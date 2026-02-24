ઝારખંડના ચતરામાં મોટી વિમાન દુર્ઘટના, રાંચીથી દિલ્હી જતી એર એમ્બ્યુલન્સ ક્રેશ થતા તમામ 7 લોકોના મોત
રાંચીથી દિલ્હી જતી એર એમ્બ્યુલન્સ (વિમાન) ક્રેશ થતા તેમાં સવાર તમામ સાત લોકોના મોત થયા છે.
Published : February 24, 2026 at 7:25 AM IST
રાંચી: ઝારખંડના ચતરા જિલ્લામાં સિમરિયા નજીક સોમવાર સાંજે રાંચીથી દિલ્હી જતી એર એમ્બ્યુલન્સ (વિમાન) ક્રેશ થતા તેમાં સવાર તમામ સાત લોકોના મોત થયા છે. રાજ્ય સરકારના એક અધિકારીએ આ માહિતી આપી હતી.
રેડબર્ડ એરવેઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા સંચાલિત એરક્રાફ્ટે રાંચી એરપોર્ટથી સાંજે 7.11 વાગ્યે ઉડાન ભરી હતી અને તેના થોડા સમય બાદ જ આ દુર્ઘટના બની હતી.
ચતરાના ડેપ્યુટી કમિશનર કીર્તિશ્રી જીએ જણાવ્યું હતું કે, "એર એમ્બ્યુલન્સમાં સવાર તમામ સાત લોકોના મોત થયા છે. આ વિમાન રાંચીથી દિલ્હી જતું હતું. એરક્રાફ્ટ સાંજે 7.30 વાગ્યે ગુમ થયું હતું અને તે સીમરિયાના બારીઆતુ પંચાયત વિસ્તારમાં ક્રેશ થયું હતું. દુર્ઘટનાસ્થળ જંગલની અંદર આવેલું છે."
SDPO શુભમ ખંડેલવાલે PTIને જણાવ્યું હતું કે વિમાનમાં સવાર તમામ સાત લોકોના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે, તેમની ઓળખ કેપ્ટન વિવેક વિકાસ ભગત, કેપ્ટન સવરાજદીપ સિંહ, સંજય કુમાર, ડૉ. વિકાસ કુમાર ગુપ્તા, સચિન કુમાર મિશ્રા, અર્ચનાદેવી અને ધૂરૂ કુમાર તરીકે કરવામાં આવી છે.
DGCAની વેબસાઇટ અનુસાર, દિલ્હી સ્થિત નોન-શિડ્યુલ્ડ ઓપરેટર રેડબર્ડ પાસે તેના કાફલામાં છ વિમાન છે, જેમાં ક્રેશ થયેલ વિમાનનો પણ સમાવેશ થાય છે.
રાંચીની દેવકમલ હોસ્પિટલના CEO અનંત સિંહાએ PTIને જણાવ્યું હતું કે, "એક દર્દી દ્વારા એર એમ્બ્યુલન્સની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. લાતેહાર જિલ્લાના ચંદવાના રહેવાસી, સંજય કુમાર (41)ને 16 ફેબ્રુઆરીના રોજ 65 ટકા દાઝી ગયેલા શરીર સાથે હોસ્પિટલ લાવવામાં આવ્યા હતા, હોસ્પિટલમાં તેમની સારવાર ચાલતી હતી. પરિવારના સભ્યોએ તેમને વધુ સારી સારવાર મળે તે માટે દિલ્હી લઇ જવાનું નક્કી કર્યું હતું. સોમવારે એર એમ્બ્યુલન્સની વ્યવસ્થા કરી હતી. દર્દી સાંજે આશરે 4.30 વાગ્યે હોસ્પિટલથી દિલ્હી માટે રવાના થયા હતા."
ઝારખંડના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને ભાજપના નેતા ચંપાઇ સોરેને X પર પોસ્ટ કરતા કહ્યું, 'તેઓ ક્રેશના સમાચારથી ખૂબ જ દુ:ખી છે. હું મારંગ બુરૂ (આદિવાસી દેવતા)ને પ્રાર્થના કરૂં છું કે વિમાનમાં સવાર તમામ મૃતકોના પરિવારને આ મુશ્કેલ સમયમાં હિમ્મત આપે.
આ પહેલા રાંચી એરપોર્ટના ડાયરેક્ટર વિનોદ કુમારે PTIને જણાવ્યું હતું કે વિમાનના ટેકઓફની આશરે 20 મિનિટ બાદ એર ટ્રાફિક કંટ્રોલ સાથે સંપર્ક તૂટી ગયો હતો, તેમણે કહ્યું કે, ખરાબ હવામાન ક્રેશનું કારણ હોઇ શકે છે પરંતુ અસલી કારણ તપાસ બાદ જ ખબર પડશે.
DGCAએ એક નિવેદનમાં કહ્યું, "23.02.2026ના રેડબર્ડ એરવેઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ બીચક્રાફ્ટ C90 એરક્રાફ્ટ VT-AJV, જે રાંચી-દિલ્હી સેક્ટર પર મેડિકલ ઇવેક્યુએશન (એર એમ્બ્યુલન્સ) ફ્લાઇટ ઓપરેટ કરી રહ્યું હતું તે ઝારખંડના ચતરા જિલ્લાના કસારિયા પંચાયતમાં ક્રેશ થયું છે જેમાં બે ક્રૂ મેમ્બર સહિત સાત લોકો સવાર હતા. વિમાને રાંચીથી 7:11 વાગ્યે ઉડાન ભરી હતી અને 7:34 વાગ્યે કોલકાતા સાથે સંપર્ક સ્થાપિત થયા પછી વારાણસીથી લગભગ 100 એનએમ દક્ષિણ-પૂર્વમાં વિમાનનો કોલકાતા સાથે સંપર્ક તૂટી ગયો હતો."
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, જિલ્લા વહીવટીતંત્રની શોધ અને બચાવ ટીમ પહેલાથી જ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઇ હતી અને એરક્રાફ્ટ અકસ્માત તપાસ બ્યુરો (AAIB)ની ટીમ પણ રવાના કરવામાં આવી છે.
