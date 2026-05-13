અખિલેશ યાદવના ભાઇ પ્રતિક યાદવનું 38 વર્ષની વયે નિધન, લખનૌની હોસ્પિટલમાં લીધા અંતિમ શ્વાસ
Published : May 13, 2026 at 8:17 AM IST
લખનૌ: મુલાયમસિંહ યાદવના નાના પુત્ર અને અર્પણા યાદવના પતિ પ્રતિક યાદવનું નિધન થયું છે. લખનૌની હોસ્પિટલમાં પ્રતિક યાદવે અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. કહેવામાં આવે છે કે તેની તબિયત અચાનક બગડી ગઇ હતી તે બાદ હોસ્પિટલ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે, હજુ સુધી ખબર પડી નથી કે પ્રતિક યાદવને શું સમસ્યા હતી. હોસ્પિટલ તરફથી મેડિકલ બુલેટિનની રાહ જોવામાં આવી રહી છે.
કહેવામાં આવે છે કે પ્રતિક યાદવને વિક્રમાદિત્ય આવાસ સ્થિત ઘરેથી સવારે 6 વાગ્યે લખનૌની સિવિલ હોસ્પિટલ લઇ જવામાં આવ્યો હતો જ્યાં ડૉક્ટરોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો. શ્યામા પ્રસાદ મુખરજી હોસ્પિટલના CMS ડૉક્ટર દેવેશ ચંદ્રાએ જણાવ્યું કે તેમને અહીં જ્યારે લાવવામાં આવ્યા ત્યારે તેમનું મોત થઇ ગયું હતું. અત્યારે શબનું પંચનામુ ચાલી રહ્યું છે.
STORY | Mulayam Singh Yadav's younger son Prateek Yadav dies— Press Trust of India (@PTI_News) May 13, 2026
The younger son of Samajwadi Party founder Mulayam Singh Yadav and step brother of Akhilesh Yadav died on Wednesday, sources said.
Prateek Yadav, 38, had suddenly fallen ill and was rushed to the civil hospital in the…
અખિલેશ યાદવના ભાઇ પ્રતિક યાદવ (38)નું લખનૌમાં નિધન થયું છે. ઉત્તર પ્રદેશના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી મુલાયમ સિંહ યાદવ અને તેમની બીજી પત્ની સાધના ગુપ્તાનો નાનો પુત્ર હતો. તે અખિલેશ યાદવનો સોતેલો ભાઇ હતો.
પ્રતિક યાદવના નિધનના સમાચાર મળતા જ યાદવ પરિવાર અને સમાજવાદી પાર્ટીના સમર્થકોમાં શોકની લહેર જોવા મળી છે.
VIDEO | Lucknow, Uttar Pradesh: The younger son of Samajwadi Party founder Mulayam Singh Yadav and step brother of Akhilesh Yadav died on Wednesday, sources said. Prateek Yadav, 38, had suddenly fallen ill and was rushed to the civil hospital in the early hours of the day but… pic.twitter.com/HBj0FipepU— Press Trust of India (@PTI_News) May 13, 2026
જિમના બિઝનેસ સાથે જોડાયેલો હતો પ્રતિક યાદવ
પ્રતિક યાદવ પોતાના પરિવારના રાજકીય બેકગ્રાઉન્ડથી દૂર રિયલ એસ્ટેટ અને ફિટનેસ જિમના સેક્ટરમાં કામ કરતો હતો. પ્રતિક યાદવ ફિટનેસ પ્લેનેટ જિમનો માલિક હતો. આ સાથે તે જીવ આશ્રય નામની સંસ્થા પણ ચલાવતો હતો. આ સંસ્થામાં સ્ટ્રીટ ડોગ્સની સારવાર, ભોજન અને રેસક્યૂનું કામ કરવામાં આવે છે.
