અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીના ચેરમેનના ભાઈ હમુદ સિદ્દીકીની ધરપકડ, 25 વર્ષથી હતો ફરાર
મધ્યપ્રદેશ પોલીસે અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીના ચેરમેનના ભાઈ હમુદ સિદ્દીકીની હૈદરાબાદથી ધરપકડ કરી, તે 25 વર્ષથી ફરાર હતો.
Published : November 17, 2025 at 2:50 PM IST
મધ્યપ્રદેશ : ફરીદાબાદની અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીના ચેરમેન જવાદ સિદ્દીકીના ભાઈ હમુદ સિદ્દીકીની મહુમાં છેતરપિંડીના કેસમાં ફરાર હતા. મહુ પોલીસે રવિવારે રાત્રે હૈદરાબાદથી તેની ધરપકડ કરી હતી. પોલીસ તેને મહુ લાવી અને પૂછપરછ કરી રહી છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે આરોપી છેલ્લા 25 વર્ષથી ફરાર હતો. ત્યારબાદ પોલીસે કેસની તપાસ કરીને હૈદરાબાદમાં તેની ધરપકડ કરી. દિલ્હી કાર બોમ્બ વિસ્ફોટના આરોપી ડો. ઓમર અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીનો વિદ્યાર્થી હતો.
અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીના ચેરમેનનો ભાઈ હમુદ સિદ્દીકી
અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીના ચેરમેન જવાદ સિદ્દીકીના ભાઈ હમુદ સિદ્દીકીએ 25 વર્ષ પહેલા મહુમાં છેતરપિંડી કરી હતી, ત્યારથી તે ફરાર હતો. મહુ પોલીસ અધિકારી અને ઇન્દોરના ગ્રામીણ એસપી યોગચોન ભૂટિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "પોલીસ હમુદ સિદ્દીકીને સતત શોધી રહી હતી. જોકે, પોલીસ કાર્યવાહીને કારણે હમુદ ભૂગર્ભમાં ગયો હતો, અને પોલીસ તેના વિશે કોઈ માહિતી મેળવી શકી ન હતી. જોકે, પૂછપરછ દ્વારા તેનું સ્થાન શોધી કાઢવામાં આવ્યું અને તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી."
VIDEO | Delhi blast: Visuals from Al Falah University in Faridabad, Haryana. Delhi Police have detained three people, including two doctors from the university, in connection with the blast near the Red Fort on Saturday. Two separate FIRs have also been registered against the… pic.twitter.com/PRNbXaGS0W— Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2025
મધ્યપ્રદેશ પોલીસે હૈદરાબાદથી કરી ધરપકડ
મહુ પોલીસને માહિતી મળી હતી કે આરોપી છુપાયેલા નામથી હૈદરાબાદમાં રહે છે. આ માહિતીના આધારે, મહુ પોલીસ હૈદરાબાદ પહોંચી, તપાસ હાથ ધરી અને તેની ધરપકડ કરી. ગ્રામીણ એસપી યોગચોન ભૂટિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "આરોપી, હમુદ સિદ્દીકીને, જે 25 વર્ષથી ફરાર હતો, તેને હૈદરાબાદથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને મહુ લાવવામાં આવ્યો છે, જ્યાં તેની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે.
છેતરપિંડી કર્યા પછી થયો ફરાર : 25 વર્ષ પહેલાં આરોપી મહુમાં રહેતો હતો. તેણે પહેલા તેના ભાઈ હમુદ સિદ્દીકી સાથે ત્યાં એક ફાઇનાન્સ કંપની શરૂ કરી હતી. જોકે, ઘણા લોકોએ કંપની પર છેતરપિંડીનો આરોપ લગાવ્યો હતો. આ કેસમાં મુખ્ય આરોપી તરીકે હમુદની શોધ ચાલી રહી હતી. ત્યારબાદ બંને ભાઈઓ અલગ થઈ ગયા, અને જાવદ ફરીદાબાદ રહેવા ગયો. ત્યારથી હમુદ ફરાર હતો. પોલીસે તેના ભાઈ હમુદ સિદ્દીકી વિરુદ્ધ છેતરપિંડી સહિત વિવિધ કલમો હેઠળ કેસ નોંધ્યો હતો. કેસ નોંધાયા પછી હમુદ ફરાર હતો.
આરોપી હમુદ સિદ્દીકી સામે 2000માં છેતરપિંડી સંબંધિત ત્રણ આરોપી નોંધાયા હતા. 1988 અને 1989માં ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC) ની કલમ 307 હેઠળ પણ તેના પર કેસ હતા. આરોપીને પકડવા માટે ચાર સભ્યોની ટીમ બનાવવામાં આવી હતી. 50 વર્ષીય હમુદ હૈદરાબાદમાં શેર માર્કેટિંગ અને રોકાણ કંપની ચલાવતો હતો. આરોપીની ગચીબોવલી વિસ્તારમાં એક પેઢી છે.
દિલ્હી કાર બ્લાસ્ટ કેસના આરોપી સાથે સીધું કનેક્શન
તાજેતરમાં દિલ્હીમાં એક કાર બોમ્બ વિસ્ફોટ થયો હતો. આ બનાવનો આરોપી જે યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરતો હતો, તેનો ચેરમેન વાદ સિદ્દીકી હતો. આરોપીની ધરપકડ સાથે આ કેસમાં વધુ મહત્વપૂર્ણ ખુલાસાઓ થવાની અપેક્ષા છે. પોલીસ તેના ભાગી જવા દરમિયાન કોણે મદદ કરી તે અંગે પણ માહિતી એકત્રિત કરશે. મધ્યપ્રદેશની મહુ પોલીસે હૈદરાબાદથી હમુદની ધરપકડ કરી અને તેની પૂછપરછ કરી રહી છે. તેની ધરપકડથી કેસમાં મહત્વપૂર્ણ ખુલાસાઓ થઈ શકે છે.
આ પણ વાંચો...