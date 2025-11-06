બિહારમાં મતદાનના તમામ રેકોર્ડ તૂટી ગયા, પ્રથમ તબક્કામાં 121 વિધાનસભા બેઠકો પર કુલ 64 ટકાથી વધુ મતદાન
2025 બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કામાં 121 વિધાનસભા બેઠકો પર કુલ 64.46 ટકા મતદાન નોંધાયું હતું.
Published : November 6, 2025 at 9:18 PM IST
પટના: 2025 બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કામાં આજે શાંતિપૂર્ણ રીતે મતદાન પૂર્ણ થયું. ચૂંટણી પંચના સત્તાવાર આંકડા અનુસાર, 18 જિલ્લાઓની 121 વિધાનસભા બેઠકો પર કુલ 64.46 ટકા મતદાન થયું હતું. આ આંકડો 45314 મતદાન મથકોમાંથી 41943 મતદાન મથકો પરથી પ્રાપ્ત થયેલા ડેટા પર આધારિત છે. મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી વિનોદ સિંહ ગુંજ્યાલે આજે સાંજે પટનામાં એક પત્રકાર પરિષદમાં આ આંકડા શેર કર્યા હતા, જેમાં જણાવ્યું હતું કે બાકીના મતદાન મથકો પરથી અપડેટ્સ પછી અંતિમ આંકડા જાહેર કરવામાં આવશે.
આ બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં રેકોર્ડબ્રેક મતદાન જોવા મળ્યું છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે 1990 પછી આ પહેલી વાર આટલું ઊંચું મતદાન થયું છે, જેમાં 60% થી વધુ મતદાન થયું છે. મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી વિનોદ સિંહ ગુંજ્યાલે જણાવ્યું હતું કે ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કામાં 18 જિલ્લાઓના 121 વિધાનસભા મતવિસ્તારોમાં શાંતિપૂર્ણ રીતે મતદાન થયું હતું. આ ચૂંટણી માટે 45341 મતદાન મથકો સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા હતા અને મતદાન મથકોની સંખ્યા ૨૩,૫૫૪ હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સાંજે 6 વાગ્યા સુધીમાં 41941 મતદાન મથકો પરથી ડેટા ઉપલબ્ધ થયો હતો, જે દર્શાવે છે કે અત્યાર સુધીમાં 64.46% મતદાન થયું છે.
મતદાન ટકાવારીમાં સુધારો: મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી વિનોદ સિંહ ગુંજ્યાલે જણાવ્યું હતું કે બાકીના મતદાન મથકો પરથી ડેટા અપલોડ કરવામાં આવી રહ્યો છે, અને ઓપરેટરો આ કાર્ય પર કામ કરી રહ્યા છે. આ વખતે મતદાન ટકાવારીમાં વધારો કમિશનના જાગૃતિ કાર્યક્રમો અને મતદાન અંગે જાગૃતિ લાવવાના મીડિયાના પ્રયાસોને કારણે થયો હતો. વધુમાં, SIR દ્વારા અમાન્ય મતદારોને દૂર કરવાના કારણે મતદાન ટકાવારીમાં સુધારો થયો હતો.
વિનોદ સિંહ ગુંજ્યાલે જણાવ્યું હતું કે 2020 ની બિહાર વિધાનસભા સામાન્ય ચૂંટણીમાં રાજ્યનું સરેરાશ મતદાન 57.29% હતું, અને 2024 ની લોકસભા સામાન્ય ચૂંટણીમાં, તે 56.28% હતું. અંતિમ આંકડા સમયસર જાહેર કરવામાં આવશે.
બધા મતદાન મથકોનું લાઈવ વેબકાસ્ટિંગ: મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે પ્રથમ તબક્કામાં વિધાનસભા મતવિસ્તારો માટે કુલ મતદારોની સંખ્યા 37,513,302 હતી, જેમાંથી 19,835,325 પુરુષ મતદારો અને 17,677,219 મહિલા મતદારો હતા. ત્રીજા લિંગના મતદારોની સંખ્યા 758 હતી, અને 85 વર્ષથી વધુ ઉંમરના મતદારોની સંખ્યા 209,177 હતી.
કુલ 45,341 મતદાન મથકોમાંથી, 8,608 શહેરી વિસ્તારોમાં હતા, જ્યારે 36,733 ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે પ્રથમ તબક્કામાં કુલ ઉમેદવારોની સંખ્યા 1314 હતી, જેમાંથી 1192 પુરુષ અને 122 મહિલા હતી. બધા મતદાન મથકોનું લાઈવ વેબકાસ્ટિંગ કરવામાં આવ્યું હતું.
EVM VVPAT માહિતી:
- મતદાન મથકો પર 47263 મતપત્ર એકમો, 45341 નિયંત્રણ એકમો અને 45341 VVPATનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
- 9655 મતપત્ર એકમો, 9235 નિયંત્રણ એકમો અને 13533 VVPAT સુરક્ષિત રાખવામાં આવ્યા હતા.
- મોક પોલ દરમિયાન 385 મતપત્ર એકમો, 421 નિયંત્રણ એકમો અને 847 VVPAT બદલવામાં આવ્યા હતા.
- મતદાન દરમિયાન 165 મતપત્ર એકમો, ૧૫૯ નિયંત્રણ એકમો અને 480 VVPAT બદલવામાં આવ્યા હતા.
- મોડેલ મતદાન મથકોની સંખ્યા 320 હતી.
- સંપૂર્ણપણે મહિલાઓ દ્વારા સંચાલિત મતદાન મથકોની સંખ્યા ૯૨૬ હતી.
- પીડબ્લ્યુડી મતદાન કર્મચારીઓ દ્વારા સંચાલિત મતદાન મથકોની સંખ્યા 107 હતી.
141 ફરિયાદો મળી:
મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે આજે મતદાનના અંત સુધીમાં વિભાગીય નિયંત્રણ ખંડમાં કુલ 141 ફરિયાદો મળી હતી. બધી ફરિયાદોનો સમયસર નિકાલ કરવામાં આવ્યો હતો. વધુમાં, બક્સરના બ્રહ્મપુર વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં મતદાન મથક નંબર ૫૬ અને પટનાના ફતુહા વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં મતદાન મથક નંબર ૧૬૫ અને ૧૬૬ પર બહિષ્કારના અહેવાલો પ્રાપ્ત થયા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે મતદાનના અંતે તમામ મતદાન મથકો પર હાજર તમામ ચૂંટણી એજન્ટોને ફોર્મ 17-સી ની નકલો આપવામાં આવી હતી.
ચૂંટણી શાંતિપૂર્ણ રહી: આ પ્રસંગે, એડીજી હેડક્વાર્ટર કુંદન કૃષ્ણને જણાવ્યું હતું કે મતદાનનો પ્રથમ તબક્કો શાંતિપૂર્ણ રહ્યો હતો અને કોઈ હિંસક ઘટના નોંધાઈ નથી. જે થોડી ઘટનાઓ બની તે મતદાન મથકોથી ઘણા દૂર બની હતી અને તે બધી નાની ઝઘડાઓ હતી. આજની ચૂંટણી દરમિયાન કુલ ₹1.96 કરોડ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં ₹16.6 લાખ રોકડાનો સમાવેશ થાય છે. ₹1.318 કરોડનો દારૂ, ₹8.2 લાખની કિંમતી ધાતુઓ અને ₹20.5 લાખની મફત ભેટો જપ્ત કરવામાં આવી હતી.
બે જનપ્રતિનિધિઓ સાથે સંકળાયેલી ઘટનાઓ: લખીસરાયમાં, નાયબ મુખ્યમંત્રી વિજય સિંહ અને કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અજય કુમાર સિંહ વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો. નાયબ મુખ્યમંત્રીએ ધારાસભ્ય પર દારૂ પીવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો, ત્યારબાદ તેમને તપાસ માટે પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવામાં આવ્યા હતા, અને રિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યો હતો. વધુમાં, સરન જિલ્લાના દાઉદનગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં, ધારાસભ્ય સત્યેન્દ્ર યાદવના વાહન પર પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો હતો, જેનાથી કાચ તૂટી ગયો હતો. કોઈને ઈજા થઈ નથી.
સમગ્ર ચૂંટણી દરમિયાન, કેન્દ્ર તરફથી ખાસ દળોના સમર્થનથી કરવામાં આવેલા દરોડામાં 850 ગેરકાયદેસર હથિયારો અને 4,000 કારતૂસ મળી આવ્યા હતા, જે એક રેકોર્ડ છે. મતદાનના દિવસે અયોગ્ય પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ થવા બદલ ઘણા ફિલ્મ નિર્માતાઓ સહિત 1,415 લોકોની તપાસ કરવામાં આવી હતી. પરિણામે, સમગ્ર ચૂંટણી દરમિયાન કોઈપણ મતદાન મથક પર ગોળીબારની જાણ થઈ ન હતી.
આગામી તબક્કાની તૈયારીઓ: મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારે દિલ્હીના મોનિટરિંગ રૂમમાંથી સમગ્ર પ્રક્રિયાનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે બિહારની ચૂંટણીમાં ઐતિહાસિક મતદાન થવાની અપેક્ષા છે. બીજા તબક્કામાં 122 બેઠકો માટે 11 નવેમ્બરે મતદાન થશે, જ્યારે મત ગણતરી 14 નવેમ્બરે થશે. NDA અને મહાગઠબંધન બંનેએ પ્રથમ તબક્કામાં વિજયનો દાવો કર્યો છે. JDUના પ્રવક્તાએ કહ્યું, "NDA જંગી બહુમતી મેળવશે," જ્યારે RJDએ "પરિવર્તનની લહેર" ની વાત કરી.
