અલ ફલાહ ગ્રુપના ચેરમેન જવાદ અહમદ સિદ્દીકીની ધરપકડ, દિલ્હી બ્લાસ્ટ કેસમાં EDના દરોડા
દિલ્હી બ્લાસ્ટ કેસમાં દરોડા બાદ ED દ્વારા અલ ફલાહ ગ્રુપના ચેરમેન જવાદ અહમદ સિદ્દીકીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
Published : November 19, 2025 at 8:03 AM IST
નવી દિલ્હી/ફરીદાબાદ : એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા ફરીદાબાદ સહિત દિલ્હી-NCRમાં દિવસભર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. જે દરમિયાન અલ ફલાહ ગ્રુપના ચેરમેન જવાદ અહેમદ સિદ્દીકીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, ફરીદાબાદ સ્થિત અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીના ટ્રસ્ટીઓ અને પ્રમોટરો સામે દિલ્હી-NCRમાં એક સાથે દરોડા પાડ્યા હતા.
અલ ફલાહ ગ્રુપના ચેરમેનની ધરપકડ : અલ ફલાહ ગ્રુપના ચેરમેન જવાદ અહમદ સિદ્દીકીની પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) ની ફોજદારી જોગવાઈઓ હેઠળ અટકાયત કરવામાં આવી છે. જે બાદ રિમાન્ડ માટે કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સવારે 5:15 વાગ્યે શરૂ થયેલી શોધખોળ દરમિયાન ED દ્વારા 4.8 મિલિયન રૂપિયા રોકડા પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.
Directorate of Enforcement (ED), has arrested Jawad Ahmed Siddiqui, Chairman of Al Falah group, under Section 19 of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002. The arrest took place today following a detailed investigation and analysis of evidence gathered during search…— ANI (@ANI) November 18, 2025
25 જગ્યા પર એકસાથે દરોડા : ફેડરલ તપાસ એજન્સીની ઘણી ટીમોએ અલ ફલાહ ટ્રસ્ટ અને યુનિવર્સિટી ફાઉન્ડેશનના ઓછામાં ઓછા 25 જગ્યાઓ પર એકસાથે દરોડા પાડ્યા. એજન્સીના અધિકારીઓએ દિલ્હીના ઓખલા વિસ્તારમાં એક ઓફિસ પર પણ દરોડા પાડ્યા.
લાલ કિલ્લા મેટ્રો સ્ટેશન નજીક વિસ્ફોટ : દિલ્હીના લાલ કિલ્લો મેટ્રો સ્ટેશન નજીક 10 નવેમ્બરના રોજ થયેલા બોમ્બ વિસ્ફોટમાં 15 લોકો માર્યા ગયા હતા. ફરીદાબાદની અલ ફલાહ યુનિવર્સિટી સાથે સંકળાયેલા કાશ્મીરના ઘણા ડોકટરોની ભૂમિકા આતંકવાદ વિરોધી એજન્સીઓ દ્વારા તપાસ હેઠળ છે. EDના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "આ કાર્યવાહી નાણાકીય અનિયમિતતાઓ, શેલ કંપનીઓ, હાઉસિંગ સંસ્થાઓ અને મની લોન્ડરિંગના ઉપયોગની ચાલી રહેલી તપાસનો એક ભાગ છે. અલ-ફલાહ ટ્રસ્ટ અને સંબંધિત સંસ્થાઓની ભૂમિકાની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે."
નવ ડમી કંપનીઓ : અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર આ ગ્રુપ સાથે જોડાયેલી ઓછામાં ઓછી નવ ડમી કંપનીઓ, જે બધી એક જ સરનામે નોંધાયેલી છે, ED ની તપાસ હેઠળ છે. અલ ફલાહ યુનિવર્સિટી હરિયાણાના ફરીદાબાદ જિલ્લાના ધૌજ વિસ્તારમાં સ્થિત છે અને તેમાં એક મેડિકલ કોલેજ અને એક હોસ્પિટલ છે.
