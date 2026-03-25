Ajit Pawar Plane Crash: બેંગલુરૂમાં 'ઝીરો FIR' દાખલ, ગુનાહિત ષડયંત્રનો આરોપ

અજિત પવારના ભત્રીજા અને ધારાસભ્ય રોહિત પવાર દ્વારા દાખલ કરાયેલી ફરિયાદના આધારે બેંગલુરુના હાઇ ગ્રાઉન્ડ્સ પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR નોંધવામાં આવી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 25, 2026 at 8:44 AM IST

બેંગલુરૂ: મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારના વિમાન દુર્ઘટનામાં મોતને લઇને બેંગલુરૂમાં 'ઝીરો FIR' નોંધવામાં આવી છે. અજિત પવારના ભત્રીજા અને NCP (SP)ના ધારાસભ્ય રોહિત પવારની ફરિયાદ પર બેંગલુરૂના હાઇ ગ્રાઉન્ડ્સ પોલીસ સ્ટેશનમાં આ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે, જેમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે કે પ્લેન ક્રેશ પાછળ મોટા પાયે ગુનાહિત ષડયંત્ર હતું.

રોહિત પવારે ફરિયાદમાં આરોપ લગાવ્યો છે કે આ માત્ર એક દુર્ઘટના નહતી પણ એક મોટા પાયે ગુનાહિત ષડયંત્ર છે. સાથે જ સુરક્ષાના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું છે.

રોહિત પવારે પોતાની ફરિયાદમાં જણાવ્યું છે કે નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાયલય (DGCA)ના અહેવાલમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે એરક્રાફ્ટ ઉડાન માટે ફિટ નહતું. વિમાનનો ઉપયોગ કોમર્શિયલ કામ માટે જ કરવામાં આવતો હતો જ્યારે તેનું એન્જિન લગભગ ખતમ થવાનું હતું અને રેકોર્ડમાં ઉડાનના કલાકો ઓછા દર્શાવવામાં આવ્યા હતા. વાસ્તવમાં, એરક્રાફ્ટ 8000 કલાક કરતા વધુ ઉડાન ભરી ચુક્યુ હતું. રોહિત પવારે આરોપ લગાવ્યો કે ચીફ પાયલોટ સુમિત કપુર દારુ પીતો હતો અને તેનું લાઇસન્સ અગાઉ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યું હતું.

ફરિયાદમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે, ઘટના સમયે દૃશ્યતા રેન્જ ઓછામાં ઓછી 5 કિમી હોવી જોઈએ; જોકે, દૃશ્યતા માત્ર 2-3 કિમી હોવા છતાં વિમાનને ઉતરાણ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. છેલ્લી ક્ષણે, સલામત રનવે છોડી દેવામાં આવ્યો હતો, અને તેના બદલે જોખમી 'ટેબલટોપ' રનવેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. ક્રેશ પહેલા, કો-પાયલટે બૂમ પાડી, "ઓહ શિટ," છતાં ચીફ પાયલટ કોઈ ઇમરજન્સી મેસેજ મોકલ્યા વિના ચુપ રહ્યો હતો, તેનાથી શક થાય છે કે તે નશામાં હતો અથવા જાણી જોઇને ચુપ હતો. રોહિત પવારે પોતાની ફરિયાદમાં માંગ કરી છે કે આ માત્ર ટેકનિકલ નહીં પણ એક સુનિયોજિત ષડયંત્ર છે. તપાસ સિવાય પુરા ગુનાહિત ષડયંત્રની પણ તપાસ થવી જોઇએ.

ફરિયાદ દાખલ કરવામાં વિલંબ અંગે વાત કરતા રોહિત પવારે જણાવ્યું હતું કે, તેમણે ફરિયાદ નોંધવા માટે મહારાષ્ટ્રના વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કર્યો હતો પરંતુ તેમની ફરિયાદ સ્વીકારવામાં આવી નહતી, માટે તેમણે ઝીરો FIR નોંધાવવા માટે હાઇ ગ્રાઉન્ડ્સ પોલીસ સ્ટેશન જવું પડ્યું હતું.

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે 28 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ મુંબઇથી બારામતી જઇ રહેલું એક વિમાન દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું હતું, જેમાં મહારાષ્ટ્રના તત્કાલીન નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવાર સહિત પાંચ લોકોના મોત થયા હતા.

