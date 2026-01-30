ETV Bharat / bharat

'અજિત પવાર ઈચ્છતા હતા કે...' NCP વડાએ જણાવી મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રીની છેલ્લી ઈચ્છા

નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારના અસ્થિઓનું બારામતીની સંગમ નદીમાં વિસર્જન કરવામાં આવ્યું.

અજિત પવાર
અજિત પવાર (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 30, 2026 at 3:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

બારામતી (મહારાષ્ટ્ર) : મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારને વિદાય આપતી વખતે, તેમના એક નજીકના સહાયકે રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (NCP)ના વડાની છેલ્લી ઇચ્છા જણાવી, જેમાં તેમણે કહ્યું કે તેઓ ઇચ્છે છે કે NCPના બંને જૂથોનું વિલીનીકરણ થાય. અજિત પવારના અસ્થિ આજે સંગમ નદીમાં વિસર્જન કરવામાં આવ્યા હતા. આ ઘટનાની CID તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે.

ગુજ્જરે કહ્યું કે, અજિત દાદા ઇચ્છતા હતા કે NCPના બે વિરોધી જૂથો ફરી એક થાય. તેઓ ઇચ્છતા હતા કે બધા એક સાથે આવે. "આ તેમની છેલ્લી ઇચ્છા હતી," વિદ્યા પ્રતિષ્ઠાનના સભ્ય અને પવાર પરિવારના નજીકના કિરણ ગુજ્જરે કહ્યું. "પરિવાર અને પાર્ટીમાં આ મુદ્દા પર ચર્ચા થઈ હતી. મારા છેલ્લા ફોન કોલમાં, તેમણે મારી પાસે ચૂંટણી સંબંધિત કેટલાક દસ્તાવેજો માંગ્યા,"

એનસીપી (શરદચંદ્ર પવાર)ના નેતા રાજેશ ટોપેએ ગુર્જરના દાવાઓને સમર્થન આપ્યું અને કહ્યું કે વિલીનીકરણ અંગેનો નિર્ણય મોટાભાગે પહેલાથી જ અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે.

રાજેશ ટોપેએ વધુમાં કહ્યું કે, "અજીત દાદાની હાજરીમાં વિલીનીકરણનો નિર્ણય લગભગ લેવામાં આવ્યો હતો. ફક્ત ઔપચારિક જાહેરાત બાકી હતી, જે જિલ્લા પરિષદની ચૂંટણી પછી થઈ શકી હોત."

બારામતીની સંગમ નદીમાં વિસર્જિત અજિત પવારની અસ્થિઓ

ગુરુવારે બપોરે બારામતીના વિદ્યા પ્રતિષ્ઠાન મેદાનમાં સંપૂર્ણ રાજ્ય સન્માન સાથે અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા હતા. તેમના પુત્રો, પાર્થ પવાર અને જય પવારે ચિતાને અગ્નિદાહ આપ્યો હતો. બાદમાં, તેમની અસ્થિઓ એકઠી કરીને બારામતીની સંગમ નદીમાં વિસર્જિત કરવામાં આવી હતી.

વિસર્જન દરમિયાન NCP સુપ્રીમો શરદ પવાર હાજર રહ્યા હતા અને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. રોહિત પવાર, રાજેન્દ્ર પવાર, રણજીત પવાર, શ્રીનિવાસ પવાર અને યુગેન્દ્ર પવાર સહિત પરિવારના ઘણા સભ્યો અને પાર્ટી કાર્યકરો પણ હાજર રહ્યા હતા.

આ દરમિયાન, રાજ્ય સરકારે અજિત સાથે સંકળાયેલા વિમાન દુર્ઘટનાની CID તપાસનો આદેશ આપ્યો છે. બારામતી પોલીસને સૂચના આપવામાં આવી છે કે કોઈને પણ ક્રેશ સ્થળની મુલાકાત લેવાથી રોકી શકાય.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, "ફોરેન્સિક ટીમે ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લીધી છે અને તપાસ માટે નમૂનાઓ એકત્રિત કર્યા છે. બારામતી પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા અકસ્માત મૃત્યુ કેસ હેઠળ તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે."

આ પણ વાંચો...

  1. વિમાન દુર્ઘટનાઓમાં અજિત પવાર પહેલા દેશની આ અગ્રણી હસ્તીઓએ ગુમાવ્યા છે જીવ
  2. મહારાષ્ટ્રના બારામતીમાં વિમાન દુર્ઘટના, નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવાર સહિત 5 લોકોનાં મોત

TAGGED:

AJIT PAWAR
NCP MERGER
BARAMATI MAHARASHTRA
BARAMATI
SHARAD PAWAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.