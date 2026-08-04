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દિલ્હીમાં મોટી દુર્ઘટના ટળી, એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટમાં એર ટર્બ્યુલન્સ, 12 મુસાફરને ઇજા

દિલ્હીમાં મોટી દુર્ઘટના ટળી હતી. એર ઇન્ડિયાની ફુકેત-દિલ્હી જતી ફ્લાઇટમાં એર ટર્બ્યુલન્સ થયું હતું. આ દુર્ઘટનામાં 12 મુસાફરોને ઇજા થઇ હતી.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 4, 2026 at 2:07 PM IST

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Updated : August 4, 2026 at 2:48 PM IST

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નવી દિલ્હી: દિલ્હીમાં મોટી દુર્ઘટના ટળી હતી. એર ઇન્ડિયાની ફુકેટ-દિલ્હી જતી ફ્લાઇટમાં એર ટર્બ્યુલન્સ થયું હતું. આ દુર્ઘટનામાં 12 મુસાફરોને ઇજા થઇ હતી. આ ઘટનાની પૃષ્ટી કરતા એર ઇન્ડિયાના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, 4 ઓગસ્ટના રોજ થાઇલેન્ડના ફુકેટથી દિલ્હી આવતી ફ્લાઇટ AI2379માં એર ટર્બ્યુલન્સ થયું હતું.

ફુકેતથી દિલ્હી આવતા વિમાનમાં એર ટર્બ્યુલન્સ

આ વિમાન થાઇલેન્ડના ફુકેતથી દિલ્હી આવી રહ્યું હતું. આ દરમિયાન વિમાન ટર્બ્યુલેન્સ થયું હતું. ટર્બ્યુલેન્સ એટલો ભયાનક હતો કે કોઇના કાન તો કોઇની ગરદનમાં ઇજા થઇ હતી. મળતી માહિતી અનુસાર આ ઘટનામાં 12 મુસાફર ઘાયલ થયા છે. વિમાન ટર્બ્યુલેન્સ દરમિયાન વિમાન 300 ફૂટ નીચે આવી ગયું હતું.

થાઇલેન્ડથી દિલ્હી આવતી ફ્લાઇટમાં બની ઘટના

થાઇલેન્ડના ફુકેટથી નવી દિલ્હી જતી એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટમાં ઉથલપાથલનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, જેના કારણે ઊંચાઇમાં થોડો ફેરફાર થયો છે અને કેટલાક મુસાફરો અને ક્રૂ સભ્યોને નાની-મોટી ઇજાઓ થઇ હતી.

એરપોર્ટ પરથી જોવા મળેલા દ્રશ્યોમાં ટર્મિનલ ગેટની બહાર એમ્બ્યુલન્સ પાર્ક કરેલી દેખાતી હતી, જેમાં ઘણા મુસાફરોને વ્હીલચેરમાં બહાર કાઢવામાં આવી રહ્યા હતા, જ્યારે કેટલાકના માથા પર પાટો બાંધેલા મુસાફરોને તબીબી તપાસ માટે લઈ જવામાં આવી રહ્યા હતા.

એક નિવેદનમાં, એર ઇન્ડિયાના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે ફ્લાઇટ AI2379 દિલ્હી જતી વખતે એર ટર્બ્યુલન્સ થયો હતો. એરલાઇને જણાવ્યું હતું કે, "4 ઓગસ્ટના રોજ થાઇલેન્ડના ફુકેટથી દિલ્હી જતી ફ્લાઇટ AI2379માં ક્રુઝ દરમિયાન ફ્લાઇટમાં ટર્બ્યુલન્સ સંબંધિત ઘટનાનો અનુભવ થયો હતો, જેના પરિણામે થોડો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે."

એરલાઇને જણાવ્યું હતું કે વિમાન દિલ્હીમાં સુરક્ષિત રીતે ઉતર્યું હતું અને બધા મુસાફરો અને ક્રૂ કોઈ પણ ઘટના વિના નીચે ઉતરી ગયા હતા.

પ્રવક્તાએ જણાવ્યું કે, "હાલમાં કોઇ ગંભીર ઇજાઓ થઇ નથી. તબીબી તપાસની જરૂર છે તેવા મુસાફરો અને ક્રૂ મેમ્બરને એર ઇન્ડિયાની એરપોર્ટ ટીમ અને તબીબી કર્મચારીઓ દ્વારા તપાસ માટે લઇ જવામાં આવ્યા છે."

મુસાફરે જણાવ્યું હતું કે, "ફ્લાઇટ લગભગ દોઢ કલાક હવામાં રહી હતી. વહેલી સવારનો સમય હતો અને અમે સૂઇ રહ્યા હતા ત્યારે અચાનક વિમાન નીચે આવવા લાગ્યુ હતું અને બેથી ત્રણ મિનિટ સુધી હલતું રહ્યું હતું." મુસાફરે જણાવ્યું હતું કે આ ઘટના દરમિયાન ઘણા લોકોને ઇજાઓ થઇ હતી.

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Last Updated : August 4, 2026 at 2:48 PM IST

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