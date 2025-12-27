ETV Bharat / bharat

પાકિસ્તાની પ્રેમિકાના પ્રેમ માટે યુપીના યુવાને સરહદ ઓળંગી, એક વર્ષ રહ્યો દુશ્મન દેશની જેલ, હવે થશે વતન વાપસી

અલીગઢના ખિટકારી ગામનો રહેવાસી બાદલ બાબુ સપ્ટેમ્બર 2024 માં ફેસબુક દ્વારા પાકિસ્તાની મહિલા સના રાનીના સંપર્કમાં આવ્યો.

પાકિસ્તાની પ્રેમિકાના પ્રેમ માટે યુપીના યુવાને સરહદ કરી પાર
પાકિસ્તાની પ્રેમિકાના પ્રેમ માટે યુપીના યુવાને સરહદ કરી પાર (બાદલબાબુના પરિવાર તરફથી)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 27, 2025 at 2:01 PM IST

અલીગઢ: જ્યારે અલીગઢના બાદલ બાબુએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ફેસબુક દ્વારા પાકિસ્તાનની સના રાની સાથે વાતચીત કરવાનું શરૂ કર્યું, અને આ નાની વાતચીતો પ્રેમમાં પરિણમી, ત્યારે તેણે ઘણા સપના જોયા. આ સપનાઓને પૂર્ણ કરવા માટે બાદલે દરેક સરહદ પાર કરવાનો સંકલ્પ કર્યો.

પોતાના પ્રેમને શોધવા અને પામવા માટે, બાદલે ગેરકાયદે સરહદ પાર કરી અને દુશ્મન દેશમાં પ્રવેશ કર્યો. જ્યાં, તેને તેની પ્રેમિકા નહીં પરંતુ એક કારાગાર મળી. હકીકતમાં, પાકિસ્તાની સેનાએ તેને ગેરકાયદે રીતે દેશમાં પ્રવેશ કરતી વખતે ઝડપી લીધો હતો અને કેદ કરી જેલમાં બંધ કરી દીધો હતો.

લગભગ એક વર્ષની સજા ભોગવ્યા બાદ, બાદલ બાબુ હવે પાકિસ્તાની જેલમાંથી મુક્ત થઈ ગયા છે. જોકે, તેની મુક્તિ પછી, તેને ઔપચારિક પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી પાકિસ્તાનના ડિટેન્શન કેન્દ્રમાં રાખવામાં આવ્યો છે. આ ઔપચારિકતાઓ પૂર્ણ થયા પછી તેને ભારત મોકલી દેવામાં આવશે.

અલીગઢના બરલા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ખિટકારી ગામના રહેવાસી બાદલ બાબુ સપ્ટેમ્બર 2024માં ફેસબુક દ્વારા પાકિસ્તાની મહિલા સના રાનીને મળ્યા હતા. તેમની વાતચીત ધીમે ધીમે પ્રેમમાં પરિણમી અને આ પ્રેમની શોધમાં, બાદલે એક કઠોર અને ખતરનાક પગલું ભર્યું. તે ગેરકાયદે ભારત-પાકિસ્તાન સરહદ પાર કરીને પાસપોર્ટ કે વિઝા વિના પાકિસ્તાન પહોંચ્યો.

27 ડિસેમ્બર, 2024ના રોજ, બાદલ બાબુને ગેરકાયદે રીતે પાકિસ્તાની સરહદ પાર કરવા બદલ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેમની ધરપકડ પછી, પાકિસ્તાની ગુપ્તચર એજન્સીઓને તેમના પર ભારતીય એજન્ટ હોવાની શંકા જતાં મામલો વધુ ગંભીર બન્યો. પરિણામે, બાદલની લાંબી અને સઘન પૂછપરછ કરવામાં આવી. જોકે, તપાસમાં જાસૂસીના આરોપોને સમર્થન આપવા માટે કોઈ નક્કર પુરાવા મળ્યા ન હતા.

આ કેસ પાકિસ્તાની કોર્ટમાં પહોંચ્યો, જ્યાં સના રાની અને અન્ય સંબંધિત વ્યક્તિઓના પુરાવા અને નિવેદનોના આધારે, કોર્ટે બાદલ બાબુને ગેરકાયદે રીતે સરહદ પાર કરવાનો દોષી ઠેરવ્યો અને તેમને એક વર્ષની જેલની સજા ફટકારી. બાદલે આખી સજા પાકિસ્તાની જેલમાં ભોગવી.

હવે, સજા પૂર્ણ કર્યા પછી, પાકિસ્તાની વકીલ ફિયાઝ રામેએ બાદલના પિતા કૃપાલ સિંહને જેલમાંથી મુક્ત થયાની જાણ કરી છે. તેમના પિતા કૃપાલ સિંહ કહે છે કે બાદલને સીધા ભારત મોકલવામાં આવ્યા નથી, પરંતુ તેમને એક અટકાયત કેન્દ્રમાં રાખવામાં આવ્યા છે જ્યાં બંને દેશો વચ્ચે દસ્તાવેજી અને જરૂરી પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ થઈ રહી છે. ત્યારબાદ તેમને ભારત મોકલવામાં આવશે.

કૃપાલ સિંહે જણાવ્યું હતું કે, ઘરમાં આશા અને ચિંતા બંનેનું વાતાવરણ છે. તેમણે ભારત સરકાર અને વિદેશ મંત્રાલયને ભાવનાત્મક અપીલ કરી છે કે તેમના પુત્રને શક્ય તેટલી વહેલી તકે ભારત પરત લાવવામાં આવે. તેમણે કહ્યું કે તેમના પુત્રએ તેની ભૂલની કિંમત ચૂકવી દીધી છે અને હવે તેને તેના પરિવાર પાસે પાછા ફરવાની તક આપવી જોઈએ.

