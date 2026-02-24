ETV Bharat / bharat

નામમાં સામાન્ય ભૂલના કારણે પેન્શન માટે 45 વર્ષ ધક્કા ખાવા પડ્યા, HCએ નગર નિગમનો ઉધડો લીધો

અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે કાનપુર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓને ઠપકો આપ્યો છે અને તેમને એક અઠવાડિયામાં મામલો ઉકેલવાનો આદેશ આપ્યો છે.

અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટની તસવીર
અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટની તસવીર (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 24, 2026 at 10:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

પ્રયાગરાજ: નામનીં સ્પેલિંગની એક નાની ભૂલના કારણે એક મહિલાને ફેમિલી પેન્શન મેળવવા માટે 45 વર્ષ સુધી ઓફિસોમાં ધક્કા ખાવા પડ્યા. અંતે, હાઈકોર્ટે હસ્તક્ષેપ કર્યો અને તેને રાહત આપી. કોર્ટે કાનપુર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓને ઠપકો આપ્યો અને એક અઠવાડિયામાં કેસનો ઉકેલ લાવવાનો આદેશ આપ્યો. જસ્ટિસ વિક્રમ ડી. ચૌહાણે મંજુ રાયની અરજી પર આ આદેશ આપ્યો. અરજદાર મંજુ રાયના પિતા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કર્મચારી હતા. તેઓ 1975માં નિવૃત્ત થયા અને 1980માં તેમનું અવસાન થયું.

નામની સ્પેલિંગની ભૂલ: તેમને તેમની સેવા દરમિયાન અને નિવૃત્તિ પછી નિયમિત પેન્શન મળતું હતું, પરંતુ જ્યારે તેમના પરિવારે તેમના મૃત્યુ પછી ફેમિલી પેન્શન માટે અરજી કરી, ત્યારે વિભાગે ફાઇલો બ્લોક કરી દીધી. વિવાદનું મુખ્ય કારણ સ્પેલિંગ ભૂલ હતી. વિભાગીય સેર્વિસ રેકોર્ડમાં તેમનું નામ શિખર નાથ શુક્લા તરીકે નોંધાયેલું હતું, જ્યારે અરજી ફોર્મ અને કેટલાક દસ્તાવેજોમાં તેમનું નામ શેખર નાથ શુક્લા તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. આના પરિણામે અંગ્રેજી જોડણીમાં "i" અને "ee" અક્ષરો વચ્ચે મેળ ખાતો ન હતો. તેના આધારે, વિભાગે ફેમિલી પેન્શન આપવાનો ઇનકાર કર્યો.

કેસ 45 વર્ષથી પેન્ડિંગ રહ્યો: અરજદારે ફેમિલી પેન્શન મેળવવા માટે હાઇકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી. અરજદારના વકીલ વિનય શર્માએ દલીલ કરી હતી કે અરજદારના પિતાના નામના સ્પેલિંગમાં એક અક્ષરનો ફેરફાર છે. આ અંગે એક સોગંદનામું પણ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. પક્ષકારોને સાંભળ્યા પછી, કોર્ટે પ્રશાસનના પ્રતિભાવ પ્રત્યે નારાજગી વ્યક્ત કરી. કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે, અરજદારે પોતાની ઓળખ સાબિત કરવા માટે એક સોગંદનામું, સક્સેશન સર્ટિફિકેટ અને અન્ય નક્કર દસ્તાવેજો રજૂ કર્યા હતા, જે સાબિત કરે છે કે બંને નામ એક જ વ્યક્તિના છે.

હાઇકોર્ટે એક અઠવાડિયાનો સમય આપ્યો: કોર્ટે આદેશ આપ્યો કે જો એક અઠવાડિયામાં આદેશનું પાલન કરવામાં નહીં આવે તો મ્યુનિસિપલ કમિશનરે 26 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ આગામી સુનાવણીમાં કોર્ટમાં રૂબરૂ હાજર રહેવું પડશે અને સ્પષ્ટતા આપવી પડશે.

આ પણ વાંચો:

  1. શિક્ષકે ધખાવી શિક્ષાની ધૂણી, કડકડાટ અંગ્રેજી બોલી રહ્યા છે નક્સલ પ્રભાવિત વિસ્તારના બાળકો
  2. રાહુલ ગાંધીની PM મોદીને ચેલેન્જ- હિંમત હોય તો અમેરિકા સાથે ટ્રેડ ડીલ કેન્સલ કરીને બતાવો

TAGGED:

MINOR ERROR IN NAME SPELLING
ALLAHABAD HIGH COURT
WOMAN TROUBLED FOR 45 YEARS OLD
KANPUR MUNICIPAL CORPORATION
KANPUR MUNICIPAL CORPORATION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.