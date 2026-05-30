ત્રણેય સેનાઓ 'ઓપરેશન સિંદૂર 2.0' ની તૈયારીઓમાં વ્યસ્ત: COAS જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદી
જનરલ દ્વિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે યુદ્ધક્ષેત્ર "એટલું પારદર્શક છે કે સામે પક્ષ દરેક હિલચાલથી વાકેફ છે."
Published : May 30, 2026 at 12:22 PM IST
પુણે: આર્મી ચીફ (COAS) જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદીએ શનિવારે જણાવ્યું હતું કે જો જરૂર પડે તો ભારતીય સશસ્ત્ર દળોની ત્રણેય શાખાઓ "ઓપરેશન સિંદૂર 2.0" માટે સારી રીતે તૈયાર છે. તેમણે એ પણ ભાર મૂક્યો કે ઓપરેશન સિંદૂર હજુ પણ ચાલુ છે, ફક્ત થોડા સમય માટે લડાઇ બંધ કરવામાં આવી છે.
પુણેમાં નેશનલ ડિફેન્સ એકેડેમી (NDA) ખાતે 150મા કોર્સની પાસિંગ આઉટ પરેડની સમીક્ષા કર્યા પછી પત્રકારો સાથે વાત કરતા, જનરલ દ્વિવેદીએ કહ્યું કે ત્રણેય સેવાઓ પરસ્પર સંકલન વધારવા અને ભવિષ્યના યુદ્ધો માટે તૈયારી કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે. આર્મી ચીફે કહ્યું કે આજના યુદ્ધક્ષેત્રો ખૂબ જ પારદર્શક બન્યા છે, તેથી સૈનિકોની તૈનાતી અને નાગરિકોની સુરક્ષાના મામલામાં સતત સતર્ક રહેવાની જરૂર છે.
તેમણે કહ્યું, "ઓપરેશન સિંદૂર હજુ પણ ચાલુ છે. હાલ પૂરતું લડાઇ બંધ કરવામાં આવી છે. જો આવું થાય તો ભારતીય સેના અને ત્રણેય સેવાઓ ઓપરેશન સિંદૂર 2.0 માટે સારી રીતે તૈયારી કરી રહી છે. હાલમાં, અમે ત્રણેય સેવાઓ વચ્ચે તાલમેલ વધારવા અને આગામી યુદ્ધ માટે પોતાને તૈયાર કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છીએ."
જનરલ દ્વિવેદીએ કહ્યું કે યુદ્ધક્ષેત્ર "એટલું પારદર્શક છે કે દરેક ચાલ બીજી બાજુ જાણી શકાય છે." COAS એ કહ્યું, "તેથી, આપણે આપણા સૈનિકો તેમજ સરહદી વિસ્તારોમાં રહેતા નાગરિકોની તૈનાતી, ઉપયોગ અને સલામતીમાં ખૂબ કાળજી રાખવી પડશે."
માહિતી યુદ્ધ અંગે, તેમણે કહ્યું કે તેની સફળતા જાહેર વિશ્વાસ અને રાષ્ટ્રીય એકતા પર આધારિત છે. COAS એ કહ્યું, "માહિતી યુદ્ધ ત્યારે જ સફળ થાય છે જ્યારે સમગ્ર રાષ્ટ્ર એક થાય અને માહિતી પૂરી પાડનારાઓ પર વિશ્વાસ કરે. જો આવું થાય, તો હું તમને ખાતરી આપી શકું છું કે જે દેશ એકબીજા પર અને તમામ સંબંધિત પક્ષો પર વિશ્વાસ કરે છે તે હંમેશા યુદ્ધ જીતશે."
પ્રસ્તાવિત લશ્કરી થિયેટર કમાન્ડના મુદ્દા પર બોલતા, આર્મી ચીફે જણાવ્યું હતું કે થિયેટર બનાવવાની પ્રક્રિયા યોજના મુજબ આગળ વધી રહી છે અને સંરક્ષણ પ્રધાનને સંપૂર્ણ અહેવાલ પહેલાથી જ સુપરત કરવામાં આવ્યો છે. "જ્યાં સુધી થિયેટરના નિર્માણનો સવાલ છે, હું ગૃહને ખાતરી આપું છું કે તે યોગ્ય દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે. આજ સુધી, થિયેટરના નિર્માણ અંગેની બધી ચર્ચાઓ ચીફ્સ ઓફ સ્ટાફ કમિટીમાં પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, અને સંપૂર્ણ અહેવાલ સંરક્ષણ પ્રધાનને સુપરત કરવામાં આવ્યો છે. આ તબક્કે, વિવિધ હિસ્સેદારો દ્વારા તેની સમીક્ષા કરવામાં આવી રહી છે. આ સંદર્ભમાં, સીડીએસ અને ત્રણેય સેવાઓના વર્તમાન વડાઓ - જેમાં આઉટગોઇંગ સીએનએસનો સમાવેશ થાય છે - એ ખાતરી કરવા માટે વિચારપૂર્વક નિર્ણય લીધો છે કે ત્રણેય સેવાઓના તમામ મુખ્ય હિતોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે," તેમણે કહ્યું.
જનરલ દ્વિવેદીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે પ્રસ્તાવિત માળખા હેઠળ, સેવા વડાઓ સેનાની જાળવણી અને તૈયારી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે, જ્યારે થિયેટર કમાન્ડરો સેનાના ઓપરેશનલ ઉપયોગ માટે જવાબદાર રહેશે.
"જ્યારે પણ તમે (તાલમેળ) સિનર્જીની જરૂર જોશો, ત્યારે ત્રણેય સેનાઓએ કંઈક છોડવું પડશે. તેથી, આર્મી ચીફ્સ આર્મીની જાળવણી અને સ્થિરતા માટે જવાબદાર રહેશે, જ્યારે થિયેટર કમાન્ડર આર્મીના સંચાલન અને કામગીરી માટે જવાબદાર રહેશે. અમને આશા છે કે નવા સીડીએસના નેતૃત્વ હેઠળ આવનારું નવું માળખું - આ યાત્રાને આગળ લઈ જઈ શકશે, અને આગામી 2-3 વર્ષમાં આપણે તેને જમીન પર વાસ્તવિકતા બનતા જોઈશું," COAS દ્વિવેદીએ કહ્યું.
એનડીએ કેડેટ તરીકેના તેમના દિવસોને યાદ કરતા, જનરલ દ્વિવેદીએ 'ચાર્લી સ્ક્વોડ્રન' ની યાદો શેર કરી; આ સત્રમાં આ સ્ક્વોડ્રન 'ચેમ્પિયન સ્ક્વોડ્રન' તરીકે ઉભરી આવ્યું. કેડેટ્સની વર્તમાન પેઢીની પ્રશંસા કરતા, આર્મી ચીફે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે તેઓ સશસ્ત્ર દળોને વધુ ઊંચાઈઓ પર લઈ જઈ શકશે.
તેમણે કહ્યું, "જ્યારે હું NDA પહોંચ્યો, ત્યારે મેં સૌથી પહેલું કામ ચાર્લી સ્ક્વોડ્રન જવાનું કર્યું... જ્યારે મને ખબર પડી કે આ વખતે તે 'ચેમ્પિયન સ્ક્વોડ્રન' બની ગયું છે, ત્યારે મારો ઉત્સાહ વધુ વધી ગયો; મને મારા જૂના દિવસો યાદ આવ્યા અને અમે ત્યાં કેવી રીતે રહેતા હતા, કારણ કે હું પોતે PT કેપ્ટન હતો... ગઈકાલે, જ્યારે PT પ્રદર્શન ચાલી રહ્યું હતું, ત્યારે મને પણ તેમની સાથે પ્રેક્ટિસ કરવાનું મન થયું; જો વય મર્યાદા અવરોધ ન હોત, તો હું ચોક્કસપણે તે કરત... આજના NDA કેડેટ્સમાં આત્મવિશ્વાસ જોઈને મને આનંદ થયો, જે આપણને ખાતરી આપે છે કે આવનારી પેઢી આપણાથી એક ડગલું આગળ વધશે."