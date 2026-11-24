અમિત શાહે પંજાબમાં અકાલી દળ-ભાજપ ગઠબંધનની જાહેરાત કરી, પંજાબ વિધાનસભાની ચૂંટણી સાથે મળીને લડશે
2017ની પંજાબ વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં હાર પહેલા અકાલી દળ-ભાજપ ગઠબંધન દસ વર્ષ સુધી પંજાબમાં સત્તા પર રહ્યું હતું. AKALI DAL-BJP ALLIANCE
Published : November 24, 2026 at 1:23 PM IST
નવી દિલ્હી: પંજાબમાં આગામી વર્ષે યોજાનારી વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને ભાજપ અને અકાલી દળ ગઠબંધન કરશે. આ સંદર્ભમાં, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીન અને શિરોમણી અકાલી દળના પ્રમુખ સુખબીર સિંહ બાદલ નવી દિલ્હી સ્થિત ભાજપ મુખ્યાલય પહોંચ્યા હતાં. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, નીતિન નવીન અને અન્ય નેતાઓએ 2027ની પંજાબ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે તેમના જોડાણની જાહેરાત પહેલા ભાજપ મુખ્યાલયમાં સુખબીર સિંહ બાદલનું સન્માન કર્યું.
મહત્વપૂર્ણ છે કે, 2017ની પંજાબ વિધાનસભા ચૂંટણી હારતા પહેલા અકાલી દળ-ભાજપ ગઠબંધન દસ વર્ષ સુધી પંજાબમાં સત્તા પર રહ્યું. કેપ્ટન અમરિંદર સિંહના નેતૃત્વમાં કોંગ્રેસ સત્તામાં પાછી આવી. 2022 માં, AAP એ રાજ્ય જીત્યું, અને અકાલી દળ અને ભાજપ, જેમણે અલગથી ચૂંટણી લડી હતી, તેઓ હારી ગયા.
દરમિયાન, ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) ના પંજાબ એકમે સોમવારે 2027 ની વિધાનસભા ચૂંટણી માટે તેની રાજ્ય ચૂંટણી સમિતિની જાહેરાત કરી. પ્રદેશ પ્રમુખ કેવલ સિંહ ધિલ્લોન 16 સભ્યોની સમિતિના વડા છે, જેમાં પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતાઓ અને ભૂતપૂર્વ રાજ્ય પ્રમુખોનો સમાવેશ થાય છે.