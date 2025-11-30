ETV Bharat / bharat

સંસદના શિયાળુ સત્ર પહેલા યોજાઈ સર્વદળની બેઠક, રિજિજુએ કહ્યું, સાંભળશું વિપક્ષની વાત

સદનનું શિયાળુ સત્ર આવતીકાલ 1 ડિસેમ્બરથી શરૂ થશે અને 19 ડિસેમ્બર સુધી ચાલુ રહેશે.

સર્વદળની બેઠક યોજાઈ/ ફાઈલ ફોટો
સર્વદળની બેઠક યોજાઈ/ ફાઈલ ફોટો (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 30, 2025 at 1:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: સરકારે સંસદના શિયાળુ સત્ર પહેલા રવિવારે સર્વદળીય બેઠક બોલાવી હતી, જે 1 ડિસેમ્બરથી શરૂ થવાની છે. આ બેઠક રવિવારે સવારે 11 વાગ્યે શરૂ થઈ હતી. સંસદનું શિયાળુ સત્ર આવતીકાલ 1 ડિસેમ્બરથી શરૂ થશે અને 19 ડિસેમ્બર સુધી ચાલુ રહેશે.

કેન્દ્રીય સંસદીય બાબતોના મંત્રી કિરેન રિજિજુએ સંસદના બંને ગૃહોના નેતાઓ સાથે મુલાકાત કરી. કેન્દ્રીય મંત્રી રાજનાથ સિંહ, અર્જુન રામ મેઘવાલ, જેપી નડ્ડા અને અન્ય વરિષ્ઠ નેતાઓએ સર્વપક્ષીય બેઠકમાં હાજરી આપી હતી. રિજિજુએ કહ્યું કે તેઓ વિપક્ષી નેતાઓની વાત સાંભળશે.

તેમણે કહ્યું, "આ શિયાળુ સત્ર હોવાથી, અમને આશા છે કે દરેક વ્યક્તિ શાંત મગજથી કામ કરશે અને ઉગ્ર ચર્ચા ટાળશે. સંસદમાં ચર્ચા થશે, અને મને આશા છે કે કોઈ વિક્ષેપ નહીં પડે. જો આપણે શાંત મગજથી કામ કરીશું, તો તે દેશ માટે ફાયદાકારક રહેશે અને સંસદ સત્ર સરળતાથી ચાલશે."

કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ સાંસદ જયરામ રમેશ, ટીએમસી સાંસદ કલ્યાણ બેનર્જી, સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ રામ ગોપાલ યાદવ, એઆઈએડીએમકે સાંસદ એમ. થંબી દુરાઈ અને અન્ય નેતાઓએ સર્વપક્ષીય બેઠકમાં ભાગ લીધો હતો. કોંગ્રેસના સાંસદ પ્રમોદ તિવારીએ કહ્યું, "જ્યારે દેશનું લોકશાહી જોખમમાં હોય છે, લોકશાહીની હત્યા થઈ રહી હોય છે, ત્યારે તે ફક્ત મત ચોરી નથી, તે લૂંટ છે."

તેથી આ મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવશે. જ્યારે દેશના અન્ય ભાગોમાં આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ રહે છે, જ્યારે દિલ્હીમાં વિસ્ફોટ થવા લાગે છે, જ્યારે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાંથી દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પર વિસ્ફોટ થાય છે, અથવા જ્યારે પુનઃસ્થાપનનો મુદ્દો આવે છે, ત્યારે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં લોકશાહી અધિકારોનો મુદ્દો આવે છે, અને શું પીએમ મોદીની વિદેશ નીતિ મોદીજીની જેમ ખોટી પડી છે. આ બધા મુદ્દાઓ ઉઠાવવામાં આવશે. સંસદમાં 19 દિવસમાં 15 બેઠકો યોજાવાની છે. 5 અને 19 ડિસેમ્બરે ખાનગી સભ્યોના બિલ રજૂ કરવામાં આવશે, અને 12 ડિસેમ્બરે ખાનગી સભ્યોના ઠરાવો પર વિચાર કરવામાં આવશે.

આરજેડી નેતા મનોજ કુમાર ઝાએ કહ્યું, "મોટાભાગની રાજકીય ચર્ચાઓ બનાવટી હોય છે, જ્યારે મૂળભૂત જાહેર મુદ્દાઓને અવગણવામાં આવી રહ્યા છે. મને આશા છે કે સરકાર ચૂંટણીઓથી આગળ વિચારશે. ભારતના જીડીપી વૃદ્ધિથી લઈને એસઆઈઆર વિષય સુધી, આ મુદ્દાઓ પર વ્યાપક ચર્ચા થવી જોઈએ, નહીં તો સંસદ ફક્ત સંગ્રહાલય બની જશે."

સીપીઆઈએમ સાંસદ જોન બ્રિટાસે કહ્યું, "આ અત્યાર સુધીના સૌથી ટૂંકા સત્રોમાંનું એક છે." "આપણે ગૃહમાં ઘણા મુદ્દાઓ ઉઠાવવાની જરૂર છે કારણ કે આ દેશમાં ઘણા બધા મુદ્દાઓ છે. સૌથી મહત્વપૂર્ણ SIR મુદ્દો છે. શ્રમ સંહિતા સૂચના જેવા અન્ય મુદ્દાઓ છે, જે કામદારોને તેમના મહેનતથી મેળવેલા અધિકારોથી વંચિત રાખશે. પછી દિલ્હી વિસ્ફોટ જેવા મુદ્દાઓ છે. પ્રદૂષણ અને સંઘીય મુદ્દાઓ જેવા અન્ય મુદ્દાઓ છે, જ્યાં રાજ્યપાલ બિલો પર બેઠા છે. અમે તેમને સંસદમાં ઉઠાવવા માંગીએ છીએ, અને અમને વિશ્વાસ છે કે સરકાર સકારાત્મક વલણ અપનાવશે."

  1. નરેન્દ્ર મોદીથી લઈને નીતિશ કુમાર સુધી... જાણો ભારતમાં લાંબા સમય સુધી મુખ્યમંત્રી તરીકે રહેનાર નેતાઓ
  2. રાબડી દેવીને 10 સર્ક્યુલર રોડ સ્થિત સરકારી આવાસ ખાલી કરવું પડશે, નીતિશ સરકારનો મોટો નિર્ણય

TAGGED:

ALL PARTY MEETING
PARLIAMENT WINTER SESSION 2025
MINISTER KIREN RIJIJU
PARLIAMENT WINTER SESSION
WINTER SESSION 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.