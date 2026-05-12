NEET-UG પરીક્ષા રદ મામલે વિપક્ષે સાધ્યું સરકાર પર નિશાન, કોંગ્રેસ, AAP અને AIMIMના નેતાઓએ સરકારને લીધી આડે હાથ
પેપર લીકના કારણે NEET-UG 2026 પરીક્ષા રદ કરવાનો NTAએ નિર્ણય લીધો છે, જેના પર વિપક્ષે ભાજપ સરકાર સામે નિશાન સાધ્યું છે.
By ANI
Published : May 12, 2026 at 4:06 PM IST|
Updated : May 12, 2026 at 5:11 PM IST
હૈદરાબાદ: પેપર લીકના કારણે NEET-UG 2026 પરીક્ષા રદ કરવાનો નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજેન્સી (NTA)એ નિર્ણય લીધો છે, જેના પગલે વિદ્યાર્થીઓમાં ચિંતાની લાગણી જન્મી છે. 3 મે, 2026ના રોજ યોજાયેલી NEET (UG) 2026 પરીક્ષા રદ કરવાનો અને નવી પરીક્ષા લેવા માટે નવી તારીખે ફરીથી પરીક્ષા લેવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ ઉપરાંત આ મામલે સીબીઆઈને તપાસ સોંપાઈ છે.
કેટલાંક વિદ્યાર્થી સંગઠનો સરકાર સામે આ મુદ્દાને લઈને વિરોધ સાથે પોતાનો રોષ ઠાલવી રહ્યાં છે, ત્યારે આ મામલે રાજકારણ પણ ગરમાયું છે. વિપક્ષના નેતાઓએ ભાજપ સરકાર સામે પેપર લીકના મામલે નિશાન સાધ્યું છે, અને જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે.
#WATCH हैदराबाद, तेलंगाना: पेपर लीक के आरोपों के चलते NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द होने पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, " उस कानून का क्या हुआ जिसे आपने संसद में सख्त सज़ा का वादा करते हुए, निर्णायक कार्रवाई करने की कसम खाते हुए और कई तरह के आश्वासन देते हुए बनाया था? तो… pic.twitter.com/HPNllUsuWS— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 12, 2026
આ મામલે વડાપ્રધાને જવાબ આપવો: ઓવૈસી
પેપર લીકના કારણે નીટ યુજી 2026ની પરીક્ષા રદ્ કરાતા વિપક્ષના નેતાઓએ સરકાર સામે નિશાન સાધ્યું છે. AIMIMના અધ્યક્ષ અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ કહ્યું, " તે કાયદાનું શું થયું જેને આપે સંસદમાં કડક સજાનું વચન આપતા, નિર્ણાયક કાર્યવાહીના સોગંધ ખાધા હતા અને અનેક પ્રકારનું આશ્વાસન આપીને બનાવ્યો હતો? તો, પેપર લીક કેવી રીતે થયું? છેલ્લા 1-2 વર્ષથી ખંતપૂર્વક તૈયારી કરી રહેલા અને જેમના માતા-પિતાએ કોચિંગ સેન્ટરો પર લાખો રૂપિયા ખર્ચ્યા છે. તેવા ગરીબ વિદ્યાર્થીઓ વિશે વિચારો જે NEET પરીક્ષા પાસ કરવાનું સ્વપ્ન જુએ છે. ભાજપે આનો જવાબ આપવો પડશે. વડા પ્રધાને આનો જવાબ આપવો પડશે..."
#WATCH NEET-UG 2026 परीक्षा के पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द होने पर, AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, " ... यह पहली बार नहीं है जब neet परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। ऐसा चार बार हो चुका है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें मिलीभगत और राजनीतिक संरक्षण शामिल है। इस देश… pic.twitter.com/MWE0Qj1VS3— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 12, 2026
જે લોકો પરીક્ષા પણ યોગ્ય રીતે લઈ શકતા નથી તેઓ સરકાર કેવી રીતે ચલાવે છે: કેજરીવાલ
પેપર લીકના આરોપો વચ્ચે NEET-UG 2026 ની પરીક્ષા રદ કરવા પર, AAP ના રાષ્ટ્રીય કન્વીનર અરવિંદ કેજરીવાલે કહ્યું, "... આ પહેલી વાર નથી જ્યારે NEET પરીક્ષાનું પેપર લીક થયું હોય. આવું ચાર વખત બન્યું છે. આનો સીધો અર્થ એ છે કે તેમાં મિલીભગત અને રાજકીય આશ્રય સામેલ છે. આ દેશમાં શું ચાલી રહ્યું છે? જે લોકો પરીક્ષા પણ યોગ્ય રીતે લઈ શકતા નથી તેઓ સરકાર કેવી રીતે ચલાવી શકે ? આ સંપૂર્ણ મિલીભગતનો મામલો છે. મારી સહાનુભૂતિ ઉમેદવારો સાથે છે. હું તેમને કહેવા માંગુ છું કે આ સરકાર ફક્ત 'લોક આંદોલન' ની ભાષા સમજે છે, અને કેજરીવાલ તેમની સાથે છે."
#WATCH दिल्ली: कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द होने पर कहा, " 9-10 दिन हो गए हैं। जब सभी तथ्य और खुलासे सामने आए तो सरकार को मजबूर होकर इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा। सवाल यह उठता है कि पेपर लीक पहली बार नहीं हो रहा है। 22 लाख बच्चों ने बहुत त्याग और तपस्या के… pic.twitter.com/pkPJ90c5RK— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 12, 2026
આ પેપર લીકમાં એક મોટો માફિયા છે: સચિન પાયલટ
કોંગ્રેસ નેતા સચિન પાયલોટે NEET-UG 2026ની પરીક્ષા રદ કરવા પર કહ્યું, "9-10 દિવસ થઈ ગયા છે. જ્યારે બધી હકીકતો અને ખુલાસાઓ સામે આવ્યા, ત્યારે સરકારને આ પરીક્ષા રદ કરવાની ફરજ પડી. પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે આ પહેલી વાર નથી કે, પેપર લીક થઈ રહ્યું છે. 22 લાખ વિદ્યાર્થીઓએ ખૂબ જ મહેનત અને ત્યાગ સાથે આ પેપર માટે તૈયારી કરી હતી. આ પેપર લીકમાં એક મોટો માફિયા છે. આવું વારંવાર કેમ થઈ રહ્યું છે સરકારે તેનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. સરકારે સુશાસન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું પડશે. આ સંજોગોમાં, દેશના યુવાનો બેરોજગાર છે. સરકારે તેના વિશે કંઈક કરવું પડશે."
#WATCH दिल्ली: AAP नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, " neet की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। प्रधानमंत्री मोदी को सोचना चाहिए कि क्या वे उन बच्चों के माता-पिता के लिए जवाबदेह हैं या नहीं?... पिछली बार जिन्होंने पेपर लीक करवाया था, वे आज बाहर क्यों हैं? मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहता हूं… pic.twitter.com/F9FsOsJw3G— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 12, 2026
છેલ્લે જેમણે પેપર લીક કરાવ્યું હતું તેઓ આજે બહાર કેમ છે ? સિસોદીયા
AAP નેતા મનીષ સિસોદિયાએ કહ્યું, "NEET પરીક્ષા રદ કરવી પડી. વડાપ્રધાન મોદીએ વિચારવું જોઈએ કે શું તેઓ તે બાળકોના માતા-પિતા પ્રત્યે જવાબદાર છે કે નહીં?. છેલ્લે જેઓએ પેપર લીક કરાવ્યું હતું તેઓ આજે કેમ બહાર છે? હું વડાપ્રધાન મોદીને કહેવા માંગુ છું કે આ 22 લાખ બાળકો દેશની યુવા પેઢી છે. આ લોકો ઝેનજી છે..."
#WATCH दिल्ली: दिल्ली AAP अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, " पिछले कई सालों से हम सुन रहे हैं कि neet परीक्षा जिसमें 24-25 लाख बच्चे हिस्सा लेते हैं वो पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक करने वाले गिरोहों को क्या सजा दी जाती वो मैंने कभी अखबारों में नहीं पढ़ा है। कभी भाजपा ने प्रेस… pic.twitter.com/JHNGGXp4HQ— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 12, 2026
પેપર લીક કરનારાઓને સજા મળી હોય એવું ક્યારેય સાંભળ્યું નથી: સૌરભ ભારદ્વાજ
દિલ્હી AAP પ્રમુખ સૌરભ ભારદ્વાજે જણાવ્યું હતું કે, "છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી, આપણે સાંભળી રહ્યા છીએ કે NEET પરીક્ષા, જેમાં 24 થી 25 લાખ વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લે છે, તેના પેપર લીક થઈ રહ્યા છે. મેં ક્યારેય અખબારોમાં પેપર લીક કરવામાં સામેલ ગેંગને આપવામાં આવેલી સજા વિશે વાંચ્યું નથી. ભાજપે ક્યારેય પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને જાહેરાત કરી નથી કે તેમણે તેમના પર PMLA લાદ્યો છે, અને તેઓ છ વર્ષથી જેલમાં છે. તેમને ક્યા અધિકારીઓ અને રાજકારણીઓનું રક્ષણ મળ્યું કે તેમના સુધી પેપર પહોંચ્યું, આ અંગેનો ક્યારેય પણ ખુલાસો થયો નથી. આ સૂચવે છે કે આવી ગેરરીતિઓ સરકારી રક્ષણ હેઠળ ફૂલીફાલી રહી છે. સુપ્રીમ કોર્ટના 2024 ના નિર્ણયમાં વારંવાર પરીક્ષા ફરીથી યોજવાની વિનંતી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ કોર્ટે ઇનકાર કર્યો હતો. જેમણે પેપર ખરીદ્યું હતું તેઓ હવે MBBS ના ત્રીજા વર્ષમાં પહોંચી ગયા છે."
#WATCH जयपुर: NEET-UG 2026 परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द किए जाने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा, " यह समझ से बाहर है कि 3 तारीख को परीक्षा ली गई थी और छात्रों ने 3,4 तारीख को ही शिकायत की थी कि पेपर लीक हुआ था... यह समझ से बाहर है कि क्या कारण… pic.twitter.com/6MIVsiDGk2— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 12, 2026
એ વાત સમજાતી નથી કે FIR કેમ નોંધવામાં આવી નથી? અશોક ગહેલોત
પેપર લીકના આરોપો બાદ NEET-UG 2026ની પરીક્ષા રદ કરવા અંગે કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા અશોક ગેહલોતે કહ્યું, "એ વાત સમજાતી નથી કે પરીક્ષા 3 તારીખે લેવામાં આવી હતી અને વિદ્યાર્થીઓએ ફક્ત 3 અને 4 તારીખે જ પેપર લીક થવાની ફરિયાદ કરી હતી... એ વાત સમજાતી નથી કે FIR કેમ નોંધવામાં આવી નથી?... હવે પ્રશ્ન એ છે કે 2024, 2025 અને 2026 માં સતત ત્રણ વર્ષ સુધી પેપર લીક થયું છે... આપણી યુવા પેઢી આનાથી ખૂબ જ દુઃખી છે... આ એક મોટો પડકાર છે. આપણે એ શોધવું જોઈએ કે આખરે આ સમસ્યાનો ઉકેલ શું હોવો જોઈએ. આ ખૂબ જ દુઃખદ ઘટના છે ."
#WATCH जयपुर, राजस्थान: NEET-UG 2026 परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द किए जाने पर कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने कहा, " आज जिस neet परीक्षा को स्थगित किया गया है, उसके बारे में पुलिस को पहले ही शिकायतें मिली थीं, लेकिन उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया... राजस्थान… pic.twitter.com/trlpzkR9W8— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 12, 2026
પોલીસને પહેલેથી જ ખબર હતી: ટીકારામ જુલી
પેપર લીકના આરોપો બાદ NEET-UG 2026 ની પરીક્ષા રદ કરવા અંગે કોંગ્રેસના નેતા ટીકારામ જુલીએ કહ્યું, "આજે જે NEET પરીક્ષાને સ્થગિત કરવામાં આવી છે, તેના વિશે પોલીસને અગાઉથી જ આ અંગે ફરિયાદો મળી હતી, પરંતુ તેમણે તેના પર ધ્યાન ન આપ્યું. રાજસ્થાન પોલીસે આ કેસમાં FIR કેમ નોંધી નહીં અને તેને પેપર લીક કેમ ન માન્યું? આની તપાસ ન્યાયતંત્રની દેખરેખ હેઠળ થવી જોઈએ... પેપર માફિયાઓનું નેટવર્ક દેશભરમાં ફેલાયેલું છે"
#WATCH जयपुर: NEET-UG 2026 परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द किए जाने पर राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, " सरकार की संवेदनशीलता देखिए, जब यह बात सामने आई कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया है और 320 में से 120 सवाल असली प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं, तो सरकार… pic.twitter.com/CvAZxjaXNd— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 12, 2026
દોષી કોઈ પણ હોય બચી શકશે નહી: કિરોડીલાલ મીણા
પેપર લીકના આરોપો બાદ NEET-UG 2026 ની પરીક્ષા રદ કરવા અંગે રાજસ્થાનના મંત્રી કિરોડી લાલ મીણાએ કહ્યું, "સરકારની સંવેદનશીલતા જુઓ. જ્યારે એ વાત સામે આવી કે પરીક્ષાનું પેપર લીક થયું છે અને 320 માંથી 120 પ્રશ્નો મૂળ પ્રશ્નપત્ર સાથે મેળ ખાય છે, ત્યારે સરકારે તાત્કાલિક પરીક્ષા રદ કરી અને CBI તપાસનો આદેશ આપ્યો. જે કોઈ દોષિત ઠરે છે, પછી ભલે તે કેરળનો હોય કે સીકરનો, તે કાયદાના ચુંગાલમાંથી બચી શકશે નહીં..."