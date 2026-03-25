પશ્ચિમ એશિયા સંકટ: સર્વદળીય બેઠકમાં સરકારે તમામ મુદ્દે આપ્યા જવાબ, વિપક્ષ સંતુષ્ટ નહીં
સંસદ સંકુલમાં યોજાયેલી સર્વપક્ષીય બેઠકમાં, વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે ખાતરી આપી કે ઈરાન સાથે ભારતના સંબંધો હજુ પણ સારા છે
Published : March 25, 2026 at 10:32 PM IST
નવી દિલ્હી: બુધવારે સાંજે સંસદ સંકુલમાં અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઈરાન સાથે પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ અંગે ચર્ચા કરવા માટે એક સર્વપક્ષીય બેઠક યોજાઈ હતી. રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહની અધ્યક્ષતામાં આ બેઠકમાં કુલ આઠ કેન્દ્રીય મંત્રીઓ હાજર રહ્યા હતા, જેમાં ખાસ કરીને વિદેશ પ્રધાન એસ. જયશંકર, ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ, નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણ, સંસદીય બાબતોના પ્રધાન કિરેન રિજિજુ અને પેટ્રોલિયમ પ્રધાન હરદીપ સિંહ પુરીનો સમાવેશ થાય છે. વિદેશ સચિવે વિપક્ષને વિગતવાર બ્રીફિંગ પણ આપ્યું હતું. વિપક્ષનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા, સમાજવાદી પાર્ટીના ધર્મેન્દ્ર યાદવ, AIMIMના અસદુદ્દીન ઓવૈસી, CPI(M)ના જોન બ્રિટાસ અને અન્ય નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા.
બેઠક દરમિયાન, વિપક્ષે ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા, આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈની હત્યાની નિંદા કરવામાં સરકારની નિષ્ફળતા અંગે પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા હતા. ઓવૈસી અને ધર્મેન્દ્ર યાદવે પૂછ્યું હતું કે આ "અમાનવીય કૃત્ય" ની નિંદા કેમ કરવામાં આવી નથી. પાકિસ્તાનને સંડોવતા મધ્યસ્થી અંગેના પ્રશ્નનો વિદેશ પ્રધાન એસ. જયશંકરે કડક જવાબ આપ્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે, "ભારત દલાલ રાષ્ટ્ર બની શકે નહીં." જયશંકરે સ્પષ્ટતા કરી કે, 1981 થી, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઈરાન અને પોતાની વચ્ચે મધ્યસ્થી કરવા માટે પાકિસ્તાનનો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે
તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે ભારત ક્યારેય ચૂપ રહ્યું નથી - અમે સતત ટિપ્પણીઓ કરતા રહ્યા છીએ અને પ્રતિભાવો આપ્યા છે. જયશંકરે કહ્યું, "અમે બધાના સારા મિત્રો છીએ, પરંતુ અમે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે એવા સંબંધ જાળવીએ છીએ જેનાથી નક્કર લાભ થાય." વધુમાં, તેમણે ખાતરી આપી કે ઈરાન સાથે ભારતના સંબંધો હજુ પણ સારા છે.
બેઠક દરમિયાન, સરકારે કેટલાક આંકડા પણ રજૂ કર્યા જે દર્શાવે છે કે, કટોકટીના પગલે, 420,000 (આશરે 427,000) ભારતીયોને સુરક્ષિત રીતે સ્વદેશ પરત લાવવામાં આવ્યા છે. હાલમાં, ભારતીય ક્રૂ સભ્યોને લઈને 18 જહાજો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ફસાયેલા છે. દરેકને બહાર કાઢવાના પ્રયાસો ચાલુ છે; ચાર જહાજો પરત આવી ચૂક્યા છે અને પાંચ વધુ ટૂંક સમયમાં આવવાની અપેક્ષા છે.
આ બેઠક દરમિયાન ખાતર ઉત્પાદન અંગે પણ ગંભીર ચર્ચાઓ થઈ હતી. વિપક્ષે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં વિક્ષેપ ખાતરની આયાત પર પ્રતિકૂળ અસર કરી શકે છે, જેના કારણે ખેડૂતોને નુકસાન થઈ શકે છે. સરકારે જણાવ્યું હતું કે સ્થાનિક ઉત્પાદનમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે અને આયાત સ્ત્રોતોને વૈવિધ્યસભર બનાવવામાં આવ્યા છે. રશિયામાંથી તેલની આયાત હાલમાં કુલ આયાતના આશરે 20 ટકા છે, જે ઉર્જા સુરક્ષામાં ફાળો આપે છે. વિપક્ષે સંસદના બંને ગૃહો - લોકસભા અને રાજ્યસભામાં નિયમ 190 હેઠળ ઈરાન કટોકટી પર વિગતવાર ચર્ચાની પણ માંગ કરી હતી.
અર્થતંત્ર અંગે ઉઠાવવામાં આવેલા પ્રશ્નોના જવાબમાં, જયશંકરે જણાવ્યું હતું કે સરકારે પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે નિયંત્રણમાં રાખી છે. પ્રતિક્રિયા આપતા, કિરેન રિજિજુએ ખાતરી આપી હતી કે દરેક ભારતીય નાગરિકની સલામતી અને સુરક્ષા સરકારની સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે. બેઠકમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વચ્ચે થયેલી વાતચીતનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો, જે દરમિયાન ભારતે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે તે યુદ્ધ ઇચ્છતું નથી.
સરકારે તમામ રાજકીય પક્ષોને તેમના સહયોગ માટે અપીલ કરી હતી, તેમને ખાતરી આપી હતી કે તે ભારતીય નાગરિકોની સલામતી, ઉર્જા સુરક્ષા અને આર્થિક સ્થિરતા પર નજીકથી નજર રાખી રહી છે.
આ બેઠક એવા સમયે થઈ હતી જ્યારે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં તણાવને કારણે વૈશ્વિક વેપાર, ઑઈલ અને ગેસ પુરવઠો અને ખાતર ઉત્પાદન પ્રભાવિત થઈ રહ્યું છે. "બ્રોકર નેશન" ટિપ્પણી પર ભાર મૂકતા, વિપક્ષે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ભારતની સ્વતંત્ર અને સંતુલિત વિદેશ નીતિને જાળવી રાખવી જોઈએ. આ બેઠક સૌહાર્દપૂર્ણ હતી, છતાં પ્રશ્નોથી ભરેલી હતી. હવે જોવાનું બાકી છે કે નિયમ 190 હેઠળ સંસદના બંને ગૃહોમાં ચર્ચા ક્યારે અને કેવી રીતે થાય છે.
આ મુદ્દા પર ETV સાથે વાત કરતા, સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ ધર્મેન્દ્ર યાદવે જણાવ્યું હતું કે સરકારે ઉઠાવવામાં આવેલા બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા છે, પરંતુ જવાબો સંતોષકારક નથી. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે તેઓએ એ પ્રશ્ન પણ ઉઠાવ્યો હતો કે ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા અલી ખામેનેઈની હત્યા બાદ ભારતે શા માટે કોઈ શોક વ્યક્ત કર્યો નથી. તેમણે નોંધ્યું હતું કે સરકાર આ ચોક્કસ પ્રશ્નનો સંતોષકારક જવાબ આપવામાં નિષ્ફળ રહી છે.
