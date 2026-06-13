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ઓમાન નજીક 'લિયાકી ફ્રીડમ' ટેન્કર પર હુમલાનો દાવો ખોટો, MEAએ કહ્યું, તમામ ભારતીય નાવિકો સુરક્ષિત

જહાજના માસ્ટર સાથે વાત કર્યા બાદ મંત્રાલયે પુષ્ટિ આપી કે ક્રૂ મેમ્બર્સ સુરક્ષિત છે.

પ્રતિકાત્મક તસ્વીર
પ્રતિકાત્મક તસ્વીર (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 13, 2026 at 12:51 PM IST

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નવી દિલ્હી : વિદેશ મંત્રાલય (MEA)એ શનિવારે ઓમાનના દરિયાકાંઠે ભારતીય ક્રૂ ધરાવતા ટેન્કર MT Liaki Freedom પર હુમલો થયાના અહેવાલોને નકારી કાઢ્યા છે. આ અહેવાલો સામે આવતા વિસ્તારમાં તાજેતરમાં બનેલી સમાન ઘટનાઓને લઈને નવી ચિંતા ઊભી થઈ હતી.

ANIના અહેવાલ મુજબ, મંત્રાલયે જહાજના માસ્ટર સાથે વાતચીત કર્યા બાદ સ્પષ્ટતા કરી કે તમામ ક્રૂ સભ્યો સુરક્ષિત છે. આ સ્પષ્ટતા એવા સમયે આવી છે જ્યારે કેટલાક મીડિયા અહેવાલોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે ઓમાન નજીક Liaki Freedom પર રાત્રે થયેલા હુમલામાં ભારતીય નાવિકોના મોત થયા છે.

MEAએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે Liaki Freedom જહાજના માસ્ટર સાથે વાત કરી છે, જેમણે પુષ્ટિ કરી છે કે તમામ ક્રૂ સભ્યો સુરક્ષિત છે અને ફેલાવવામાં આવી રહેલી માહિતી ખોટી છે."

આ અહેવાલોને લઈને MEAએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "અમે Liaki Freedomના માસ્ટર સાથે વાત કરી છે અને તેમણે ખાતરી આપી છે કે તમામ ક્રૂ સભ્યો સુરક્ષિત છે તેમજ આ અંગે ફેલાતી માહિતી ખોટી છે." Vesseltracker.com અનુસાર, Liaki Freedom માર્શલ આઇલેન્ડ્સના ધ્વજ હેઠળ નોંધાયેલ ટેન્કર છે.

MEAની ફેક્ટ-ચેક યુનિટે પણ આ દાવાઓને ફેક ગણાવ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પોસ્ટ કરતાં MEA Fact Checkએ કહ્યું, "ફેક ન્યૂઝ એલર્ટ! સોશિયલ મીડિયા પર ફેલાવવામાં આવતા આવા ખોટા અને આધારવિહોણા દાવાઓથી સાવચેત રહો." આ પોસ્ટમાં "એક સપ્તાહમાં ભારતીય ક્રૂ ધરાવતા ટેન્કર પર ચોથો અમેરિકી હુમલો, MT Liaki Freedom ઓમાન નજીક નિશાન બન્યું, ચાર નાવિકોના મોત" જેવા દાવાને ખોટો ગણાવવામાં આવ્યો હતો.

આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ એવા સમયે સામે આવ્યો છે જ્યારે છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં આ વિસ્તારમાં વેપારી જહાજો પર હુમલા અને અવરોધોની શ્રેણી જોવા મળી છે. દરમિયાન, શનિવારે વહેલી સવારે વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે જણાવ્યું હતું કે તેમણે અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી માર્કો રુબીયો સાથે વાત કરી હતી અને ખાડી વિસ્તારમાં અમેરિકી નૌકાદળના હુમલાઓમાં ત્રણ ભારતીય નાવિકોના મોત મુદ્દે ભારતનો કડક વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.

જયશંકરે સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું, "આજે સાંજે મેં અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી માર્કો રૂબિયો સાથે વાત કરી. ખાડી વિસ્તારમાં અમેરિકી નૌકાદળના હુમલાઓમાં ત્રણ ભારતીય નાવિકોના મોત મુદ્દે ભારતનો કડક વિરોધ મેં પુનરાવર્તિત કર્યો. વેપારી જહાજો સામે આવા જીવલેણ પગલાં ન્યાયસંગત નથી."

તેમની આ ટિપ્પણી ખાડી-એ-ઓમાનમાં વેપારી ટેન્કર એમ. ટી સ્ટેબલો પર થયેલા અમેરિકી સૈન્ય હુમલા બાદ આવી હતી, જેમાં ત્રણ ભારતીય નાવિકોના મોત થયા હતા. 24 ભારતીય ક્રૂ સભ્યોમાંથી 21ને બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે અન્ય ત્રણના મોતની પુષ્ટિ થઈ હતી.

શુક્રવારે MEAએ અમેરિકાના ચાર્જ ડી અફેર્સ જેસન મીક્સને વાત કરીને ઓમાનના દરિયાકાંઠે વેપારી જહાજો પર થતા સતત હુમલાઓ સામે નવી દિલ્હીની કડક વાંધાની નોંધ કરાવી હતી. તાજેતરના આવા હુમલાઓમાં ત્રણ ભારતીય નાવિકોના જીવ ગયા હોવાથી ભારતે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ નજીક વેપારી જહાજો પર થતા હુમલાઓ અંગે “કડક વિરોધ” નોંધાવ્યો છે.

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TAGGED:

INDIAN SHIP ATTACK
STRAIT OF HORMUZ
MT LIAKI FREEDOM
IRAN WAR
MEA

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