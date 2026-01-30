અજિત પવારનો વારસો સંભાળશે તેમના પત્ની સુનેત્રા પવાર, શનિવારે નાયબ મુખ્યમંત્રી પદના લઇ શકે છે શપથ
અજિત પવારના પત્ની સુનેત્રા પવારને મહારાષ્ટ્રના નવા નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવી શકે છે.
Published : January 30, 2026 at 9:57 PM IST
મુંબઇ: અજિત પવારના પત્ની સુનેત્રા પવારને મહારાષ્ટ્રના નવા નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવી શકે છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (NCP)ના પ્રમુખ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારના અકાળ અવસાન બાદ, પાર્ટીએ તેમના પત્ની અને રાજ્યસભા સાંસદ સુનેત્રા પવારને આ જવાબદારી સોંપવાનો નિર્ણય લીધો છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, શનિવારે NCP વિધાનસભા પક્ષની બેઠકમાં તેમને ઔપચારિક રીતે નેતા તરીકે ચૂંટવામાં આવશે, ત્યારબાદ બપોરે શપથ ગ્રહણ સમારોહ યોજાવાની સંભાવના છે.
અજિત પવારનું વિમાન ક્રેશ થતા નિધન થયું હતું
બુધવારે સવારે, 28 જાન્યુઆરીએ, મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને NCP નેતા અજિત પવારને લઈ જતું ચાર્ટર્ડ વિમાન બારામતીમાં લેન્ડિંગ સમયે ક્રેશ થયું હતું. અજિત પવાર સહિત કુલ પાંચ લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા. અહેવાલો અનુસાર, અજિત પવાર ચૂંટણી પ્રચાર માટે બારામતી જઈ રહ્યા હતા. અકસ્માત બાદ, આખું ચાર્ટર્ડ વિમાન ખેતરમાં સંપૂર્ણપણે બળી ગયું હતું. જોકે, પ્લેન ક્રેશનું કારણ હજુ સુધી જાણવા મળ્યું નથી.
મહારાષ્ટ્રના રાજકારણના 'દાદા'
અજિત અનંતરાવ પવાર, જેઓ તેમના સમર્થકોમાં "દાદા" (મોટા ભાઈ) તરીકે જાણીતા હતા. અજિત પવારનો જન્મ 22 જુલાઈ, 1959 ના રોજ મહારાષ્ટ્રના અહમદનગર જિલ્લાના દેવલાલી પ્રવરામાં થયો હતો. અજિત પવાર રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટીના પ્રમુખ શરદ પવારના મોટા ભાઈ અનંતરાવ પવારના પુત્ર છે. અનંતરાવ પવાર વી. શાંતારામના રાજકમલ સ્ટુડિયોમાં કામ કરતા હતા. અજિત પવારના લગ્ન સુનેત્રા પવાર સાથે થયા હતા. તેમને બે પુત્રો છે, જય અને પાર્થ પવાર.
અજિત પવારના ઉત્તરાધિકારી અંગે ચર્ચા
NCP અજિત પવારની પાર્ટીમાં 41 ધારાસભ્યો છે. સૂત્રો કહે છે કે આમાંથી મોટાભાગના ધારાસભ્યો માંગ કરી રહ્યા છે કે અજિત પવારના પત્ની અને રાજ્યસભા સાંસદ સુનેત્રા પવારને નાયબ મુખ્યમંત્રી અને પાર્ટીના વડા બનાવવામાં આવે. સૂત્રો અનુસાર 30 જાન્યુઆરીએ NCPના વરિષ્ઠ નેતાઓ પ્રફુલ્લ પટેલ, છગન ભુજબળ અને અન્ય લોકો મુખ્યમંત્રી ફડણવીસને મળ્યા હતા અને તેમને નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો. અહેવાલો અનુસાર, ભારતીય જનતા પાર્ટી પણ આ પ્રસ્તાવ સાથે સંમત થઈ ગઈ છે.
