમતે "નિરીક્ષણ હેઠળ" ન હોવી જોઈએ.
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે આ વરિષ્ઠ નેતાએ તાજેતરની બેઠકમાં સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે, "અમે વિકાસ, સુશાસન અને રાષ્ટ્રવાદની રાજનીતિ કરીએ છીએ. બીજાના ઘર તોડવાનું અમારો એજન્ડા નથી. જો કોઈ નેતા કે જૂથ પોતાના પક્ષથી નાખુશ છે અને અમારી સાથે જોડાવા માંગે છે, તો તે તેમની પોતાની પસંદગી છે. પરંતુ હવે આપણે જાહેરમાં સ્પષ્ટ કરવું પડશે કે ભાજપ કોઈને તોડી રહ્યું નથી, પરંતુ વિપક્ષી પક્ષોમાં આંતરિક અસંતોષને કારણે લોકો અમારી પાસે આવી રહ્યા છે."
નેતાએ વધુમાં ચેતવણી આપી હતી કે, "પક્ષની છબીનું રક્ષણ કરવું એ અમારી પ્રાથમિકતા છે. વિપક્ષના હુમલાઓનો સામનો કરતી વખતે આપણે પારદર્શિતા જાળવી રાખવી જોઈએ. આપણે ભવિષ્યમાં કોઈ મોટા વિલીનીકરણની શક્યતાને ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ નહીં. જો કોઈ પોતાના પક્ષથી અસંતુષ્ટ હોય, તો તેણે કોઈપણ વિવાદ ટાળવા માટે પોતાનો જૂથ અથવા પક્ષ બનાવવો જોઈએ."
છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી, વિપક્ષી પક્ષો ભાજપ પર અનેક વિપક્ષી પક્ષોને વિભાજીત કરવાનો આરોપ લગાવી રહ્યા છે. દરમિયાન, શાસક પક્ષનું કહેવું છે કે પક્ષોમાં અસંતોષ તેમના નેતાઓ પ્રત્યેના અસંતોષને કારણે હતો. પક્ષ ભાઈ-ભત્રીજાવાદથી ભરેલો હતો, અને તેઓએ તક જોતાંની સાથે જ અથવા તેમના ભવિષ્યને જોખમમાં મૂકતા જ પક્ષ છોડી દેવાની યોજના બનાવી હતી.
પશ્ચિમ બંગાળમાં તાજેતરની ઘટનાઓ: ઘણા ટીએમસી ધારાસભ્યો અને સ્થાનિક નેતાઓ ભાજપમાં જોડાયા પછી, મમતા બેનર્જીએ શાસક પક્ષ પર "હોર્સ ટ્રેડિંગ"નો આરોપ લગાવ્યો.
એ જ રીતે, શિવસેના (UBT) ના છ સાંસદો પક્ષપલટો કરીને એકનાથ શિંદે જૂથમાં જોડાયા પછી, ઉદ્ધવ ઠાકરે જૂથે તેને "તોડફોડ" ગણાવી.
દરમિયાન, સમાજવાદી પાર્ટીમાં, તાજેતરમાં કેટલાક પ્રભાવશાળી નેતાઓ અને કાર્યકરો ભાજપમાં જોડાયા હોવાના અહેવાલો આવ્યા છે, જેનાથી અખિલેશ યાદવ નારાજ થયા હોય તેવું લાગે છે.
તેવી જ રીતે, 'ઓપરેશન ઝારખંડ' વિશે અટકળો ચાલી રહી છે, જ્યાં કેટલાક કોંગ્રેસ-જેએમએમ ગઠબંધનના નેતાઓ ભાજપ સાથે સંપર્કમાં હોવાના અહેવાલો બહાર આવ્યા છે.
'લોકશાહી પર હુમલો'
'INDIA' ગઠબંધનના નેતાઓ આને 'લોકશાહી પર હુમલો' કહી રહ્યા છે. સમાજવાદી પાર્ટીના મહાસચિવે કહ્યું, "ભાજપ લોકશાહીની હત્યા કરી રહ્યું છે. તે લોકશાહી મૂલ્યોને કચડીને સત્તા મેળવવા માંગે છે. અમે અમારા પક્ષને મજબૂત બનાવીશું અને આવા કોઈપણ કાવતરાનો સામનો કરીશું."
ટીએમસી અને કોંગ્રેસે ભાજપ પર 'માઈક્રોમેનેજમેન્ટ' અને 'ગેરબંધારણીય પદ્ધતિઓ'નો પણ આરોપ લગાવ્યો છે.
'વિપક્ષની હતાશા'
ભાજપના પ્રવક્તાએ નામ ન આપવાની શરતે કહ્યું કે તેઓ આ આરોપોને સંપૂર્ણપણે નકારે છે. તેમણે કહ્યું કે આ વિપક્ષની હતાશા છે. લોકો વિકાસની રાજનીતિ જોઈ રહ્યા છે. જો કોઈ નેતા ભ્રષ્ટાચાર, સરમુખત્યારશાહી અથવા ભત્રીજાવાદથી કંટાળી ગયો હોવાથી અમારી સાથે જોડાઈ રહ્યો છે, તો ભાજપનો શું વાંક છે? અમે કોઈને બળજબરીથી દૂર કરી રહ્યા નથી.
નવા જૂથોને પ્રોત્સાહન આપવાની રણનીતિ
પાર્ટી સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, વરિષ્ઠ નેતાની ચિંતા ફક્ત છબી પૂરતી મર્યાદિત નથી. પાર્ટી હવે આક્રમક વિસ્તરણને બદલે વ્યૂહાત્મક સંયમ રાખવા માંગે છે. સૂત્રો કહે છે કે મોટા વિલીનીકરણને બદલે, વ્યૂહરચના નાના નવા જૂથોને પ્રોત્સાહન આપવાની રહેશે, જેનાથી વિપક્ષને હુમલો કરવાની ઓછી તક મળશે. પાર્ટી સૂત્રો કહે છે કે આ નિર્દેશ 2027 ની વિધાનસભા ચૂંટણી અને 2029 ની લોકસભા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને જારી કરવામાં આવી રહ્યો છે. ભાજપ તેની "સબકા સાથ, સબકા વિકાસ" છબી જાળવી રાખવા માંગે છે અને સાથે સાથે વિપક્ષી પક્ષોના અસંતોષનો લાભ પણ લેવા માંગે છે.
ભાજપની આ નવી રણનીતિ આગામી દિવસોમાં વિપક્ષી પક્ષો સાથેના તેના સંબંધો અને આંતરિક પ્રવૃત્તિઓ પર અસર કરશે. હાલમાં, પાર્ટી "પારદર્શિતા અને છબી જાળવણી" પર ભાર મૂકી રહી છે, જ્યારે વિપક્ષ તેને ષડયંત્ર ગણાવી રહ્યું છે.