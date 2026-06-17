'તમામ સાંસદ અમારી સાથે, જેને જવું હોય તે જઇ શકે છે'- પક્ષપલટાના સમાચાર વચ્ચે સંજય રાઉત
સંજય રાઉતે કહ્યું કે મહારાષ્ટ્રના લોકો પક્ષ બદલનારા કોઇપણ સાંસદને છોડશે નહીં. પત્રકારોને સંબોધતા રાઉતે કહ્યું કે, આ ઓપરેશન ટાઇગર છે.
Published : June 17, 2026 at 2:13 PM IST
નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ બંગાળની તૃણમૂલ કોંગ્રેસમાં બળવા બાદ હવે મહારાષ્ટ્રમાં શિવસેના ઉદ્ધવ જૂથ તરફથી પણ આવા જ સમાચાર આવી રહ્યા છે. શિવસેના (ઉદ્ધવ જૂથ)માં ભાગલા પડવાના અહેવાલ હતા પરંતુ હવે તેમાં નવો વળાંક આવ્યો છે. મળતી માહિતી અનુસાર, શિવસેનાના ઉદ્ધવ જૂથના બે સાંસદોએ પક્ષ બદલવાનો ઇનકાર કર્યો છે. આ સાંસદોએ કહ્યું કે તેઓ ક્યાંય જતા નથી અને તેઓ માત્ર ઉદ્ધવ ઠાકરે સાથે જ છે.
શિવસેનાના રાજ્યસભા સભ્ય સંજય રાઉતે પ્રેસ કોન્ફરન્સ દ્વારા કહ્યું હતું કે હું માનું છું કે અમારી પાર્ટીના તમામ સાંસદો અમારી સાથે છે. તેમણે કહ્યું કે અમે તમામ સાંસદો સાથે વાત કરી છે. તેમણે કહ્યું કે સાંસદોએ શપથ લીધા હતા કે શિવસેના તેમની માતા છે અને તેઓ ક્યાંય જવાના નથી. તેમણે કહ્યું કે જો કોઇ સાંસદ જવા માંગે છે તો તે જઇ શકે છે પરંતુ તેણે રાજીનામું આપીને જવું પડશે.
#WATCH | Delhi | Amid speculations of split in Shiv Sena UBT, party MP Sanjay Raut says, " if anyone wants to go, they can resign and leave. if such reports emerge about our mps, then they should refute them. this time, the people of maharashtra will not remain silent." pic.twitter.com/5UljgWOu0O— ANI (@ANI) June 17, 2026
સંજય રાઉતે કહ્યું કે મહારાષ્ટ્રના લોકો પક્ષ બદલનારા કોઇપણ સાંસદને છોડશે નહીં. પત્રકારોને સંબોધતા રાઉતે કહ્યું કે, આ ઓપરેશન ટાઇગર છે. આ પહેલા શિવસેના ઉદ્ધવ જૂથના લોકસભા સાંસદ અરવિંદ સાવંત, ચીફ વ્હીપ અનિલ દેસાઈ અને નાસિકના સાંસદ રાજાભાઈ સંજય રાઉતના ઘરે પહોંચ્યા હતા. ઓપરેશન ટાઈગર અંગે સંજય રાઉતે કહ્યું કે મંગળવારે રાત્રે લગભગ 15-15 કરોડ રૂપિયા આ સાંસદોના ઘરે પહોંચી ગયા છે.
#WATCH | Delhi | Amid speculations of a split in Shiv Sena UBT, party MP Sanjay Raut says, " i have information that rs 15 crore each was delivered to the mps, after which they boarded charter flights from three places, including nanded and pune. we have issued a whip for the… pic.twitter.com/s50XxiJV3E— ANI (@ANI) June 17, 2026
સંજય રાઉતે સોશિયલ મીડિયા X પર એક પોસ્ટ શેર કરતા લખ્યુ કે, અપના સપના મની-મની! સંજય રાઉતે કહ્યું કે મને જાણકારી મળી છે કે સાંસદોને 15-15 કરોડ રૂપિયા આપવામાં આવ્યા છે, તે બાદ તે નાંદેડ અને પૂણે સહિત ત્રણ જગ્યાએ ચાર્ટર ફ્લાઇટમાં રવાના થયા હતા. અમે કાલે પાર્લિયામેન્ટરી પાર્ટી મીટિંગ માટે વ્હિપ જાહેર કર્યું છે. બીજી તરફ શિવસેનાના લોકસભા સાંસદ અરવિંદ સાવંતે કહ્યું કે મેં બંધારણની સુરક્ષા માટે લોકસભા સ્પીકર ઓમ બિરલાને પત્ર લખ્યો છે. હજુ સુધી, કોઇ પણ પાર્ટી નેતાએ અમને નથી જણાવ્યું કે તે જઇ રહ્યા છે.
#WATCH | Delhi | Amid speculations of a split in Shiv Sena UBT, party MP Arvind Sawant says, " i have written to lok sabha speaker om birla over safeguarding the constitution. until now, no party leader has told us that they are leaving." pic.twitter.com/enmDoCctGV— ANI (@ANI) June 17, 2026
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, શિવસેના (UBT) સાંસદ રાજાભાઉ વાજે અને સંજય પાટિલ નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેના જૂથમાં જોડાવાના અહેવાલ હતા; જોકે, બંને સાંસદોએ બુધવારે આ અટકળોને ફગાવી દીધી હતી. શિવસેના (UBT)ના લોકસભામાં નવ સાંસદ છે. પક્ષપલટા વિરોધી કાયદા હેઠળ, સાત સાંસદોનું સમર્થન જરૂરી છે. ઉદ્ધવ ઠાકરે દ્વારા બોલાવવામાં આવેલી બેઠકમાં ચાર જ સાંસદ પહોંચ્યા હતા. તે બાદ પાર્ટીમાં પક્ષ પલટાની અફવાને વેગ મળ્યો હતો.
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