બે માથા, ચાર હાથ અને ચાર પગ સાથે બાળકનો જન્મ, માતાનું મોત
આ સ્થિતિ 'જોડાયેલા જોડિયા' બાળકોની શ્રેણીમાં આવે છે, જે લાખોમાં એક વખત જોવા મળે છે.
Published : March 21, 2026 at 11:16 AM IST
અલીગઢ: સાસની ગેટ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલી જિલ્લા મહિલા હોસ્પિટલમાં, એક મહિલાએ બે માથા, ચાર પગ અને ચાર હાથવાળા જોડિયા બાળકોને જન્મ આપ્યો. બંને નવજાત શિશુઓના ધડ એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે. સ્થાનિક લોકો આ ઘટનાને ચમત્કાર ગણાવી રહ્યા છે. જોકે, ડિલિવરી પછી તરત જ મહિલાનું મૃત્યુ થયું. નવજાત શિશુઓ સ્થિર સ્થિતિમાં હોવાનું જાણવા મળ્યું છે, અને ડોકટરોએ તેને અત્યંત દુર્લભ કેસ ગણાવ્યો છે.
અલીગઢના સાસની ગેટ વિસ્તારના બિહારી નગરના રહેવાસી આકાશ કુમારે પ્રસૂતિ પીડાને કારણે તેમની પત્ની નીરુને જિલ્લા મહિલા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાવી હતી. પ્રસૂતિ માટે સિઝેરિયન સેક્શનની સલાહ આપી. સ્ત્રીરોગ નિષ્ણાંત ડૉ. મેઘાએ ઓપરેશન કર્યું અને જોડિયા બાળકો જન્મ્યા, પરંતુ બાળકોને પરસ્પર જોડેલા જોઈને સૌ કોઈ ચોંકી ગયા. બંને બાળકનું ધડ પરપસ્પર જોડાયેલું છે, જોકે તેમના માથા અલગ હતા, ચાર હાથ અને ચાર પગ અલગ-અલગ છે.
જિલ્લા મહિલા હોસ્પિટલના સીએમએસ ડૉ. મોહમ્મદ તૈયબ ખાને જણાવ્યું હતું કે, બાળકોની સ્થિતિ જોયા પછી, માતાને પોસ્ટપાર્ટમ સાયકોસિસને કારણે ભારે આઘાત લાગ્યો હતો, જેના કારણે તેની સ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ ગઈ હતી. માતાને તાત્કાલિક જેએન મેડિકલ કોલેજમાં રિફર કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તેના પરિવારે તેને ક્વારસીની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા હતા, જ્યાં સારવાર દરમિયાન તેનું મૃત્યુ થયું હતું. જોકે, નવજાત શિશુઓ સ્વસ્થ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
ગાયનેકોલોજિસ્ટ ડૉ. ચંચલ વાર્શ્નેયે જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે ફળદ્રુપ ઇંડા સંપૂર્ણપણે વિભાજીત થવામાં નિષ્ફળ જાય છે (ગર્ભાધાન 13 થી 17 દિવસની વચ્ચે થાય છે) ત્યારે આ પ્રકારે જોડાયેલા જોડિયા બાળકોનો જન્મ થાય છે. જોકે, આ સ્થિતિ અત્યંત દુર્લભ અને સંવેદનશીલ પણ હોય છે. આ સ્થિતિ જોડાયેલા જોડિયા (કંઝૉઈન્ડ ટ્વિન્સ) બાળકોની શ્રેણીમાં આવે છે, જે લાખોમાં એક હોય છે.
બીજી તરફ જોડિયા બાળકોનો જન્મ આ વિસ્તારમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર આ જોડિયા બાળકોનો એક વીડિયો પણ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. તબીબી રીતે, આ અત્યંત દુર્લભ માનવામાં આવે છે. પરિવાર પણ જોડિયા બાળકોના જન્મથી અસંમજસ સ્થિતિમાં મુકાયો છે, તો આ બાળકની માતાથી પરિવારમાં ગમગીની ફેલાઈ ગઈ છે.